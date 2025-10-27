Đối tượng chém người ở Cà Mau trốn lên Đồng Nai thì bị bắt

Công an xã Phước An (tỉnh Đồng Nai) cho biết bắt giữ đối tượng có quyết định truy tìm của Công an tỉnh Cà Mau.

Trong quá trình thực hiện cao điểm rà soát, kiểm tra, test ma túy đối với các đối tượng nghi nghiện trên địa bàn, Công an xã Phước An, tỉnh Đồng Nai đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Nguyễn Minh Thường (SN 2006; thường trú tại phường Giá Rai, tỉnh Cà Mau; tạm trú tại ấp 3, xã Phước An, tỉnh Đồng Nai).

Lực lượng Công an xác định Nguyễn Minh Thường là đối tượng đang có quyết định truy tìm của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau về hành vi "Cố ý gây thương tích" xảy ra trước đó.

Đối tượng Nguyễn Minh Thường tại cơ quan Công an.

Khoảng 18h50 ngày 1/2/2025, khi anh Thanh (chủ một quán ăn trên địa bàn phường Giá Rai, tỉnh Cà Mau) đang ở quán cùng 2 nhân viên, thì có 2 đối tượng trên tay cầm hung khí (giống dao), lao vào chém anh Thanh nhiều nhát. Rất may, nạn nhân kịp thời dùng ghế đỡ, chỉ bị thương một vết ở vùng lưng.

Sự việc được nạn nhân trình báo cơ quan Công an địa phương. Qua quá trình xác minh, anh Thanh cho biết có một đối tượng tên Facebook là "Minh Thường", trú tại khu vực cống Bà Tuyết, phường Giá Rai.

Từ nguồn tin và quyết định truy tìm của Công an tỉnh Cà Mau, Công an xã Phước An đã nhanh chóng xác minh, làm rõ và bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Minh Thường khi đang tạm trú tại ấp 3, xã Phước An.

Hiện Công an xã Phước An đã bàn giao đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.