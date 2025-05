Đột kích xưởng sản xuất phân bón giả ở Đồng Nai

Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng Mai Xuân Tưởng (SN 1992), Mai Văn Đức (SN 1994), Quảng Tấn Hưng (SN 1992) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Trước đó, vào đêm 26/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai bắt quả tang tại chi nhánh Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ XNK An Phúc Khang (gọi tắt là Công ty An Phúc Khang) ở xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom) do Mai Xuân Tưởng làm giám đốc đang có hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Tại thời điểm kiểm tra, công nhân đang sang chiết, đóng gói sản phẩm phân bón hữu cơ dạng viên nén (có nguồn gốc xuất xứ Hàn Quốc) sang bao bì khác có hình con dơi màu đỏ mang nhãn hiệu "ORGANIC FERLITIZER - 100% ORGANIC MATERIALS; 25 kg; MADE IN BELGIUM", dán nhãn phụ tiếng Việt thể hiện "PHÂN BÓN HỮU CƠ ORGANIC KIMANGI NINE. Tên sản phẩm ORGANIC KIMANGI NINE.

Các đối tượng hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón.

Ngoài ra, lực lượng công an phát hiện trong nhà xưởng có thêm 6 loại phân bón thành phẩm được sản xuất với thủ đoạn trên đang chờ bán ra thị trường tiêu thụ.

Tang vật thu giữ gần 62 tấn phân bón đã thành phẩm, 11.500 bao phân trên bao bì ghi chữ Hàn Quốc màu xanh và vàng có tổng trọng lượng 230 tấn phân nguyên liệu, 260.000 vỏ bao bì cùng nhiều thiết bị và tang vật khác.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Làm việc với cơ quan công an Tưởng khai nhận đã chỉ đạo Hưng là kế toán của Công ty có nhiệm vụ tổng hợp số liệu phân bón cần làm giả và chỉ đạo Đức điều hành việc sang chiết, đóng gói phân bón giả.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.