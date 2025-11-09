Thủ tướng nói về đầu tư cho giáo dục vùng biên

Sáng 9/11, tại 14 điểm cầu, đồng loạt diễn ra Lễ khởi công xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới đất liền. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công tại điểm cầu chính: Trường nội trú liên cấp tiểu học và THCS xã Yên Khương, tỉnh Thanh Hóa.

Lễ khởi công là sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, nhằm thực hiện Thông báo kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới; Nghị quyết số 298/NQ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Thông báo kết luận số 81-TB/TW, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào, chiến sĩ, đặc biệt là các cháu học sinh tại vùng phên dậu của Tổ quốc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công tại điểm cầu chính: Trường nội trú liên cấp tiểu học và THCS xã Yên Khương, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Đảng, Nhà nước luôn coi GD&ĐT là quốc sách hàng đầu

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng bày tỏ vui mừng được dự lễ khởi công trong không khí cả nước thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; khẳng định đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần "Cả nước hướng về biên cương, vì tương lai con em đồng bào các dân tộc".

Nhân dịp lễ khởi công và Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/2025), thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ, Thủ tướng gửi tới các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương, các đại biểu cùng toàn thể các thầy cô giáo, học sinh và phụ huynh lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước ta luôn coi GD&ĐT là quốc sách hàng đầu, có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hình thành và phát triển nhân cách, phẩm chất, năng lực con người; là yếu tố quyết định sự thành công trong thực hiện đột phá phát triển nguồn nhân lực phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Từng ngôi trường mới sẽ là nơi gieo con chữ, ươm mầm tri thức, thắp sáng ước mơ, hiện thực hóa khát vọng.

Thủ tướng khẳng định: Con người là vốn quý nhất; con người vừa là mục tiêu, vừa là nguồn lực, vừa là động lực cho sự phát triển. Đầu tư cho con người là đầu tư cho phát triển; đầu tư cho sự nghiệp giáo dục là đầu tư cho tương lai. Đầu tư cho con người phải toàn diện, ngay từ đầu, để phát triển con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới – kỷ nguyên đất nước vươn mình phát triển giàu mạnh, văn minh, hùng cường, hạnh phúc và vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

"Góp phần lan tỏa tinh thần nhân văn, nhân ái trong hành trình gieo chữ nơi biên cương"

Nhờ sự nỗ lực, vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện Kết luận 81 của Bộ Chính trị, đến nay đã có 28 trường được khởi công. Trong đó, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã trực tiếp chỉ đạo và dự lễ khởi công tại hai trường ở tỉnh Điện Biên và tỉnh Nghệ An.

Thủ tướng vui mừng nói: "Chúng ta rất vui mừng chứng kiến niềm vui chung lan tỏa dọc chiều dài biên giới của Tổ quốc. Nơi đâu cũng có ánh mắt rạng ngời, phấn khởi của thầy cô giáo, học sinh, phụ huynh và nhân dân khi chứng kiến các trường nội trú liên cấp tiểu học và THCS được khởi công – góp phần lan tỏa tinh thần nhân văn, nhân ái, trách nhiệm xã hội trong hành trình gieo chữ nơi biên cương".

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quà tặng cùng áo ấm cho các em học sinh tại lễ khởi công.

Thủ tướng đề nghị cần tập trung đầu tư cho các trường nội trú đã được khởi công, thi công với tinh thần "3 ca, 4 kíp", "vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió", "làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm ngày nghỉ", với tinh thần thần tốc, táo bạo, tuân thủ quy định, bảo đảm chất lượng và hoàn thành đúng thời hạn.

"Từng ngôi trường mới sẽ là nơi gieo con chữ, ươm mầm tri thức, thắp sáng ước mơ, hiện thực hóa khát vọng; là biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, của tình cảm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, của nhân dân đối với đồng bào,với vùng phên dậu của Tổ quốc", Thủ tướng phát biểu và đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, đơn vị thi công, cơ quan liên quan cần tuân thủ "5 bảo đảm".

"5 bảo đảm" gồm: Chất lượng, tiến độ; công tác giải phóng mặt bằng và nguồn vật liệu; kỹ thuật, mỹ thuật, vệ sinh môi trường, cảnh quan, an toàn lao động; không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, thất thoát, lãng phí; đầu tư đến đâu, hiệu quả đến đó, mang lại lợi ích thiết thực cho học sinh, thầy cô giáo và phụ huynh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa bàn.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tặng quà các em học sinh Trường nội trú liên cấp Tiểu học – THCS Sơn Kim 1. Ảnh: VGP.

Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Thủ tướng chúc toàn thể ngành GD&ĐT, các thầy cô giáo mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công; tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp "trồng người" của đất nước.

Thủ tướng cũng gửi lời chúc các em học sinh chăm ngoan, học giỏi, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, khát vọng trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội; chúc các bậc phụ huynh luôn dành tình yêu thương đầy đủ, toàn diện nhất cho con em mình, đồng hành cùng sự nghiệp GD&ĐT của đất nước.

Ngoài điểm cầu chính tại Thanh Hóa, các điểm cầu đồng loạt khởi công gồm: Tại Hà Tĩnh: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dự lễ khởi công dự án Trường nội trú liên cấp tiểu học – THCS Sơn Kim 1. Tại Lạng Sơn: Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự lễ khởi công Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và THCS Khuất Xá. Tại Điện Biên: Phó Thủ tướng Lê Thành Long dự lễ khởi công Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Thanh Nưa, xã biên giới nằm ở phía tây lòng chảo Điện Biên. Tại Lâm Đồng: Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc dự lễ khởi công dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Thuận An. Tại An Giang: Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn dự lễ khởi công Trường nội trú liên cấp tiểu học – THCS Vĩnh Gia. Tại Tuyên Quang: Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng dự lễ khởi công Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Minh Tân, thôn Tân Sơn, xã Minh Tân. Tại Đắk Lắk: Phó Thủ tướng Mai Văn Chính dự lễ khởi công Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS xã Ia Rvê. Tại Lào Cai: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự lễ khởi công xây dựng 4 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới của tỉnh. Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn dự tại điểm cầu Lai Châu; Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung dự tại điểm cầu Sơn La; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng dự tại điểm cầu Quảng Trị; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh dự tại điểm cầu Cao Bằng; Thượng tướng Phạm Thế Tùng – Thứ trưởng Bộ Công an – dự tại điểm cầu Nghệ An.