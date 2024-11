Đổ xô đặt chỗ du thuyền 'trốn chạy' nhiệm kỳ Donald Trump

Hãng tàu Villa Vie Residences của Mỹ mở bán tour dành riêng cho du khách Mỹ muốn "né" nhiệm kỳ tổng thống thứ 2 của Donald Trump với hải trình 4 năm du ngoạn 140 nước, theo Independent.

Những người yêu thích Donald Trump đã đến Sportsman Marina ở Orange Beach ủng hộ ông vào nhiệm kỳ bầu cử đầu tiên. Ảnh: Lindsey Bierden Dupree.

Ngày 19/11, tờ Independent đưa tin công ty du lịch Villa Vie Residences có trụ sở tại Florida (Mỹ) vừa ra mắt chương trình Tour La Vie vào ngày 7/11 dành cho người Mỹ muốn "thoát khỏi" nhiệm kỳ thứ hai của tổng thống đắc cử Donald Trump. Hành trình cho phép hành khách vi vu qua 140 quốc gia trên du thuyền Villa Vie Odyssey.

Sản phẩm du lịch cung cấp đa dạng sự lựa chọn cho du khách tùy vào mức độ "không thích" như né một năm, 2 năm, 3 năm hoặc toàn bộ nhiệm kỳ.

Đáng chú ý, tên mỗi hải trình được đặt khá hài hước nhưng vẫn đảm bảo tiêu chí là không có mặt ở Mỹ, chẳng hạn trải nghiệm du thuyền một năm "Escape from Reality (trốn khỏi thực tại)", 2 năm "Mid-Term Selection (lựa chọn giữa kỳ)", 3 năm "Everywhere but Home (mọi nơi trừ căn nhà của bạn)" và 4 năm hải trình "Skip Forward (bỏ qua mọi thứ)".

Du thuyền Villa Vie Odyssey sẽ chở hành khách rời khỏi nước Mỹ trong 4 năm. Ảnh: Villa Vie Residences.

Mikael Petterson, Giám đốc điều hành Villa Vie Residences, cho biết đơn vị nảy ra ý tưởng cho chiến dịch quảng cáo này trước khi có kết quả ai sẽ là người chiến thắng và xác định chương trình sẽ khiến một nửa dân số Mỹ khó chịu.

"Thành thật mà nói chúng tôi không đưa quan điểm chính trị vào sản phẩm du lịch của công ty. Chúng tôi chỉ muốn cung cấp giải pháp cho những du khách cảm thấy đang bị đe dọa", vị giám đốc nói.

Về kế hoạch di chuyển, hành khách sẽ dành một tháng ở vùng biển Caribbean, trước khi đến với hải trình Nam Mỹ kéo dài 4 tháng (2 lần quá cảnh tại kênh đào Panama và vịnh hẹp Chile). Một chuyến tham quan Nam Cực hay thưởng thức lễ hội Carnival ở Rio (Brazil) và 8 ngày trên sông Amazon (Nam Mỹ).

Theo Petterson, đơn vị chứng kiến một "sự gia tăng lớn" các cuộc gọi sau khi công bố hành trình vào ngày 7/11.

Giá khởi điểm là dưới 40.000 USD /năm. Đối với các cabin một người, giá sẽ là 256.000 USD /4 năm. Hai người có thể lên đến 320.000 USD , đã bao gồm phí ăn uống (rượu chỉ phục vụ bữa tối), Wi-Fi và phương án chăm sóc sức khỏe.

Dịch vụ dọn phòng diễn ra hàng tuần. Giặt là 2 tuần/lần. Mỗi dịch vụ không tính thêm phí.

Bên trong phòng Balcony Villa trên tàu. Ảnh: Villa Vie Residences.

Đối với cư dân Mỹ sẽ tham gia bầu cử giữa nhiệm kỳ vào năm 2026 và cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2028, khách du lịch vẫn có thể bỏ phiếu thông qua các lá phiếu gửi đường bưu điện, trong trường hợp vẫn đang tham gia hải trình.

Villa Vie Odyssey với sức chứa tới 600 người, gần đây đã bước vào tháng thứ hai của chuyến chu du 15 năm trên khắp thế giới. Con tàu sẽ ghé thăm tất cả 7 lục địa, 13 kỳ quan thế giới và hơn 100 hòn đảo nhiệt đới.

Tàu trước đó đã bị mắc kẹt ở Belfast (Anh) trong bốn tháng do sửa chữa đột xuất. Odyssey đã được lên kế hoạch rời thành phố Bắc Ireland vào tháng 5 cho một hành trình vòng quanh thế giới kéo dài 3 năm, nhưng cuối cùng đã khởi hành từ Cảng Belfast vào cuối tháng 9.