Điều bất ngờ khi soi hộ chiếu Việt Nam dưới tia UV

Hơn cả chức năng xuất, nhập cảnh, quyển hộ chiếu Việt Nam kể câu chuyện đất nước qua những nét in chìm. Khi đặt dưới tia UV, từng địa danh nổi tiếng từ Bắc chí Nam lần lượt hiện rõ.

Trang bìa của hộ chiếu in chìm hoa văn đầu phượng thời nhà Lý. Ảnh: Traveler-3469.

Ngày 15/10, hình ảnh từng trang hộ chiếu Việt Nam ẩn chứa bản đồ bí mật, không thể nhìn bằng mắt thường lan truyền khiến nhiều người bất ngờ. Đặt dưới tia UV bước sóng 365 nm, từng nét in chìm hiện rõ di sản, cảnh quan của từng điểm đến, tất cả cùng kể câu chuyện về Việt Nam từ xưa đến nay.

Những nét in chìm này nằm trong mẫu hộ chiếu phổ thông mới của Việt Nam, áp dụng ngày 1/7/2022.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Hà Nội

Khuê Văn Các hướng ra hồ nước Văn Chương. Ảnh: Traveler-3469, Châu Sa.

Hình ảnh Văn Miếu - Quốc Tử Giám nằm tại trang 4, 5 của hộ chiếu. Di tích quốc gia đặc biệt này xây dựng từ năm 1070 với kiến trúc đăng đối, trước mặt có hồ Văn Chương. Năm 1997, Khuê Văn Các ở di tích được công nhận là biểu tượng của Hà Nội.

Hiện nay, Văn Miếu trở thành nơi tham quan của du khách trong và ngoài nước. Vào đầu năm, nơi đây diễn ra phong tục xin và cho chữ. Trước mỗi kỳ thi, hàng trăm sĩ tử cũng đến cầu may. Dịp 2/9 vừa qua, nơi đây đón khoảng 18.000 lượt khách.

Cột cờ Lũng Cú

Tuyên Quang

Mỗi năm, cột cờ Lũng Cú đón hàng nghìn lượt khách đến chiêm ngưỡng. Ảnh: Traveler-3469, Hồ Anh Quân.

Cột cờ Lũng Cú - biểu tượng thiêng liêng nơi địa đầu Tổ quốc - xuất hiện ở trang 8, 9. Công trình này nằm ở độ cao 1.470 m so với mực nước biển, tổng chiều cao 34,85 m, nổi bật với lá cờ đỏ sao vàng tượng trưng cho 54 dân tộc Việt Nam.

Thân cột khắc họa các giai đoạn lịch sử của đồng bào dân tộc tại đây. Năm 2009, công trình được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích lịch sử và Danh thắng quốc gia.

Đỉnh Fansipan

Lào Cai

Đỉnh núi Fansipan nằm tại trang 10, 11 của quyển hộ chiếu. Ảnh: Traveler-3469, Kim Lee.

Đỉnh núi Fansipan (Sa Pa) cao 3.143 m, nằm ở trung tâm dãy Hoàng Liên Sơn. Đây là ngọn núi cao nhất Việt Nam, được mệnh danh "nóc nhà Đông Dương". Tháng 10 và 11, nơi đây thu hút du khách đến leo núi, ngắm cảnh và "săn" mây.

Trên đỉnh núi có 2 ngôi chùa sừng sững giữa đất trời, nổi tiếng với vẻ đẹp linh thiêng là Kim Sơn Bảo Thắng (3.091 m) và Bích Vân (3.037 m). Hai ngôi chùa này đều thờ nhiều vị Phật, La Hán khác nhau, bao quanh là núi rừng hùng vĩ.

Quần thể danh thắng Tràng An

Ninh Bình

Giá vé tour ngồi thuyền ở Tràng An khoảng 120.000-250.000 đồng/người. Ảnh: Traveler-3469, Lê Hiếu, Tiến Tuấn.

Quần thể danh thắng Tràng An gồm 3 vùng liền kề là khu di tích lịch sử - văn hóa cố đô Hoa Lư, danh thắng Tam Cốc - Bích Động và rừng nguyên sinh đặc dụng Hoa Lư. Vẻ đẹp tráng lệ nơi đây được tạo nên bởi núi đá, dòng sông nối liền các hang động. Vào tháng 10, Tràng An đạt danh hiệu "Best of the Best" của TripAdvisor, dành cho 1% điểm đến tốt nhất thế giới.

Hình ảnh nằm tại trang 24, 25 của hộ chiếu là bến thuyền Tràng An. Mỗi đợt thuyền cập bến tập trung đến vài chục chiếc quanh bờ để đón du khách dạo thuyền ngắm cảnh.

Thành nhà Hồ

Thanh Hóa

Thành nhà Hồ xuất hiện trong hộ chiếu cùng dòng chữ "VN" (Việt Nam). Ảnh: Traveler-3469, Nguyễn Dương.

Thành nhà Hồ xây dựng năm 1397, thuộc danh sách những công trình kiến trúc bằng đá độc đáo của Việt Nam và thế giới. Nơi đây từng được xem là kinh đô dưới thời nhà Hồ. Thành gồm La thành, Hào thành và Hoàng thành, ghép từ những phiến đá nặng 10-20 tấn. Năm 2011, Thành trở thành di sản văn hóa thế giới.

Trong 9 tháng, nơi đây đón hơn 215.000 lượt khách tham quan, trong đó có gần 3.000 lượt khách quốc tế. Hiện địa phương cũng đổi mới nhiều hoạt động nhằm nâng cao trải nghiệm du lịch.

Bảo tàng Hồ Chí Minh

TP.HCM

Bến Nhà Rồng nằm tại trang 38, 39 của hộ chiếu. Giá vé tham quan là 20.000 đồng/người. Ảnh: Traveler-3469, Lam Uy Huynh.

Điều làm Bến Nhà Rồng đặc biệt là sự kiện lịch sử gắn liền với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày 5/6/1911, Người rời bến cảng này sang Pháp tìm đường cứu nước. Từ ngày 2/9/1979, nơi đây mở cửa đón khách tham quan. Hiện Bảo tàng Hồ Chí Minh được xếp hạng Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Thành phố.

Bên trong có 9 phòng trưng bày, trong đó 6 phòng lưu giữ nhiều tranh, ảnh, kỷ vật mang dấu ấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bức tượng của Người cũng được đặt giữa sân nhân kỷ niệm 92 năm ngày ra đi tìm đường cứu nước.

Đồng lúa Tri Tôn

An Giang

Thời điểm đẹp nhất để ngắm mùa vàng nơi đây là lúc bình minh và hoàng hôn. Ảnh: Traveler-3469, Xuân Long.

Hình ảnh cánh đồng lúa màu mỡ nằm tại trang 44, 45 của hộ chiếu tái hiện xã Tri Tôn (An Giang). Với diện tích khoảng 1.200 ha, nơi đây trở thành vựa lúa lớn bậc nhất Nam Bộ. Mùa lúa chín rơi vào cuối tháng 11, đầu tháng 12.

Theo Sở Du lịch An Giang (mới), trong 9 tháng qua, toàn tỉnh đón gần 20 triệu lượt du khách.

Làng quê Bắc Bộ

Ngoài các điểm đến và di tích, khung cảnh quen thuộc của Việt Nam cũng được in chìm trong hộ chiếu. Ảnh: Traveler-3469, Lê Thắng.

Trang 44, 45 của hộ chiếu cũng tái hiện khung cảnh làng quê Bắc Bộ bình dị với hình ảnh lũy tre, mục đồng chăn trâu và những đứa trẻ vô tư thả diều vào mùa hè.

Ngoài ra, trong hộ chiếu Việt Nam còn xuất hiện những điểm đến, di tích khác như vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), cao nguyên đá Đồng Văn (Tuyên Quang), thác Dray Sap (Lâm Đồng), phố cổ Hội An (TP Đà Nẵng), thánh địa Mỹ Sơn (TP Đà Nẵng), Hoàng Thành Thăng Long (Hà Nội), Cố đô Huế (TP Huế).

Ngày 7/10, theo dữ liệu cập nhật của bảng xếp hạng Chỉ số Hộ chiếu Henley - Henley Passport Index 2025 (HPI 2025), hộ chiếu Việt Nam xếp thứ 92 trên toàn cầu, giảm 4 bậc so với lần xếp hạng tháng 9. Với thứ hạng này, công dân Việt Nam có thể nhập cảnh không cần visa hoặc chỉ cần e-visa, visa cửa khẩu, ETA (giấy phép du lịch điện tử) tại 50/227 quốc gia, vùng lãnh thổ.