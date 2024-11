Tỷ phú tiền số định ăn 'quả chuối dán tường' giá 6,2 triệu USD

Sau khi đấu giá thành công tác phẩm của Maurizio Cattelan, Justin Sun dự định ăn trái chuối này để thưởng thức nghệ thuật.

Justin Sun muốn ăn trái chuối dán tường sau khi hoàn tất thủ tục mua như một cách thưởng thức nghệ thuật. Ảnh: Steven Ferdman.

Ngày 20/11, nhà đấu giá Sotheby’s bán thành công một phiên bản của tác phẩm quả chuối dán tường có tên Comedian được thực hiện bởi nghệ sĩ Maurizio Cattelan với mức giá đáng kinh ngạc 6,2 triệu USD .

Một doanh nhân tiền điện tử có tên Justin Sun (Hong Kong) đưa ra mức giá cao ngoài sức tưởng tượng nhằm sở hữu tác phẩm nghệ thuật này. Bộ sưu tập cá nhân kỳ quặc của anh bao gồm tác phẩm điêu khắc của Giacometti, tranh Picasso và đá thú cưng (pet rock).

Buổi đấu giá quả chuối dán tường được thực hiện bởi Sotheby’s. Ảnh: Sotheby’s.

Tuy nhiên, cuộc đấu giá chưa hoàn tất, vẫn còn buổi đàm phán trong tháng tới. Người mua có 30 ngày để thanh toán. Đến lúc đó, quả chuối chắc chắn bị thâm đen và thối.

Sun cho biết dự định thanh toán bằng loại tiền điện tử do mình phát minh. Song, Sotheby’s có thể không chấp nhận phương án này, theo The New York Times.

Quả chuối 6,2 triệu USD có ý nghĩa gì?

Justin Sun cho biết dự định ăn quả chuối, coi đây là một trải nghiệm nghệ thuật độc đáo. Tuy nhiên trên thực tế, quả chuối này khó còn nguyên sau chuyến bay đến Hong Kong, kể cả khi được bảo quản lạnh.

Tác phẩm trái chuối gây xôn xao cộng đồng nghệ thuật. Ảnh: Justin Lane.

Trái chuối dán băng keo vốn chỉ là phiên bản vật lý của tác phẩm nghệ thuật ý niệm mà Cattelan thực hiện cho Art Basel Miami Beach vào năm 2019. Ban đầu, nó chỉ được bán với giá từ 120.000- 150.000 USD .

Về cơ bản, tác phẩm nghệ thuật ý niệm là những ý tưởng. Nghệ sĩ bán giấy chứng nhận quyền hữu và hướng dẫn cách tái tạo, bảo quản tác phẩm cho người mua. Cattelan đã thực hiện 3 phiên bản Comedian.

Sau khi hoàn tất thủ tục thanh toán, Sun sẽ nhận về hướng dẫn dài 14 trang mà Cattelan cung cấp cho những người mua tác phẩm ý niệm của mình. Trước doanh nhân người Hong Kong, bảo tàng Solomon R. Guggenheim (Mỹ) cũng nhận được một phiên bản Comedian từ nhà tài trợ ẩn danh.

Hướng dẫn giải thích cách lắp đặt và trưng bày quả chuối. Lena Stringari, giám đốc bảo tồn của Guggenheim vào thời điểm đó, cho biết các hướng dẫn rất dễ làm theo.

Nghệ sĩ đề xuất thay chuối sau 7-10 ngày. Một cuộn băng keo bạc mới tinh cũng được tặng kèm.

Nghệ sĩ không nhận lại gì

Maurizio Cattelan không nhận được gì ngoài sự chú ý sau khi quả chuối của anh được bán với mức giá 6,2 triệu USD . Nghệ sĩ này nhận được một khoản tiền bí mật sau khi bán tác phẩm cho nhà đấu giá Sotheby’s.

Maurizio Cattelan là nghệ sĩ đứng sau tác phẩm quả chuối dán tường được bán với mức giá 6,2 triệu USD . Ảnh: The New York Times.

Tại Anh, Pháp và Italy, nghệ sĩ nhận được phần trăm doanh số bán hàng từ nhà đấu giá. Tuy nhiên, chính sách này không được thực hiện ở Mỹ.

“Các nhà đấu giá và nhà sưu tập hưởng lợi từ các tác phẩm này, trong khi nghệ sĩ bị bỏ lại. Thị trường NFT trả tiền bản quyền cho người sáng tạo sau mỗi lần bán lại. Tại sao thị trường nghệ thuật truyền thống không làm vậy?”, Cattelan đặt câu hỏi.

Trong những năm gần đây, nhiều người giàu trong lĩnh vực tiền điện tử và các ngành công nghiệp khác liên tục mua các tác phẩm nghệ thuật để quảng bá cho bản thân và doanh nghiệp. Những người thắng và thua trong các phiên đấu giá đều tiết lộ danh tính để quảng cáo.

Tại một quầy trái cây ở Upper West Side, Manhattan (New York, Mỹ), giá thành của quả chuối được xác định là 25 xu. Ở quầy trái cây bên ngoài trụ sở Sotheby’s tại Upper East Side, nơi nhà đấu giá mua quả chuối, giá thành của nó là 35 xu.

Người bán trái cây người Bangladesh không biết rằng trái cây trên sạp của anh được biến thành tác phẩm nghệ thuật có giá 6,2 triệu USD ở ngay cạnh.