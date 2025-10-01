Đột kích quán bar lớn nhất Phú Quốc, tạm giữ hình sự 2 đối tượng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Kháng (SN 1997) và Nguyễn Minh Dũng (SN 1989) để điều tra về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Vào khoảng 0h30 ngày 27/9, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an đặc khu Phú Quốc, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát cơ động, tiến hành kiểm tra Quán Bar 9E Club (đường Hùng Vương, khu phố 1 - Dương Đông, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang).

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở kinh doanh đang có 77 người, bao gồm 51 nhân viên và 26 khách. Test nhanh tất cả người trên, phát hiện 8 người dương tính với chất ma túy (có 4 người là nhân viên quán (3 nữ, 1 nam) và 4 khách nam).

Cơ quan Công an kiểm tra tại Bar 9E Club.

Quá trình kiểm tra phát hiện nhóm khách tại bàn B5 sảnh khu B có 4 đối tượng có biểu sử dụng trái phép chất ma túy, phát hiện khu vực bàn 5B nơi các đối tượng trên ngồi có 6 viên nén màu vàng (nghi vấn là chất ma túy). Cơ quan Công an tiến hành lập biên bản, tạm giữ, niêm phong tang vật theo quy định và mời các đối tượng có liên quan về trụ sở Công an để làm việc.

Qua kiểm tra, 3 đối tượng ở bàn B5 dương tính với ma túy và bước đầu thừa nhận hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hai đối tượng Nguyễn Văn Kháng và Nguyễn Minh Dũng.

Đối với các trường hợp dương tính với ma túy còn lại, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang đã bàn giao cho Công an đặc khu Phú Quốc lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc 2 đối tượng, xử phạt hành chính 4 đối tượng và đưa 2 trường hợp vào diện quản lý người sử dụng ma túy theo quy định.

Bar 9E Club lớn nhất Phú Quốc, thu hút nhiều khách địa phương và du khách.