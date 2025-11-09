Điều gì giúp 3 người ở Lý Sơn lênh đênh trên biển sống sót kỳ diệu

Sau 2 ngày trôi dạt trên biển, 3 ngư dân đảo Lý Sơn đã sống sót kỳ diệu có thể là nhờ vào may mắn, nhưng một phần cũng do họ có những kỹ năng quan trọng để thoát chết khi gặp nạn.

Những ngày qua, câu chuyện 3 ngư dân mất tích trong cơn bão số 13 và sống sót thần kỳ thu hút sự quan tâm của người dân cả nước.

Trước đó, khoảng 15h ngày 6/11, nhận được tin anh D.Q.C. (44 tuổi) nhảy xuống cầu cảng Lý Sơn, anh Phan Duy Quang (47 tuổi, trú tại đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) cùng anh Lê Văn Sanh (37 tuổi) lên thúng câu ra biển cứu người.

Đúng lúc này, bão Kalmaegi (bão số 13) nổi sóng ngoài khơi vùng biển Lý Sơn. Sau khi cứu được anh C., thúng câu bị cuốn trôi ra xa bờ. Mọi nỗ lực ứng cứu của người dân địa phương bất thành. Sóng dữ dội khiến thúng câu trôi rất nhanh, đảo Lý Sơn xa dần.

Gần 42 giờ lênh đênh

Theo lời kể của anh Quang, ngay khi bị sóng đánh ra xa trong đêm gặp nạn, với kinh nghiệm của những ngư dân, cả ba mặc áo phao, cố giữ chiếc thúng đợi tàu ra cứu.

Nhưng do ảnh hưởng của cơn bão số 13, sóng lớn, thuyền không tiếp cận được, thúng trôi dạt ra biển, sau đó lật úp, khiến 3 ngư dân phải bám vào nhau trôi dạt. Sau đó, anh C. đuối sức, buông tay. Đến nửa đêm, 2 người còn lại cũng lạc mất nhau.

Trôi dạt đến sáng 8/11, sau nhiều lần kêu cứu tới các tàu trên biển thất bại, anh Quang được thủy thủ tàu Hải Nam 39 ứng cứu trong tình trạng suy kiệt sức khỏe. Đến 16h15 cùng ngày, tàu cao tốc cứu được anh Sanh. Người cuối cùng mất tích là anh C. cũng được cứu vớt.

Ba ngư dân đang được chăm sóc sức khỏe tại Trung tâm Quân dân y kết hợp đảo Lý Sơn. Ảnh: Tiền Phong.

Kỹ năng quan trọng để sinh tồn trên biển

Trước đó, đã xảy ra rất nhiều vụ chìm tàu, ngư dân mất tích… nhưng không phải ai cũng may mắn sống sót. Tuy nhiên, sự thoát chết thần kỳ của 3 ngư dân Lý Sơn cũng khẳng định ngoài may mắn, việc trang bị kỹ năng sinh tồn là điều cần thiết để có thể ứng phó với mọi điều kiện khắc nghiệt, tránh gặp phải điều đáng tiếc xảy ra.

- Giữ bình tĩnh

Chia sẻ với Business Insider, Cat Bigney, chuyên gia sinh tồn, chuyên tư vấn cho hệ thống truyền hình National Geographic và kênh Discovery của Mỹ, cho biết điều đầu tiên cần nhớ là không hoảng loạn.

Khi rơi xuống nước, bạn dễ bị tổn thương phổi vì thường thở gấp. Bản năng khi sợ hãi là muốn hít không khí, và làm như vậy sẽ đưa nước vào phổi. Theo chuyên gia này, giữ bình tĩnh là rất quan trọng, vì hoảng loạn là "điều lớn nhất sẽ giết chết bạn trong một tình huống sống còn".

Hoảng sợ trong trường hợp này rất nguy hiểm và không giúp được gì, mà ngược lại chỉ khiến bạn bị mất năng lượng thay vì tận dụng từng giây phút, suy tính tìm cách thoát hiểm.

Theo lời kể của anh Sanh, anh đã luôn động viên 2 người bạn cố gắng bám sát nhau, không được buông tay. "Mình còn vợ, còn con ở nhà, ráng tiếp tục sống”, anh Sanh nhớ lại.

- Làm mọi thứ để nổi trên mặt nước

Theo The Conversation, khi bị cô lập giữa biển khơi hoặc dòng sông lớn, bạn cần tìm cách nổi lên trên mặt nước. Điều này có nghĩa là bạn cần tìm bất kỳ vật dụng nổi nào có thể hỗ trợ để nổi tạm thời.

Chuyên gia Bigney khuyên kết hợp giữa thả nổi, đạp chân và bơi sẽ là lý tưởng để không mất sức. Nên đạp chân theo từng đợt, đừng đạp liên tục. Cởi quần áo ra cũng dễ nổi hơn. Hãy tìm kiếm thứ gì đó trôi trên biển và bám vào, ngay cả một vật nổi nhỏ cũng sẽ giúp ích.

Luôn cố gắng giữ cơ thể nổi trên mặt nước, bám vào bất kỳ vật gì có thể nổi. Ảnh: Shutterstock.

- Tìm kiếm nước và thức ăn

Theo chuyên gia Bigney, cơ thể không thể tồn tại lâu nếu không có nước, vì vậy ưu tiên đầu tiên là tìm nước để giữ nước. Nước ngọt là yếu tố sống còn. Bạn cần nước ngọt để duy trì sự sống và sức mạnh thể chất lẫn tinh thần.

Hãy mang theo càng nhiều nước ngọt càng tốt nếu có thể. Nếu không có nước ngọt, đừng uống nước biển hoặc nước tiểu. Muối trong những loại nước này sẽ khiến tình trạng mất nước trở nên trầm trọng hơn và khiến bạn càng khát hơn. Nếu trời mưa, hãy cố gắng kiếm được càng nhiều vật liệu, chai đựng càng tốt để hứng. Cố gắng tránh trộn lẫn nước mưa với nước biển nếu có thể.

Bạn có thể sống sót mà không cần thức ăn lâu hơn nhiều so với không có nước. Tuy nhiên, thức ăn vẫn rất quan trọng để duy trì sức lực và tinh thần. Các nguồn thức ăn có sẵn trong đại dương là cá, sinh vật phù du, rùa, chim biển. Hãy dùng bất cứ thứ gì bạn có để làm cần câu và lưỡi câu: trang sức, dây giày, mảnh nhựa. Dùng buồm, bạt, lưới, hoặc thậm chí quần áo để bắt chim hoặc cá. Bạn cũng có thể ăn rong biển.

Trường hợp của 3 ngư dân đảo Lý Sơn đã áp dụng hiệu quả bí quyết này khi lênh đênh trên biển.

Anh Quang cho biết khi kiệt sức, anh đã ngửa mặt lên trời uống nước mưa và cũng uống thêm từng ngụm nước biển. "Do biển động nên có một số loài thủy sản nhỏ bị sóng đánh trôi nổi trên mặt biển, tôi vớt ăn để lấy sức rồi tìm cách bơi vào đất liền", anh Quang nhớ lại.

Trong khi đó, anh Sanh cũng rất may mắn khi đã vớt được chai nước suối và ăn phần còn nguyên của quả táo thối. Theo lời anh Sanh, trong đêm 7/11 cùng sáng 8/11, có lúc quá khát anh có uống một ngụm nước biển cầm cự, rồi vớt được ít cua, cá nhỏ cùng ít rong biển...

- Phát tín hiệu bằng bất kỳ cách nào, kể cả bằng rác

Với thời gian có thể sống sót dưới nước là có hạn, điều quan trọng là phải được giải cứu càng sớm càng tốt. Hãy phát tín hiệu để được nhìn thấy.

Tìm cách để bất kỳ tàu thuyền nào đi ngang qua cũng có thể nhận ra bạn. Nếu có pháo sáng, hãy dùng chúng khi bạn định vị tàu thuyền. Nếu không, hãy dùng gương, kính để tạo ra ánh sáng mạnh nhằm báo hiệu cho tàu thuyền hoặc thậm chí là máy bay.

Gom rác trôi nổi thành đống lớn có khả năng tạo thành tín hiệu thu hút sự chú ý, vì vậy, hãy làm bất cứ điều gì có thể để tăng cơ hội được phát hiện, theo Business Insider.

Vụ việc 3 ngư dân Lý Sơn sống sót sau gần 48 giờ trôi dạt giữa bão tố đã khẳng định vai trò sống còn của kỹ năng sinh tồn. Việc trang bị những kỹ năng này là thiết yếu cho mọi người, từ người dân, du khách, học sinh, trẻ nhỏ...

Những kiến thức về an toàn nước, sơ cứu, kỹ năng bơi lội và phản ứng khẩn cấp... có thể giúp mọi người tự cứu bản thân trong tình huống nguy cấp. Kỹ năng sinh tồn không chỉ là giáo dục kiến thức mà còn là việc rèn luyện ý chí sống và sự bình tĩnh để vượt qua những tình huống hiểm nghèo và là điều kiện tiên quyết để sinh tồn giữa thiên tai.