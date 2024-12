Đột kích bar HV, phát hiện 30 nam nữ dương tính với chất ma túy

Công an Bình Phước cho biết Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an TP Đồng Xoài kiểm tra, phát hiện nhiều người dương tính với chất ma túy trong quán bar HV.

Lúc 0h30 ngày 16/12/2024, các tổ công tác do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động, Công an TP Đồng Xoài và Công an phường Tân Phú tiến hành kiểm tra quán Bar HV tại khu phố Phú Tân, phường Tân Phú, TP Đồng Xoài.

Lực lượng Công an kiểm tra bên trong quán bar HV.

Tại thời điểm kiểm tra, trong tiếng nhạc công suất lớn, có 81 người (27 nhân viên và 54 thực khách) đang say sưa uống rượu, bia trong không gian nồng nặc mùi khói thuốc, giật, lắc thân mình theo tiếng nhạc dồn dập và những tia sáng nhấp nháy quay cuồng liên hồi.

Tiến hành test nhanh ma túy, phát hiện có 30 thanh niên nam nữ (độ tuổi 15-35) dương tính với chất ma túy và 5 bàn tiệc tổ chức sử dụng chất ma túy. Vật chứng thu giữ khoảng 5g ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng, 5 viên đạn cùng nhiều dụng cụ để sử dụng trái phép chất ma túy.

Lực lượng Công an phát hiện nhiều khách có sử dụng chất ma túy.

Qua đấu tranh mở rộng, cơ quan Công an đã bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của đối tượng Lê Cảnh Quân (SN 2004, hộ khẩu thường trú xóm Nam Sơn, xã Nghĩa Hành, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An; tạm trú phường Tân Phú, TP Đồng Xoài) để xử lý về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết sau khi lập hồ sơ ban đầu, cơ quan Công an đã tạm giữ 30 đối tượng cùng toàn bộ vật chứng có liện quan, đưa về Công an TP Đồng Xoài để tiếp tục xác minh làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật.

Vật chứng và súng, đạn thu giữ tại hiện trường.

Hiện vụ việc được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp Công an TP Đồng Xoài điều tra mở rộng. Cơ quan Công an kêu gọi một số đối tượng có liên quan nhanh chóng ra đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.