Đi làm bằng trực thăng để tránh tắc đường ở Mỹ

Với giá từ 95 USD/lượt, hành khách tại New York (Mỹ) có thể lựa chọn di chuyển bằng trực thăng để tiết kiệm thời gian, tránh ùn tắc và ngắm nhìn thành phố từ trên cao.

Vào một chiều nắng đẹp cuối tháng 2, Ernesto Tey kết thúc cuộc họp ở phía tây Manhattan (New York, Mỹ) và di chuyển đến bãi đáp trực thăng tại đường 30th Street, ven sông Hudson (Mỹ). Có mặt sớm trước chuyến bay Blade lúc 15h, anh dừng chân tại quầy bar trong sảnh chờ, gọi một ly đồ uống trước khi di chuyển đến sân bay quốc tế John F. Kennedy (JFK).

Tey, người tự nhận là một "mọt máy bay", hiện làm việc cho một công ty phần mềm và có sở thích lái máy bay động cơ đơn vào thời gian rảnh. Anh cho biết đã trải nghiệm khoảng 30 chuyến bay Blade - dịch vụ trực thăng và máy bay thuê chuyến - đến và rời Manhattan trong vài năm qua.

Với thời gian bay chỉ 9 phút và giá từ 95 USD cho hội viên, dịch vụ này giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển. Trong khi đó, vào giờ cao điểm, đi Uber trên cùng quãng đường có thể mất hơn một giờ và tốn trên 100 USD .

Ngoài yếu tố tiện lợi, dịch vụ này còn mang đến trải nghiệm độc đáo với tầm nhìn ngoạn mục từ độ cao 1.400 feet (khoảng 427 m), Business Insider đưa tin.

Từ đặc quyền của giới siêu giàu đến dịch vụ 'taxi trên không'

Dịch vụ thuê trực thăng đang dần biến phương tiện này từ đặc quyền của giới siêu giàu thành một lựa chọn di chuyển theo yêu cầu. Giờ đây, bất kỳ ai có thẻ công ty hoặc sẵn sàng chi vài trăm USD đều có thể tận hưởng trải nghiệm đẳng cấp, đồng thời ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng trên Instagram.

Thuật ngữ "Blading" (đi trực thăng Blade) ngày càng phổ biến trong giới thượng lưu tại Hamptons - khu nghỉ dưỡng xa hoa của giới thượng lưu New York (Mỹ) - khi dịch vụ này mở rộng mạnh mẽ trong thời gian gần đây, đặc biệt tại thành phố New York.

Tuy nhiên, sự mở rộng của dịch vụ trực thăng không phải lúc nào cũng được đón nhận tích cực.

Trong những năm gần đây, cư dân New York ngày càng bày tỏ sự bất mãn về tiếng ồn từ trực thăng, thể hiện qua số lượng khiếu nại gửi đến đường dây 311 của thành phố.

Theo dữ liệu do Business Insider tổng hợp, số đơn phản ánh đã tăng 678% trong hai năm, từ 3.332 trường hợp vào năm 2019 lên 25.916 vào năm 2021. Đến năm 2023, số lượng khiếu nại tiếp tục tăng hơn gấp đôi, chạm mốc 59.127 trường hợp, trước khi giảm xuống còn 28.686 vào năm ngoái. Dù đã hạ nhiệt, con số này vẫn cao hơn nhiều so với mức bình thường trước đại dịch Covid-19.

Tình trạng này diễn ra đồng thời với việc mở rộng các dịch vụ trực thăng cá nhân và phương tiện di chuyển bằng trực thăng dành cho người đi làm. Ngoài ra, ngành du lịch trực thăng - vốn chịu ít sự quản lý - cũng phát triển mạnh, cùng với số chuyến bay của lực lượng thực thi pháp luật tăng đột biến.

Phân tích của Hội đồng Thành phố New York vào tháng 5/2023 cho thấy các chuyến bay từ Manhattan, cùng với các tour du lịch bằng trực thăng xuất phát từ New Jersey (tiểu bang nằm ở vùng Đông Bắc nước Mỹ), là nguyên nhân chính dẫn đến phần lớn các khiếu nại.

Tuy vậy, đến nay, chính quyền các cấp từ địa phương đến liên bang vẫn chưa có biện pháp quyết liệt để kiểm soát tình trạng này.

Tương lai của giao thông trên bầu trời

Bất chấp những tranh cãi, trực thăng thực chất chỉ là dấu hiệu cho thấy bầu trời trong tương lai sẽ còn trở nên đông đúc hơn. Ngành công nghiệp này đang trên đà thay đổi với sự xuất hiện của các mẫu trực thăng điện được kỳ vọng từ lâu.

Những phương tiện này nhận được sự ủng hộ từ chính phủ liên bang, các nhà hoạch định chính sách địa phương và các dịch vụ trực thăng, tạo tiền đề để mở rộng đáng kể ngành "taxi trên không" và phổ biến hóa hình thức di chuyển theo phương thẳng đứng tại các đô thị.

Việc di chuyển bằng trực thăng để đi làm ở New York không phải là xu hướng mới. Trực thăng hiện đại xuất hiện từ thời Thế chiến II, và đến những năm 1950, New York Airways đã triển khai các chuyến bay giá rẻ từ mái một tòa nhà chọc trời ở Midtown Manhattan (khu trung tâm của Manhattan) đến các sân bay trong thành phố.

Tuy nhiên, một vụ tai nạn nghiêm trọng vào năm 1977 đã khiến ngành này chững lại. Dù vậy, trong những thập kỷ sau, bầu trời New York vẫn tấp nập trực thăng, từ các chuyến bay "không thiết yếu" như du lịch và dịch vụ thuê chuyến, đến những chuyến bay "thiết yếu" phục vụ cảnh sát, truyền thông và y tế.

Trong tương lai, Blade hướng tới việc mở rộng quy mô dịch vụ gọi trực thăng theo yêu cầu. Theo Giám đốc điều hành Rob Wiesenthal, doanh thu từ mảng vận tải hành khách của công ty đã tăng từ khoảng 2 triệu USD vào năm 2014 lên hơn 100 triệu USD vào năm ngoái.

Đầu năm nay, công ty đã mở rộng dịch vụ đưa đón sân bay với giá 95 USD , nhắm đến dân văn phòng từ Long Island (hòn đảo nằm ở phía đông nam tiểu bang New York, Mỹ) và New Jersey. Dịch vụ này được quảng bá như một lựa chọn thay thế cho mức phí tắc nghẽn 9 USD mà New York áp dụng đối với ô tô di chuyển vào khu vực phía nam đường 60th Street.

Mâu thuẫn giữa tiện ích và phiền toái

Với nhiều hành khách của Blade, việc di chuyển bằng trực thăng đã trở nên quen thuộc. Stephanie Fuhrman, nhân viên một công ty phần mềm tại Utah (tiểu bang nằm ở vùng Tây của Mỹ), chọn dịch vụ này để rút ngắn thời gian di chuyển đến sân bay JFK.

“Nó giống như đi xe buýt vậy”, cô nói.

Tuy nhiên, với những người bên dưới, tiếng ồn của trực thăng là điều đáng lo ngại nhất. Theo Nick Shapiro, giáo sư tại UCLA chuyên nghiên cứu về tác động của âm thanh đến sức khỏe, tiếng ồn từ trực thăng có thể làm tăng căng thẳng, ảnh hưởng đến tim mạch và thậm chí rút ngắn tuổi thọ.

Một nghiên cứu vào năm 2017 cũng chỉ ra rằng tiếng ồn từ máy bay không chỉ gây gián đoạn giấc ngủ mà còn làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch và ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả học tập của trẻ em.

Trước áp lực từ dư luận, một số chính trị gia ở New York đã kêu gọi cấm các chuyến bay trực thăng không thiết yếu trong thành phố. Tuy nhiên, quyền quản lý không phận New York thuộc về chính phủ liên bang, cụ thể là Cục Hàng không Liên bang (FAA).

Dù còn nhiều tranh cãi, giao thông trên không vẫn đang từng bước phát triển. Các mẫu trực thăng điện (eVTOL) được kỳ vọng sẽ nhận phê duyệt từ FAA cho hoạt động thương mại vào năm 2025, với kế hoạch triển khai rộng rãi vào năm 2028.

Nếu kế hoạch này trở thành hiện thực, New York có thể chứng kiến một kỷ nguyên mới của giao thông trên không, với chi phí tương đương dịch vụ Uber Black, thậm chí có thể giảm hơn nữa trong tương lai.