Điều nữ 'xe ôm công nghệ' vào khu đất trống cướp tài sản

Mở rộng điều tra vụ án cướp tài sản, CQĐT xác định nhóm Nguyễn Đức Trình, Lê Minh Anh, Trần Văn Nam còn gây ra 4 vụ án khác, trong đó có 1 vụ cướp tài sản, 3 vụ cướp giật tài sản.

Điều tra vụ án cướp tài sản xảy ra trên địa bàn phường Thượng Cát, Hà Nội, cơ quan công an đã bắt giữ 3 đối tượng gồm Nguyễn Đức Trình (SN 1991, trú tại xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai); Lê Minh Anh (SN 2002, trú tại xã Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa); Trần Văn Nam (SN 1990 trú tại xã Hồng Sơn, Hà Nội).

Mở rộng điều tra vụ án, các đối tượng khai nhận đã thực hiện 1 vụ cướp tài sản và 3 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Các đối tượng Nguyễn Đức Trình, Lê Minh Anh, Trần Văn Nam.

Vụ thứ nhất xảy ra vào khoảng 12h30 ngày 30/7, Nguyễn Đức Trình điều khiển xe máy Honda SH màu đen không biển kiểm soát chở Lê Minh Anh đến khu vực đường Sùng Khang, phường Thượng Cát, nhìn thấy một người phụ nữ mặc quần áo "xe ôm công nghệ" đi xe máy Honda Wave màu đỏ.

Trình thuê người phụ nữ đi vào khu đất trống tại khu đô thị Avenue Garden Tây Tựu để chở đồ. Khi người phụ nữ vào khu vực đất trống trên, thì Trình cùng Minh Anh dùng dao khống chế và cướp của người phụ nữ 1 chiếc điện thoại OPPO màu đen và 1 triệu đồng.

Hình ảnh các đối tượng khi đi gây án.

Vụ thứ 2 xảy ra vào khoảng 20h30 ngày 31/7. Thời điểm trên Nam điều khiển xe máy Honda Air Blade màu đỏ-đen, không biển kiểm soát chở Lê Minh Anh ngồi sau cướp giật 1 chiếc điện thoại Samsung Galaxy Note 20 Ultra màu đen của một người nam giới tại khu vực trước Lô 26 TT1 KĐT Mỹ Đình, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Vụ thứ 3, khoảng 21h ngày 2/8, Nam điều khiển xe máy Honda Air Blade màu đỏ - đen không gắn kiểm soát chở Lê Minh Anh ngồi sau, cướp giật 1 chiếc điện thoại nhãn hiệu iPhone 11 màu đỏ của một người nam giới tại khu vực trước số nhà 30 ngách 36 ngõ 180 đường Đình Thôn, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Vụ thứ 4, khoảng 21h ngày 4/8, Nam điều khiển xe máy Honda Airblade màu đỏ đen không biển kiểm soát chở Lê Minh Anh ngồi sau, giật 1 chiếc điện thoại Samsung S24 Ultra màu vàng của một nam giới tại khu vực trước Nhà văn hóa KĐT Mỹ Đình, phường Từ Liêm, Hà Nội.