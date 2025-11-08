Không nhận ra trường học sau bão Kalmaegi

Tại Đắk Lắk - địa phương tâm bão số 13 trực tiếp đổ bộ - tính đến 12h30 ngày 7/11, ngành giáo dục tỉnh này đã thiệt hại gần 14 tỷ đồng . Trong đó, 78 tường rào, cổng trường bị hư hỏng; 1.060 cây xanh bị gãy đổ; 546 bộ bàn ghế bị hư hỏng, 124 bộ máy tính và 175 thiết bị khác hư hại. Ảnh: Truyền hình Đắk Lắk.

Tại xã Phú Mỡ (Đắk Lắk), 5 trường học trên địa bàn bị ngập lụt, ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong đó, trường Tiểu học Phú Mỡ thiệt hại nặng nề nhất khi bị ngập sâu trong nước lũ, đất đá tràn vào trường và hư hỏng nhiều tài sản. Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã bố trí 30 cán bộ, chiến sĩ đến địa bàn, hỗ trợ xã Phú Mỡ trong công tác dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau lũ. Ảnh: Truyền hình Đắk Lắk.

Sau cơn bão số 13, trường THPT Hùng Vương (Gia Lai) cũng chịu nhiều thiệt hại nặng nề. Mưa to, gió lớn đã làm nhiều cây xanh gãy đổ, sân trường ngập nước, một số phòng học và khuôn viên bị hư hại. Trước tình hình đó, sáng ngày 8/11, toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh của trường đã ra quân khắc phục hậu quả sau bão, thu dọn cây gãy, quét dọn sân trường, khơi thông cống rãnh...

Tại Đại học Quy Nhơn (Gia Lai), dù nhà trường đã chủ động gia cố, kiểm tra, bố trí lực lượng túc trực ứng phó, nhưng với sức gió mạnh cấp 14-15, giật trên cấp 17 của bão số 13, kèm theo đó là vị trí ngay dọc tuyến biển trung tâm Quy Nhơn, trường đã chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão. Ảnh: FBNT.

Nhiều dãy nhà của Đại học Quy Nhơn bị tốc mái, gió mạnh làm vỡ các mảng kính lớn. Bàn ghế tại nhiều phòng học, phòng chức năng bị đổ ngổn ngang, các khung cửa bị bẻ cong, mảnh kính vỡ vụn khắp nơi. Ảnh: FBNT.

Tại phường Quy Nhơn Bắc (Gia Lai), mưa to, gió giật mạnh đã gây thiệt hại về nhà ở, công trình công cộng và tài sản của nhân dân. Sáu điểm trường học trên địa bàn bị hư hỏng, tốc mái, sập la phông; nhiều phòng học, nhà xe và bảng hiệu bị hư hại. Ảnh: Bình minh trên Quy Nhơn Bắc.

Thị trường lao động thay đổi chóng mặt, để tồn tại, con người cần học tập suốt đời. Trong bối cảnh đó, tạp chí Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả cuốn Học tập suốt đời của tác giả Michelle R.Weise.

Tác phẩm cung cấp cho độc giả những đánh giá về thị trường lao động tương lai, những giải pháp cho nhu cầu vừa học vừa làm đang ngày một tăng, cùng với đó là đưa ra những cách kết nối để quá trình chuyển đổi “học-làm” diễn ra thuận lợi hơn. Từ đó, tác giả nêu lên vai trò của việc học tập suốt đời.