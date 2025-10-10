Đối tượng giấu 3 khẩu súng trong người khai để trộm chó

Công an xã Phước Hậu (Khánh Hòa) khẩn trương triển khai các biện pháp truy nóng, kiểm tra hành chính đối tượng tàng trữ vũ khí, qua đó đã thu giữ 3 khẩu súng ngắn bắn đạn chì, 10 viên đạn và 2 con dao.

Chiều 10/10, thông tin từ Công an xã Phước Hậu (Khánh Hòa) cho biết vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ, để xử lý hành vi phạm pháp của Điền Hòa Tâm (SN 2003, trú ở thôn Phước Đồng 1, xã Phước Hậu), đối tượng bị bắt giữ khi đang tàng trữ vũ khí.

Trước đó, vào tối 8/10, trực ban Công an xã Phước Hậu tiếp nhận nguồn tin báo từ người dân về việc một nam thanh niên đi xe máy nghi vấn mang theo súng. Ngay lập tức, một tổ công tác của Công an xã Phước Hậu khẩn trương triển khai các biện pháp truy nóng.

Điền Hòa Tâm tại thời điểm bị truy chặn, bắt giữ.

Hơn nửa giờ sau đó, tổ công tác phát hiện đối tượng đang đi xe máy trên một đoạn đường ở thôn Ninh Quý 3, xã Phước Hậu, nên tiến hành kiểm tra hành chính và xác định nam thanh niên này là Điền Hòa Tâm, bên dưới cốp xe máy đối tượng đang sử dụng có khẩu súng ngắn nhãn hiệu FX Airguns, gắn thêm nòng dài.

Từ lời khai của Tâm sau cuộc đấu tranh khai thác nóng, Công an xã Phước Hậu tiếp tục kiểm tra nơi ở của đối tượng, thu giữ thêm 2 khẩu súng ngắn, 2 con dao và 10 viên đạn.

3 khẩu súng ngắn cùng với đạn chì và dao đã được thu giữ.

Bước đầu, Tâm khai nhận đã đã tàng trữ 3 khẩu súng ngắn nêu trên để săn bắn chó. Nguồn gốc 3 khẩu súng vẫn đang được xác minh làm rõ.