'Dòng người bất tận' trên Vạn Lý Trường Thành

Bát Đạt Lĩnh là đoạn Tường Thành nổi tiếng, thuộc huyện Diên Khánh, Bắc Kinh, cách trung tâm thủ đô Bắc Kinh khoảng 70 km. Đây là đoạn Trường Thành được viếng thăm nhiều nhất Trung Quốc. Ảnh: Jia Tianyong.

Vào ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ, thời tiết Trung Quốc nắng đẹp, hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về đây đi bộ, ngắm cảnh. Ảnh: Jia Tianyong.

Phần tường được phục hồi và mở cửa cho khách tham quan dài khoảng 3,7 km, với 19 tháp canh có thể tiếp cận được. Điểm cao nhất là "Bắc Bát Lâu" (North Eighth Tower), có độ cao khoảng 1.015 m so với mực nước biển. Ảnh: Jia Tianyong.

Tranh thủ kỳ nghỉ dài, nhiều gia đình đưa con nhỏ đi khám phá Di sản Thế giới được UNESCO công nhận, China News đưa tin. Ảnh: Jia Tianyong.

Để đảm bảo an toàn cho du khách và giảm áp lực lên di sản, chính quyền đã giới hạn lượt khách tham quan mỗi ngày, tối đa 65.000 lượt. Khách tham quan phải đặt vé trước, đăng ký theo tên thật. Ảnh: Jia Tianyong.

"Tuần lễ Vàng" là kỳ nghỉ lễ Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, kéo dài từ ngày 1-8/10, kéo theo lượng lớn du khách nội địa đi khắp nơi. Vào ngày 2/10, nhiều điểm du lịch ở Bắc Kinh đông nghịt người, ảnh chụp tại công viên Thiên Đàn. Ảnh: Tian Yuhao.

Tại các điểm đến khác như khu danh thắng Thập Sát Hải, Shichahai, làng Hoàng Thôn (tỉnh An Huy) cũng chứng kiến lượng khách tăng vọt. Một số du khách Pháp cũng nô nức xuống đường hòa vào không khí lễ hội tại đây. Ảnh: Tian Yuhao, Shi Yalei.

Dù trời mưa, nhiều du khách vẫn lặn lội xuống đường để khám phá Ngõ Cửu Khúc của Khuất Nguyên (Hồ Bắc) vào ban đêm. Ảnh: Peng Qiang.

Du lịch là để tận hưởng hay sống ảo?

Theo TS Đặng Hoàng Giang - tác giả cuốn sách Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường - việc chạy theo những gì được cho là đẹp theo tiêu chuẩn số đông đang phá vỡ sự nguyên sơ, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu nội dung buổi chia sẻ của tác giả Đặng Hoàng Giang về quan điểm du lịch đang khiến con người quên đi việc tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.

> Đọc tiếp: Hệ luỵ của du lịch 'sống ảo'