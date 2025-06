Điều gì xảy ra khi ngủ với điều hòa cả đêm?

Ngày càng phổ biến trong mỗi gia đình, điều hòa mang lại cảm giác dễ chịu giữa thời tiết oi bức. Nhưng nếu lạm dụng cả đêm, thiết bị này có thể âm thầm ảnh hưởng đến sức khỏe.

Ngủ trong điều hòa giúp mọi người thoát khỏi cái nóng oi bức nhưng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho sức khỏe. Ảnh: Shutterstock.

Mùa nắng nóng, điều hòa nhiệt độ là" cứu cánh" cho mọi người thoát khỏi thời tiết oi bức. Tuy nhiên, việc bật điều hòa suốt cả đêm có thể ảnh hưởng giấc ngủ, gây ra nhiều tác hại về sức khỏe.

Tác hại khi ngủ trong điều hòa liên tục

Giấc ngủ kém chất lượng

Trong khi nhiều người nghĩ rằng họ có được giấc ngủ tốt nhất khi mát mẻ, các chuyên gia cho biết nhiệt độ điều hòa cực thấp có thể dẫn đến chất lượng giấc ngủ kém, khiến cơ thể bồn chồn, run rẩy.

Sự lưu thông của bụi và chất gây dị ứng qua các thiết bị điều hòa cũng làm giảm chất lượng giấc ngủ. Môi trường làm mát nhân tạo sẽ can thiệp vào quá trình điều hòa nhiệt độ tự nhiên của cơ thể. Sự gián đoạn này có thể khiến giấc ngủ bị ngắt quãng.

Căng cơ và đau nhức cơ thể

Ngủ trong điều hòa suốt đêm tăng nguy cơ căng cơ bắp và đau nhức cơ thể. Điều này đặc biệt ảnh hưởng đến những người đang gặp phải các vấn đề về cơ hoặc khớp. Những người lớn tuổi bị viêm khớp nên tìm cách giảm nhiệt bằng cách chuyển sang dùng quạt điện hoặc giường ngủ hỗ trợ phù hợp.

Các vấn đề về da

Thông thường, nhiệt độ tự nhiên của cơ thể giảm xuống trong khoảng 4:00-6:00 sáng. Khi điều này kết hợp với việc tiếp xúc không khí lạnh kéo dài, nó có thể dẫn đến các vấn đề về da, bao gồm khô và ngứa.

Hành động này cũng làm trầm trọng thêm tình trạng mụn trứng cá, hàng rào bảo vệ da kém đi và độ ẩm thấp. Da có độ ẩm thấp dễ hình thành nếp nhăn, xỉn màu và nám, đốm đen theo thời gian.

Mệt mỏi vào buổi sáng

Thức dậy mệt mỏi vào buổi sáng là một trong những hậu quả của việc ngủ trong điều hòa cả đêm. Việc sử dụng điều hòa liên tục gây ra tình trạng thiếu lưu thông không khí trong lành, dẫn đến uể oải khi thức dậy. Không chỉ vậy, tiếp xúc với không khí lạnh ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa, sản xuất hormone và mức độ hydrat hóa của cơ thể.

Sức khỏe hô hấp kém

Ngủ trong điều hòa suốt đêm có thể gây ra một số vấn đề nghiêm trọng về hô hấp. Nhiệt độ lạnh khiến hệ miễn dịch dễ bị tổn thương hơn trong khi ngủ, tăng nguy cơ mắc cảm lạnh và ho.

Đặc biệt, nếu bạn không vệ sinh điều hòa thường xuyên, các lỗ thông hơi bị bẩn và lưu thông không khí kém. Điều này tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển trong các ống dẫn điều hòa, làm tăng các vấn đề về hô hấp.

Nên để nhiệt độ điều hòa bao nhiêu khi ngủ?

Theo India Times, nhiệt độ thích hợp trong phòng điều hòa không nên cách biệt quá 5-7 độ C so với ngoài trời. Ngoài ra, bạn không nên để điều hòa ở nhiệt độ quá thấp trong thời gian dài. Để tạo sự cân bằng và tránh gây sốc nhiệt, bạn nên cài đặt nhiệt độ ở mức 25-28 độ C.

Theo Life Hack, hầu hết máy điều hòa hiện đại đều có chế độ hẹn giờ. Bạn có thể đặt thời gian bật, tắt điều hòa phù hợp vì bật điều hòa quá lâu cũng có thể khiến cơ thể bị lạnh, dễ nhiễm bệnh hơn.

Bạn cũng nên sử dụng quạt kèm điều hòa. Quạt giúp tăng cường lưu thông không khí trong phòng, nhờ đó giúp điều hòa làm mát phòng nhanh hơn, duy trì nhiệt độ ổn định và giảm tải cho điều hòa.

Ngoài ra, bạn có thể kết hợp các phương pháp với nhau: Sử dụng quạt điện trong giờ mát hơn, điều hòa cho thời gian nóng nhất (nhiệt độ không nên thấp hơn 24 độ C). Cách cân bằng này có thể giúp duy trì sự thoải mái trong khi giảm thiểu các tác động sức khỏe của điều hòa, thậm chí cả vấn đề tài chính.