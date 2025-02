Điều tra vụ tài xế xe ôm công nghệ bị nhóm người say xỉn đánh

Anh N. cho biết không xảy ra va quẹt, không mâu thuẫn với nhóm người trên nhưng những người này vẫn hùng hổ xông vào chửi bới và tấn công anh N...



Ngày 1 /2 (mùng 4 Tết), Công an phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh tiếp nhận đoạn clip từ anh N.M.N. (SN 2000, ngụ quận Bình Tân, tài xế xe ôm công nghệ) để điều tra làm rõ việc anh N. bị nhóm người đánh tối 31/1 (mùng 3 Tết) khi anh N. đang trên đường đi đón khách. Công an phường An Lạc A đang truy tìm và triệu tập những người liên quan lên làm việc, xử lý.

Hình ảnh người đàn ông có dấu hiệu say xỉn tấn công anh N. trên đường phố.

Tối mùng 3 Tết, anh N. điều khiển xe máy lưu thông trên đường Trần Văn Giàu để đến điểm đón khách. Khi đến giao lộ Trần Văn Giàu-Nguyễn Văn Cự, phường Tân Tạo A thì bị một nhóm người đi trên xe máy ép xe, chửi bới anh N.

Lúc này anh N. cho biết không va quẹt cũng như mâu thuẫn với nhóm người này nhưng một người đàn ông điều khiển xe máy BKS 59N2-006.08 lao vào chửi bới và dùng tay đấm liên tục vào mặt anh N. Người phụ nữ đi cùng người đàn ông trên liên tục chửi bới và định dùng MBH tấn công anh N.

Nhiều người xung quanh thấy nhưng không can ngăn. Anh N. bị đánh ngã xe thì nhóm người này mới bỏ đi. Anh N. đã đến Công an phường Tân Tạo A trình báo. Theo annh N., thời điểm người đàn ông đánh anh N. có biểu hiện không tỉnh táo, đã sử dụng bia rượu.