Điều con trai ông Trump không được làm

Trong thời gian theo học tại Đại học New York (Mỹ), Barron Trump, con trai Tổng thống Mỹ Donald Trump, không thể chia sẻ số điện thoại cho bạn học, tránh gây phiền phức về mặt an ninh.

Vì thế, cậu út nhà ông Trump quyết định giao tiếp với bạn bè trên nền tảng chơi game, đảm bảo an toàn cá nhân. Đây là phương pháp “lách luật” được Barron sử dụng khi bị hạn chế trò chuyện trên mạng với bạn học, Page Six đưa tin.

Nguồn tin của Page Six cho biết con trai Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump hiện sử dụng nền tảng chơi game Xbox để trò chuyện với bạn bè tại Đại học New York.

Trước đó, Barron từng được cho là sử dụng Discord, ứng dụng trò chuyện dành cho game thủ, để giao tiếp với bạn bè. Anh luôn có mật vụ theo sát mỗi khi xuất hiện trong khuôn viên trường.

“Giờ đây, anh ấy đã thêm Xbox vào danh sách nền tảng liên lạc của mình. Đây là phương thức giao tiếp được Barron ưa chuộng,” nguồn tin tiết lộ.

Trang TMZ từng đưa tin Barron “gần như không hiện diện” tại Đại học New York. Anh luôn ra vào lớp học một cách nhanh chóng và được mật vụ bảo vệ chặt chẽ, vì thế gặp khó khăn trong việc kết bạn như sinh viên bình thường.

Nguồn tin chia sẻ việc sử dụng các nền tảng chơi game là cách Barron kết nối với bạn bè trong khi không thể chia sẻ số điện thoại cá nhân để đảm bảo an ninh. Anh phải tránh làm rò rỉ số điện thoại ra ngoài.

“Đó là cách anh ấy xử lý vấn đề. Barron vẫn đang thử nhiều cách khác nhau”, người này nói.

Việc chia sẻ số điện thoại, theo nguồn tin, “gây rắc rối nhiều hơn là đem lại lợi ích”. Nếu bị lộ, số điện thoại sẽ nhanh chóng lan truyền, dẫn đến hàng triệu cuộc gọi đổ về không ngừng, khiến Barron phải thay đổi số liên tục, rơi vào vòng luẩn quẩn.

Barron Trump chỉ chia sẻ thông tin tài khoản Xbox với những người quen biết. “Đó là văn hóa của giới game thủ. Họ thường hỏi nhau tên tài khoản game. Anh ấy biết về những người mà mình kết nối”, nguồn tin giải thích.

Xbox cho phép người dùng nhắn tin và trò chuyện bằng giọng nói, tương tự các nền tảng game phổ biến hiện nay.

Trước đó, Donald Trump từng nhiều lần khen ngợi khả năng công nghệ của con trai. Tháng 3, khi trả lời phỏng vấn với Laura Ingraham trên Fox News, ông kể lại việc tắt laptop của Barron, nhưng vẫn thấy con trai dùng máy khi quay lại sau 5 phút.

“Tôi hỏi: ‘Sao con làm được vậy?’, nó chỉ trả lời: ‘Không phải việc của bố’. Barron có khả năng công nghệ đáng kinh ngạc'”, ông kể.

Hiện nay, đại diện của Barron Trump chưa phản hồi yêu cầu bình luận từ báo chí về phương thức giao tiếp độc đáo này.

Barron đang theo học tại Trường Kinh doanh Stern, Đại học New York - một trong những ngôi trường danh giá nhất nước Mỹ. Trước đó, cậu tốt nghiệp từ trường Oxbridge Academy ở Florida, nơi có mức học phí lên tới 35.000 USD /năm. Dù sinh ra trong một gia đình tỷ phú, anh được mẹ nuôi dạy nghiêm khắc và khuyến khích tinh thần tự lập.

Là con trai duy nhất của bà Melania Trump, Barron luôn được mẹ bảo vệ khỏi sự chú ý quá mức của truyền thông. Theo tiết lộ của bà Melania Trump, Gen Z này không ở ký túc xá mà tiếp tục sống tại nhà riêng của gia đình.

“Đó là quyết định của con. Con muốn học tập và sinh sống tại New York, trong chính ngôi nhà của mình. Và tôi tôn trọng điều đó”, đệ nhất phu nhân chia sẻ.

