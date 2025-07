Độ pin xe máy điện - coi chừng lợi bất cập hại

Thay thế bộ pin, sử dụng pin phụ đang là những cách độ pin xe máy điện thông dụng. Tuy có thể cải thiện phạm vi hoạt động, độ pin có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro liên quan tới an toàn, cháy nổ.

"Tăng 1,6 lần quãng đường di chuyển, xe chạy hết 160 km vẫn còn 20% dung lượng pin" là lời quảng cáo của một đơn vị tự giới thiệu chuyên nâng cấp pin cho tất cả xe máy điện của một thương hiệu.

Bên dưới bài đăng, nhiều ý kiến bày tỏ sự quan tâm. Một vài trong số đó quan ngại khả năng mất an toàn, nhưng cũng không ít người tỏ ra ấn tượng với phạm vi hoạt động tối đa đến hơn 250 km cho mẫu xe máy điện sau khi được "nâng cấp".

Muôn kiểu độ pin

Thử tìm kiếm trên Internet với từ khóa "độ pin xe máy điện", hàng chục kết quả nhanh chóng trả về với đầy đủ thông tin cơ sở thực hiện, chi phí cùng lời cam kết có thể tăng mạnh phạm vi hoạt động cho xe máy điện.

Những phương án "độ pin" cho xe máy điện thường được các đơn vị này cung cấp bao gồm thay thế gói pin chính nguyên bản của xe bằng gói pin dung lượng cao hơn, hoặc sử dụng một pin phụ bỏ vào cốp xe, thậm chí ngay sàn để chân.

Về chi phí, một đơn vị báo giá 6,4 triệu đồng cho pin phụ 30 Ah bỏ cốp xe. Đơn vị này cam kết sau khi bổ sung gói pin phụ, phạm vi hoạt động tối đa của chiếc xe máy điện từ 198 km/lần sạc theo công bố của hãng có thể tăng lên gấp 1,6 lần.

Nếu khách hàng chọn phương án thay trực tiếp gói pin chính, đơn vị này báo giá khoảng 25 triệu đồng cho một bộ pin có kích thước to hơn pin nguyên bản. Dung lượng bộ pin thay thế cũng tăng lên thành 135 Ah với mức điện áp 74 V, tương đương xấp xỉ 9,9 kWh.

Gói pin có thể thay trực tiếp cho bộ pin nguyên bản. Ảnh: N.T.

Cơ sở chuyên nâng cấp pin này khẳng định sau khi thay thế, chiếc xe máy điện có thể sở hữu phạm vi hoạt động đến hơn 300 km, tăng mạnh so với chỉ 198 km/lần sạc như nguyên bản.

Một cá nhân khác giới thiệu gói pin 72 V - 117 Ah (tương đương dung lượng khoảng 8,4 kWh) với giá 25 triệu đồng, thay thế gói pin nguyên bản của xe máy điện để tăng phạm vi hoạt động tối đa lên gần 300 km.

Người này cam kết đảm bảo an toàn 99,999% trong thời gian bảo hành, còn 0,001% trường hợp xảy ra cháy nổ sẽ bồi thường tối đa 100 triệu đồng theo các điều khoản hợp đồng.

Rủi ro cháy nổ cao

Chuyên trang PinkBike trích dẫn cảnh báo từ Electrical Safety First cho rằng xe máy điện và các loại pin mua từ bên thứ ba có thể sở hữu rủi ro cao về cháy nổ do không thể đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn.

Trang tin News.com.au hồi tháng 2 phát đi cảnh báo từ cảnh sát cứu hỏa New South Wales (Australia), kêu gọi người dân không tự ý thực hiện những thay đổi, chỉnh sửa cho xe điện, đặc biệt không can thiệp vào bộ pin.

Theo News.com.au, một vụ cháy ghi nhận ở vùng Granville đã được xác nhận nguyên nhân do bộ pin tự chế lắp vào xe điện. Giám đốc sở cứu hỏa Dewberry cũng tiết lộ chỉ trong một đêm, lực lượng cảnh sát chữa cháy đã phải tiếp nhận 4 cuộc gọi khẩn cấp do cháy xe scooter điện, trong đó có 2 vụ do xe độ chế không an toàn hoặc sử dụng sai bộ sạc.

Bên trong một khối pin độ mà các xưởng dùng để nâng phạm vi hoạt động xe máy điện.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh V. (phường Tân Tạo, TP.HCM) cho biết từng có ý định nâng cấp pin xe điện để cải thiện phạm vi hoạt động cho phù hợp nhu cầu sử dụng.

"Sau khi tìm hiểu, tôi được biết muốn cải thiện rõ rệt quãng đường di chuyển chỉ có duy nhất phương án nâng cấp pin, hoặc độ thêm pin. Tuy nhiên, cách làm này tương đối rủi ro nên đến giờ tôi vẫn chưa thực hiện", anh V. chia sẻ.

Về góc độ người dùng, anh V. nhận định các xưởng độ pin hiện nay thường không cho phép khách hàng biết được cell pin sử dụng trong các gói pin độ có nguồn gốc ra sao. Khách hàng về cơ bản cũng chưa đủ kiến thức để nhận biết đó là loại cell pin nào, chất lượng đến đâu và có đảm bảo an toàn hay không.

"Đây là nguyên nhân khiến cho việc độ chế pin tiềm ẩn nhiều rủi ro, dù phạm vi hoạt động của xe máy điện có thể cải thiện đáng kể", anh V. kết luận.

Các hãng xe cũng có những cảnh báo riêng với khách hàng về hoạt động cải tạo, độ chế liên quan đến pin xe máy điện.

Chẳng hạn, VinFast khuyến cáo không sử dụng pin của những dòng xe khác hoặc tự ý thay đổi tình trạng pin, do có thể dẫn đến hư hỏng các chi tiết điện trên xe.

Sổ bảo hành xe máy điện VinFast cũng nhấn mạnh các hư hỏng phát sinh do sử dụng pin/ắc quy/bộ sạc không chính hãng hoặc sử dụng không đúng hướng dẫn của nhà sản xuất sẽ không thuộc phạm vi bảo hành.

VinFast không bảo hành các hư hỏng do sử dụng pin không chính hãng. Ảnh minh họa: Bối Hạ.

Honda thì cảnh báo không tháo rời, cải tạo hay chạm vào những phụ tùng điện áp cao, bao gồm pin cao áp và hệ thống dây dẫn màu cam, tím.

Hãng xe Nhật Bản cũng cảnh báo việc tháo rời hoặc cải tạo xe có thể khiến người dùng bị điện giật, dẫn đến tử vong hoặc gây thương tích nghiêm trọng.

Nhìn chung pin xe điện vẫn đang ở giai đoạn phát triển với những công nghệ mới liên tục xuất hiện qua từng năm. Những khối pin có thể có kích thước giống nhau nhưng từng cell pin bên trong rất khác biệt, có loại an toàn - có loại không. Việc nâng cấp pin do đó tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cháy nổ, đặc biệt khi các cửa hàng sử dụng cell pin công nghệ cũ không còn đảm bảo an toàn.

Trong giai đoạn xe điện đang dần trở nên phổ biến, sử dụng xe chính hãng và không độ chế liên quan tới pin, công suất xe hay hệ thống điện sẽ đảm bảo an toàn hơn rất nhiều so với nâng cấp từ các cửa hàng bên ngoài.