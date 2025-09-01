Đi xe Cub ngắm Tết Độc lập

Dạo quanh Hà Nội tháng 8, mọi người sẽ có cơ hội bắt gặp đoàn xe Honda C70 (còn gọi là Honda "DD đỏ") với những tài xế mặc áo ghi lê vàng, chở khách len lỏi khám phá từng ngõ ngách thủ đô. Đó là du khách tham gia tour xe "Độc Lập’" do Honda Motorbike Road Club tổ chức, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Chiếc xe đưa du khách len lỏi qua từng nẻo đường, góc phố, ngắm nhìn phố đường tàu đông đúc, tấp nập, đường xá rực rỡ sắc màu cờ hoa đến những ngõ nhỏ, bờ đê ven sông Hồng đầy bình dị.

Điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình là Cột cờ Hà Nội. Hơn 200 năm qua, công trình đã chứng kiến bao thăng trầm của đất nước và thủ đô, trở thành biểu tượng thiêng liêng, gắn với tinh thần bất khuất và khát vọng độc lập, tự chủ của dân tộc.

Tour xe "Độc Lập" được chính thức ra mắt vào đầu tháng 8. Ý tưởng bắt đầu từ năm 2024, khi anh Nghiêm Anh Quân - đồng sáng lập Vietnam Wander, tình cờ tìm thấy một khung xe Honda DD phủ bụi trong kho của ông nội. Từ đó, anh rong ruổi sưu tầm, phục dựng, rồi biến nó thành tour du lịch ký ức. "Chúng tôi không chỉ muốn đưa khách đi tham quan những điểm đến mà còn để họ được chạm vào lịch sử, vào ký ức và tinh thần của một thời thông qua chiếc Honda DD - 'gia tài' của thời bao cấp", anh chia sẻ.

Ở mỗi điểm dừng, du khách không chỉ được nghe thuyết minh về lịch sử và văn hóa, mà còn khám phá cách những giá trị ấy gắn liền với nhịp sống thường ngày của người dân bản địa.

Những ngày cận kề Quốc khánh, dạo quanh Hà Nội, du khách dễ dàng bắt gặp sắc cờ hoa rực rỡ phủ kín khắp phố phường, từ con đường lớn đến từng ngõ nhỏ, và không quên dừng lại ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ ấy.

"TThật thú vị khi được ngồi sau xe dạo quanh phố, ngắm nhìn nhịp chuyển động của Hà Nội và dừng chân ở những địa danh lịch sử. Thành phố này vừa cổ kính, vừa sống động, vượt ngoài trí tưởng tượng của tôi", Khal (quốc tịch Anh) chia sẻ. "Tôi từng nghe về chiếc xe DD đỏ và cách nó gắn liền với văn hóa Hà Nội từ thập niên 1980. Trên hành trình lái xe, không bao giờ có khoảnh khắc buồn tẻ; chỉ cần để ý xung quanh, bạn sẽ thấy biết bao điều thú vị trong nhịp sống thường nhật nơi đây.

Hành trình còn đưa khách đến với căn nhà số 48 Hàng Ngang (phường Hoàn Kiếm). Đây là "địa chỉ đỏ" - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo bản Tuyên ngôn Độc Lập, khai sinh ra nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tại đây hiện trưng bày triển lãm gồm 3 chủ đề chính chào mừng Quốc khánh. Trong đó, chủ đề 2 khắc họa hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo và đọc bản Tuyên ngôn tại Quảng trường Ba Đình bằng công nghệ hologram và mapping, kết hợp thực tế ảo VR khiến du khách thích thú.

Trên hành trình rong ruổi, du khách đi qua Quảng trường Ba Đình lịch sử, ngắm dòng người nô nức xuống phố đón Tết Độc lập. Họ dừng chân trước bảng tin Hà Nội Mới, ghé thăm di tích Cửa Bắc - cổng thành duy nhất còn sót lại của thành Hà Nội xưa, rồi tiếp tục đến Hội quán Quảng Đông trên phố Hàng Buồm...

Những vòng bánh xe chậm rãi đưa khách ngược dòng thời gian. Băng qua cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử từng oằn mình trong mưa bom bão đạn - du khách ngắm nhìn dòng sông Hồng cuộn chảy, chở nặng phù sa, rồi dừng chân khám phá một xưởng rang cà phê thủ công với những hạt cà phê từ Sơn La"

Ẩn mình trong con ngõ nhỏ ngoằn ngoèo, căn xưởng nhỏ, mộc mạc tỏa hương thơm nồng nàn, đánh thức mọi giác quan của du khách. Tại đây, khách có thể tự tay rang những mẻ cà phê nóng hổi rồi nhâm nhi ngay tại quán, cảm nhận trọn vẹn hương vị nguyên bản.

Tia (du khách Serbia) chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi được khoác lên mình tà áo dài truyền thống Việt Nam - một trải nghiệm rất cùng thú vị. Ngồi nghiêng một bên, len lỏi qua những giao lộ đông đúc, có phần 'điên rồ' tôi vẫn thấy thoải mái bởi tay lái chắc chắn của hướng dẫn viên. Người dân thật thân thiện, họ luôn nở nụ cười và vẫy tay chào mỗi khi bắt gặp tôi.

Nếu nhiều tour xe máy tập trung vào tốc độ hay những bức ảnh check-in, thì hành trình này lại chọn cách đi chậm, đi sâu, để du khách trải nghiệm trọn vẹn bằng mọi giác quan. Từ tiếng động cơ cũ khàn khàn, mùi cà phê rang thơm phức, thớ lụa mềm mịn dưới tay, ánh nắng xuyên qua lá cờ rồi đổ xuống mái ngói xưa, đến hương vị bữa cơm giản dị... Tất cả kết hợp thành một trải nghiệm khó quên. Hiện tour phục vụ khoảng 10-20 khách mỗi tháng, với chi phí 59 USD /khách.

