DJ Snake ăn phở, 'check-in' đường phố Hà Nội

14 bức ảnh ghi lại chuyến công tác ngắn ngày của DJ Snake tại Hà Nội gây chú ý với khoảnh khắc đội nón lá, ăn phở và ảnh "check-in" cùng chiến sĩ Việt Nam cực ngầu.

DJ Snake và nữ cán bộ công an chụp ảnh tại một con phố ở Hà Nội. Ảnh: @djsnake.

Hà Nội đang bước vào giai đoạn nhộn nhịp bậc nhất với loạt sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Nhiều hàng quán thi nhau trang trí chủ đề yêu nước, đường phố rợp cờ đỏ sao vàng. Người dân, du khách diện áo in hình cờ Việt Nam. Cựu chiến binh khoác trang phục truyền thống của ngành tạo nên khung cảnh rực rỡ, bắt mắt và tự hào.

Xuất hiện ở Hà Nội vào những ngày này, DJ Snake không ngại chia sẻ loạt khoảnh khắc đời thường trong chuyến công tác ngắn ngày trên bài đăng vào tối 24/8.

DJ Snake "check-in" tại đường phố Hà Nội trong chuyến lưu diễn ngày 23/8. Ảnh: @djsnake.

Hóa thân thành một du khách, nhà sản xuất nhạc điện tử người Pháp ấn tượng với phố đường tàu (nằm ở đường Lê Duẩn và Khâm Tiến) và món phở truyền thống. Anh thưởng thức cà phê và chụp ảnh khi đoàn tàu chạy qua.

Chủ nhân bản hit Turn Down for What còn xuống phố, ghi lại bộ ảnh phong cách streetstyle (đường phố) tại đường Lê Phụng Hiểu. Đáng chú ý, nam nghệ sĩ hưởng ứng lễ kỷ niệm 2/9 tại Việt Nam khi thả dáng cực ngầu bên cạnh một nữ cán bộ công an, đằng sau là dây cờ đỏ sao vàng.

Nam nghệ sĩ chụp ảnh tại phố đường tàu và ăn phở tại Hà Nội. Ảnh: @djsnake.

Trong chuyến công tác lần này, DJ Snake lưu trú tại khách sạn Sofitel Legend Metropole Hanoi nằm trên đường Ngô Quyền. Đây là cơ sở từng được tổng thống Mỹ Donal Trump lưu lại trong chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 11/2017.

Ngoài ra, cựu Thủ tướng Anh Tony Blair, Tổng thống Nga Vladimir Putin, cựu Tổng thống Thụy Sĩ, Hoàng tử William... cũng lựa chọn nghỉ chân tại khách sạn này. Đơn vị có khoảng 364 phòng nghỉ, trong đó, đắt nhất là hạng phòng Grand Prestige Suite (phòng tổng thống) với mức giá 4.538 USD /đêm, khoảng 100 triệu đồng.

Bên trong phòng Guest room tại khách sạn, nơi DJ Snake lưu trú. Ảnh: FBDV.

Trước đó, ngày 23/8, khi vừa đặt chân đến sân bay Nội Bài, DJ Snake tỏ ra thân thiện khi liên tục chụp ảnh và ký tặng người hâm mộ.

Chuyến lưu diễn ngày 23/8 là lần thứ 3 nam nghệ sĩ đến Việt Nam. Nam nghệ sĩ sinh năm 1986 từng biểu diễn tại TP.HCM ngày 10/12/2015 và 29/4 tại Nha Trang. Cả 3 lần anh tham gia đều là các sự kiện âm nhạc đình đám.

Dàn lineup lần này còn có DPR IAN. Nam ca sĩ người Hàn Quốc nán lại Hà Nội sau buổi diễn. Anh cầm cờ đỏ sao vàng đi dạo phố và chụp ảnh với người hâm mộ.

Sắp tới, Hà Nội tiếp tục tổ chức các hoạt động hợp luyện, sơ duyệt và tổng duyệt vào ngày 30/8, trước khi Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chính thức được tổ chức lúc 6h30 ngày 2/9 tại Quảng trường Ba Đình. Lễ diễu binh huy động đầy đủ lực lượng với các khối diễu hành trên bộ, cơ giới, trên không và dưới nước. Gần 16.000 người tham gia, gồm 43 khối đi, 18 khối đứng và 14 khối xe pháo, trang bị đặc chủng của Quân đội, Công an.