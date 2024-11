Điều tra vụ 2 người đàn ông tử vong trên đường ở TP.HCM

Bắt tạm giam 2 tài xế xe đầu kéo rượt đuổi nhau trên cao tốc

Cơ quan CSĐT Công an TP Tân An (Long An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tài xế Phương Hồ Nhật Linh và Lưu Công Thành về hành vi gây rối trật tự công cộng.