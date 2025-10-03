Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Du lịch Địa điểm du lịch

'Dòng người bất tận' trên Vạn Lý Trường Thành

  • Thứ sáu, 3/10/2025 12:24 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ngày 2/10, ngày thứ hai của kỳ nghỉ Quốc khánh và Tết Trung thu ở Trung Quốc, Vạn Lý Trường Thành ở Bát Đạt Lĩnh cùng công viên Thiên Đàn (Bắc Kinh) chật kín du khách.

Du lich Tuan le Vang anh 1

Bát Đạt Lĩnh là đoạn Tường Thành nổi tiếng, thuộc huyện Diên Khánh, Bắc Kinh, cách trung tâm thủ đô Bắc Kinh khoảng 70 km. Đây là đoạn Trường Thành được viếng thăm nhiều nhất Trung Quốc. Ảnh: Jia Tianyong.
Du lich Tuan le Vang anh 2

Vào ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ, thời tiết Trung Quốc nắng đẹp, hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về đây đi bộ, ngắm cảnh. Ảnh: Jia Tianyong.
Du lich Tuan le Vang anh 3

Phần tường được phục hồi và mở cửa cho khách tham quan dài khoảng 3,7 km, với 19 tháp canh có thể tiếp cận được. Điểm cao nhất là "Bắc Bát Lâu" (North Eighth Tower), có độ cao khoảng 1.015 m so với mực nước biển. Ảnh: Jia Tianyong.
Du lich Tuan le Vang anh 4

Tranh thủ kỳ nghỉ dài, nhiều gia đình đưa con nhỏ đi khám phá Di sản Thế giới được UNESCO công nhận, China News đưa tin. Ảnh: Jia Tianyong.
Du lich Tuan le Vang anh 5

Để đảm bảo an toàn cho du khách và giảm áp lực lên di sản, chính quyền đã giới hạn lượt khách tham quan mỗi ngày, tối đa 65.000 lượt. Khách tham quan phải đặt vé trước, đăng ký theo tên thật. Ảnh: Jia Tianyong.
Du lich Tuan le Vang anh 6

"Tuần lễ Vàng" là kỳ nghỉ lễ Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, kéo dài từ ngày 1-8/10, kéo theo lượng lớn du khách nội địa đi khắp nơi. Vào ngày 2/10, nhiều điểm du lịch ở Bắc Kinh đông nghịt người, ảnh chụp tại công viên Thiên Đàn. Ảnh: Tian Yuhao.
Du lich Tuan le Vang anh 7Du lich Tuan le Vang anh 8Du lich Tuan le Vang anh 9Du lich Tuan le Vang anh 10

Tại các điểm đến khác như khu danh thắng Thập Sát Hải, Shichahai, làng Hoàng Thôn (tỉnh An Huy) cũng chứng kiến lượng khách tăng vọt. Một số du khách Pháp cũng nô nức xuống đường hòa vào không khí lễ hội tại đây. Ảnh: Tian Yuhao, Shi Yalei.
Du lich Tuan le Vang anh 11
Tại huyện Tử Quý, tỉnh Hồ Bắc, một loạt những sự kiện đặc biệt đã được tổ chức nhân dịp Quốc khánh và Trung thu như biểu diễn văn nghệ, diễu hành, múa lân sư rồng, trải nghiệm trò chơi dân gian,... thu hút đông đảo du khách. Ảnh: Vương Cương.
Du lich Tuan le Vang anh 12

Tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang cũng chứng kiến lượng khách tham quan đạt đỉnh. Ảnh: Wang Gang.
Du lich Tuan le Vang anh 13

Dù trời mưa, nhiều du khách vẫn lặn lội xuống đường để khám phá Ngõ Cửu Khúc của Khuất Nguyên (Hồ Bắc) vào ban đêm. Ảnh: Peng Qiang.

Du lịch là để tận hưởng hay sống ảo?

Theo TS Đặng Hoàng Giang - tác giả cuốn sách Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường - việc chạy theo những gì được cho là đẹp theo tiêu chuẩn số đông đang phá vỡ sự nguyên sơ, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu nội dung buổi chia sẻ của tác giả Đặng Hoàng Giang về quan điểm du lịch đang khiến con người quên đi việc tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.

> Đọc tiếp: Hệ luỵ của du lịch 'sống ảo'

'Tuần lễ vàng' tồi tệ chưa từng có tại Trung Quốc

Ngành du lịch Trung Quốc trải qua mùa hè khó khăn chưa từng có với sự sụt giảm nghiêm trọng đối với tỷ lệ đặt phòng và công suất khách sạn.

12:25 8/10/2024

Khách Trung Quốc đã khác trong 'tuần lễ vàng'

Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 7 ngày, du khách Trung Quốc quan tâm đến các điểm đến nước ngoài không quá ồn ào, trong đó có Phú Quốc của Việt Nam.

08:16 1/10/2024

Banh Trung thu nhan de gay chia re o Trung Quoc hinh anh

Bánh Trung thu nhân dế gây chia rẽ ở Trung Quốc

3 giờ trước 11:16 3/10/2025

0

Thị trường bánh Trung thu tại Trung Quốc chứng kiến sự chuyển mình lớn, khi loại bỏ phân khúc sang trọng để mở đường cho các hương vị độc đáo, thậm chí là nhân dế.

Tam dung tau lien van Ha Noi - Trung Quoc hinh anh

Tạm dừng tàu liên vận Hà Nội - Trung Quốc

11:51 1/10/2025 11:51 1/10/2025

0

Do ảnh hưởng của bão Bualoi và mưa lũ kéo dài, nhiều tuyến đường sắt vẫn ngập nước, sạt lở, buộc ngành đường sắt tiếp tục tạm dừng khai thác một số chuyến tàu.

Hoàng Linh

Du lịch Tuần lễ Vàng Tuần lễ Vàng Trung Quốc Du lịch Trung Quốc Vạn Lý Trường Thành Quá tải du lịch

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý