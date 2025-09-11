'Điểm hẹn yêu nước' của người trẻ Việt

Giữa sắc đỏ vàng của đại lễ 2/9, Lễ hội Độc Lập trở thành sự kiện khơi dậy người trẻ niềm gắn kết và tự hào dân tộc, với không gian kết hợp âm nhạc, nghệ thuật và trải nghiệm sáng tạo.

Nhân dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Tường Vi (Đà Nẵng), du học sinh tại Nhật Bản, đã chủ động bay về Hà Nội để đón Tết Độc lập.

Cô diện áo dài truyền thống, cầm theo quốc kỳ, dạo phố và ghi lại khoảnh khắc tại Quảng trường Ba Đình cũng như hòa mình vào không khí sôi động của Lễ hội Độc Lập – 80 năm Tự hào Việt Nam trên phố đi bộ hồ Gươm (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội).

"Từ sân bay Nội Bài về trung tâm thủ đô, cờ hoa phủ sắc rực rỡ khắp nẻo đường, trông rất đẹp và tự hào. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cờ đỏ sao vàng nhiều đến vậy", cô chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Không gian ký ức giữa lòng Hà Nội

Từ ngày 30/8 đến ngày 2/9, phố đi bộ hồ Gươm và Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội) đón gần 150.000 lượt người tham dự Lễ hội Độc Lập – 80 năm Tự hào Việt Nam. Sự kiện do UBND TP Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức, Tạp chí Tri Thức - Znews bảo trợ truyền thông.

Không chỉ người dân Việt Nam, nhiều du khách quốc tế cũng đã hòa cùng không khí Tết Độc lập rực rỡ với một tinh thần phấn khởi.

Vợ chồng Vasili - Leila (ảnh trái) và du học sinh tại Nhật Bản Tường Vi tham gia Lễ hội Độc lập.

Trong kỳ nghỉ ngắn tại Hà Nội, Vasili (Nga) và vợ là Leila (Ukraine) tranh thủ dạo quanh hồ Gươm. Đây là lần đầu tiên cặp đôi đến Việt Nam và tình cờ trùng đúng dịp Quốc khánh.

“Tôi rất ấn tượng và hạnh phúc khi thấy những lá cờ đỏ sao vàng tung bay, người dân nô nức xuống phố chào mừng”, Leila chia sẻ.

Không gian văn hóa - nghệ thuật kéo dài suốt 4 ngày được thiết kế như cầu nối giữa truyền thống và hiện đại đã tái hiện ký ức lịch sử, thổi bùng tinh thần “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” qua ngôn ngữ hiện đại, khiến giới trẻ tìm thấy trong đó sự gắn kết và niềm tự hào dân tộc.

Trong số đó, trải nghiệm thực tế ảo Dấu ấn Trường Sơn là điểm nhấn đặc biệt. Người tham dự được ngược dòng ký ức, bước trên con đường mòn xuyên rừng, nghe tiếng lửa bập bùng, tiếng trò chuyện của đồng đội. Trường Sơn hiện lên qua lát cắt đời thường, với bữa cơm, cuộc trò chuyện trong lán trại, nhưng chứa đựng ý nghĩa sâu sắc về hy sinh và khát vọng hòa bình.

Mỗi lượt trải nghiệm chỉ kéo dài 5 phút, nhưng để có được 5 phút ấy, nhiều người sẵn sàng chờ từ 1 đến 3 tiếng. Đôi bạn Yến Nhi và Minh Khuê (Hoàn Kiếm) đã chờ hơn 2 tiếng để được tham gia. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, cả hai cho biết đây là trải nghiệm đặc biệt nhất tại lễ hội, vừa mới lạ vừa ý nghĩa, nên nhất định không thể bỏ lỡ.

Không gian triển lãm và trải nghiệm trực quan thu hút đông đảo bạn trẻ dừng chân.

Song song là hai triển lãm ảnh Âm vang Độc lập - Xưa và nay và Nụ cười Việt Nam mang đến những khung hình với câu chuyện về lịch sử kiên cường, tình yêu quê hương và niềm tin vào một Việt Nam tươi sáng.

Mô hình chữ “Việt Nam” khổng lồ trở thành điểm check-in nổi bật, với trích đoạn từ Nam quốc sơn hà, Bình Ngô đại cáo, Tuyên ngôn Độc lập, cùng những vần thơ như Đất nước, Mùa xuân nho nhỏ và phát biểu về “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Ngoài các hoạt động khám phá lịch sử, du khách có thể thưởng thức ẩm thực, thời trang, sản phẩm sáng tạo qua các gian hàng thương hiệu nội địa. Không gian này cũng là nơi người trẻ kể câu chuyện Việt theo cách của mình.

Sản phẩm thủ công, phụ kiện mang đậm tinh thần Việt khiến nhiều bạn trẻ thích thú.

Điển hình như gian hàng Noteworthy của Huỳnh Thủy Trang (sinh năm 1995) mang tinh thần journaling Nhật Bản kết hợp chất liệu da bò để kể câu chuyện Việt Nam. Tại lễ hội, nhà sáng lập hãng nội địa giới thiệu bộ sản phẩm lấy cảm hứng cờ đỏ sao vàng như sổ tay, huy hiệu, lót cốc, với mong muốn lan tỏa niềm tự hào dân tộc.

Tíc Cơ Studio của nhà đồng sáng lập thương hiệu Phạm Khánh Ly cũng thu hút đông đảo người dừng chân, khách tham dự xếp hàng trải nghiệm làm móc khóa cờ đỏ sao vàng, dán hình, khắc chữ “Việt Nam”, chơi cờ cá ngựa nhận quà lưu niệm.

Hay thương hiệu Tơ Vàng Việt Nam của Nguyễn Thanh Hương (sinh năm 1982) đưa hoa văn cổ, chim bồ câu, hoa sen, trống đồng, lên lụa tơ tằm, gìn giữ tinh hoa truyền thống và làm mới để phù hợp đời sống đương đại.

Bằng sự nhiệt tình và sáng tạo, thế hệ trẻ đã biến lễ hội thành một sân chơi ý nghĩa, nơi tinh thần yêu nước được thể hiện bằng những hành động gần gũi, đời thường nhưng giàu cảm xúc.

Sân khấu nghệ thuật khơi dậy niềm tự hào dân tộc

Lễ hội Độc Lập không chỉ dừng lại ở các không gian trưng bày mà còn bùng nổ với các hoạt động nghệ thuật. Âm nhạc, ánh sáng, và hàng vạn khán giả đã cùng tạo nên “nhịp tim chung” nơi trung tâm Hà Nội.

Hơn 300 thanh thiếu niên sôi động với màn flashmob mở đầu đêm nhạc lễ hội bằng không khí rực rỡ.

Điểm nhấn của tinh thần yêu nước là tiết mục flashmob khoảng 5 phút, cũng là mở màn của sự kiện chiều 31/8. Thực hiện màn trình diễn là hơn 300 học sinh, sinh viên khoác áo in quốc kỳ. Trong tiếng nhạc rộn ràng, những động tác đồng đều, dứt khoát tạo bầu không khí giàu năng lượng và niềm tự hào.

Lễ hội tiếp tục thăng hoa vào đêm 31/8 với concert Tự hào bản sắc Việt diễn ra tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Sự kiện quy tụ Hồng Nhung, Chillies, Mỹ Anh, Thanh Duy, Vũ Thảo My.

Trong đó, điểm nhấn Hội họa di sản do Việt Max và Street Dance Crew thực hiện đã hòa nhịp hip-hop cuồng nhiệt với tranh Đông Hồ mộc mạc, tạo cầu nối cảm xúc quá khứ và tương lai.

Concert còn mang đến các màn trình diễn đường phố và bộ sưu tập Trang phục di sản của nhà thiết kế Dzung; âm thanh sáo, đàn tranh góp phần tái hiện vẻ đẹp Việt qua nhiều thời kỳ.

Việt Max kết hợp hip-hop và tranh Đông Hồ trong tiết mục Hội họa di sản, tạo nên cầu nối độc đáo giữa quá khứ và hiện đại.

“Lễ hội Độc Lập không chỉ là một sự kiện mà còn là hành trình ký ức và sáng tạo, gợi nhắc thời khắc lịch sử thiêng liêng và khẳng định sức sống của tinh thần dân tộc. Chúng tôi muốn mang đến một không gian văn hóa, nghệ thuật, nơi công chúng, đặc biệt là giới trẻ, vừa sống lại niềm tự hào dân tộc, vừa nuôi dưỡng khát vọng vươn xa”, bà Hoàng Thuy, Phó Giám đốc V Communications, đơn vị tổ chức Lễ hội Độc Lập, chia sẻ với Tri Thức – Znews.

Theo bà Hoàng Thuy, thông điệp “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” không truyền tải bằng khẩu hiệu mà bằng trải nghiệm cụ thể. Từ không gian nghệ thuật, điểm nhấn thị giác đến sân khấu biểu diễn, tất cả được thiết kế để chạm vào cảm xúc khán giả.

Để đạt được hiệu quả ấy, ban tổ chức đã làm việc sát sao với đội ngũ sáng tạo và vận hành, những người miệt mài nghiên cứu chất liệu, chọn lựa màu sắc, sắp đặt không gian để mang đến một trải nghiệm vừa cân bằng, vừa trang trọng nhưng vẫn gần gũi.

Hàng nghìn khán giả cùng hòa nhịp trong không khí kỷ niệm đầy cảm xúc.

Sự đồng hành tận tâm của các nghệ sĩ, cùng chuyên môn của ca sĩ, vũ công, dàn nhạc và sự hỗ trợ kỹ thuật về âm thanh, ánh sáng, mỹ thuật sân khấu đã góp phần tạo nên tổng thể sống động, giúp tinh thần ấy không chỉ được nghe và nhìn, mà còn được cảm nhận như một dòng chảy cảm xúc.

"4 ngày sự kiện, 2 đêm nhạc, trọn 1 tình yêu nước và 0 điều kiện, chúng tôi đã nỗ lực để tạo nên một lễ hội 'concert quốc gia' lớn đúng nghĩa trong một thời khắc đặc biệt nhất của Tổ quốc", đại diện V Communications nói.

Lễ hội Độc Lập đã khép lại nhưng dư âm của những giai điệu, ánh sáng và hình ảnh lịch sử vẫn đọng lại trong lòng người dân và du khách. Với sự kết hợp giữa truyền thống và sáng tạo, sự kiện mở ra mô hình văn hóa - nghệ thuật mới, giúp giới trẻ tìm thấy niềm tự hào dân tộc trong các trải nghiệm hiện đại.