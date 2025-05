Du khách bỏ chạy nhìn mái ngói tòa tháp 650 tuổi ở Trung Quốc đổ sập

Một tòa tháp trống 650 năm tuổi ở miền Đông Trung Quốc vừa được sửa chữa năm ngoái đã đổ sập, suýt rơi trúng nhóm du khách đang đứng ngay phía ngoài công trình vào ngày 19/5.

Mái của tháp trống 650 năm tuổi ở Trung Quốc bất ngờ đổ sập Dù mới được trùng tu năm trước, phần mái của Tháp Trống Phụ Dương (An Huy, Trung Quốc) đã bất ngờ đổ sập, nhiều mảnh ngói rơi xuống nơi hàng chục du khách đang đứng tham quan dưới chân tháp.

Nhiều đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một phần mái của tòa tháp bị sụp, ngói trượt xuống chỉ trong vài giây tạo thành đám bụi lớn khiến đám đông du khách hốt hoảng bỏ chạy.

Vụ việc xảy ra vào lúc 18h30 (giờ địa phương) ở phần mái phía đông của Tháp Trống Phong Dương (Fengyang Drum Tower), tỉnh An Huy, theo thông tin từ Cục Văn hóa và Du lịch huyện Phong Dương công bố hôm 20/5. May mắn không ai bị thương trong vụ việc, The Straitstimes đưa tin.

Chính quyền địa phương ngay lập tức kích hoạt phương án ứng phó khẩn cấp, sơ tán du khách và phong tỏa hiện trường. Một tổ điều tra đã được thành lập để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nhiều video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một phần mái nhà bị sụp đổ trước khi các viên ngói trượt ra, tạo nên một đám mây bụi lớn.

Tháp Trống Phong Dương được xây dựng lần đầu vào năm 1375, dưới triều đại nhà Minh, bao gồm phần đế được nâng cao và phần nhà ở phía trên.

Phần đế tháp đã được công nhận là di tích văn hóa trọng điểm cần được bảo tồn tại tỉnh An Huy từ năm 1989. Tuy nhiên, phần nhà phía trên từng bị phá hủy vào năm 1853 dưới thời nhà Thanh, và chỉ được xây dựng lại vào năm 1995.

Cơ quan văn hóa tỉnh An Huy cho biết từ năm 2017, phần mái và diềm mái của tòa nhà đã xuất hiện dấu hiệu hư hỏng. Một dự án trùng tu đã được khởi động từ tháng 2/2023, với thời gian thi công kéo dài từ tháng 9/2023 đến tháng 3/2024.

Cách thủ đô Bắc Kinh khoảng 270 km, Tháp Trống Phong Dương là một điểm đến thu hút đông khách du lịch ở tỉnh An Huy. Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự bất ngờ và lo lắng sau khi đoạn video sụp mái được lan truyền.

"Thật đáng sợ. Ngói này như tàu hủ vậy", một người dùng Weibo bình luận. Người khác viết: "Nếu chuyện này xảy ra thời xưa thì chắc chắn đã có người bị xử trảm rồi".

Một số người kêu gọi tinh thần đoàn kết, chia sẻ: "Đây là lúc thể hiện tinh thần Phong Dương đích thực! Dù ngã xuống, ta sẽ đứng dậy mạnh mẽ hơn. Hãy cùng nhau vượt qua thử thách này".