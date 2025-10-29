Du khách đi công nông ra sân bay giữa lũ lụt lịch sử ở Huế

Du lịch Huế đúng những ngày lũ lịch sử, 3 du khách từ Hà Nội chỉ có thể ngắm Đại nội từ xa, ra sân bay bằng xuồng và công nông. Hành trình bất đắc dĩ để lại kỷ niệm khó quên.

Cảnh du khách đi xe công nông ra sân bay Huế Nhóm du khách từ Hà Nội bắt đầu hành trình ra sân bay Phú Bài (Huế) trong bối cảnh thành phố chìm sâu trong nước lũ lịch sử.

9h ngày 28/10, Lưu Thoan (32 tuổi, xã Mê Linh, Hà Nội) cùng hai người bạn bắt đầu tìm đường ra sân bay Phú Bài để kịp chuyến bay về Hà Nội. Đường phố Huế khi đó chìm trong biển nước, taxi không thể di chuyển, nhóm du khách thì bối rối không biết phải đi bằng cách nào.

Du khách đi xuồng ra sân bay giữa mênh mông nước ở Huế, ngày 28/10.

Từ tầng cao homestay, Thoan trông thấy xuồng máy chở người dân qua lại giữa dòng nước ngập và nhanh chóng gọi một chiếc. Chuyến xuồng từ homestay ra đến cầu, nơi nước rút nông hơn, có giá 500.000 đồng.

Khi đang loay hoay tìm taxi để đi tiếp, nhóm được người lái xuồng chỉ sang một chiếc công nông của người dân địa phương đang tiện đường ra sân bay và khuyên nên đi nhờ vì đoạn phía trước đã ngập sâu, taxi không thể di chuyển. Đây là phương tiện hiếm hoi còn có thể lội qua các tuyến đường ngập nặng lúc đó.

Nhóm Thoan nhanh chóng leo lên, mang theo hành lý ướt sũng, vừa run vừa bật cười vì tình huống du lịch bất đắc dĩ.

Khi xe đến gần sân bay, một hành khách cùng chuyến xuống giữa đường. Nhóm Thoan tưởng phải kéo vali đi bộ tiếp, nhưng tài xế công nông quay lại trấn an: "Các em cứ ngồi đấy, bọn anh xế tận sảnh luôn".

"Chúng tôi tròn mắt nhìn nhau rồi cứ thế cười không ngừng được", Thoan kể với Tri Thức - Znews. Dù bị nước tạt ướt như chuột lột, cả nhóm vẫn cảm thấy đây là kỷ niệm khó quên.

Nhóm du khách đi xe công nông ra sân bay Phú Bài, sáng 28/10.

Thoan và hai người bạn đến Huế từ ngày 26/10 cho chuyến du lịch đầu tiên cùng nhau. Nhóm đã đặt vé từ đầu tháng 9, háo hức suốt hai tháng trời.

Trước khi đến Huế, họ đã xem dự báo thời tiết nhưng không ngờ năm nay lũ lớn đến mức lịch sử, vì tiếc chuyến đi đã chuẩn bị từ lâu nên cả ba vẫn quyết định khởi hành.

Tuy nhiên, kỳ nghỉ nhanh chóng trở thành hành trình ngoài dự kiến. Nhóm đến Huế khi trời đã tối muộn, dự định hôm sau đi tham quan nhưng nước lũ dâng quá nhanh khiến kế hoạch phải hủy bỏ.

Trong ba ngày ở Huế, họ gần như không thể tham quan được đâu, ngoài việc đứng ngoài cổng Đại nội Huế nhìn vào. Thời điểm đó, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế vừa ra thông báo tạm ngưng đón khách tại tất cả điểm tham quan thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế do tình hình ngập lụt phức tạp trên địa bàn thành phố.

Cả nhóm du lịch Huế trong hoàn cảnh mưa lũ bắt đắc dĩ.

Homestay nơi nhóm lưu trú cũng bị ảnh hưởng, nước ngoài thềm cao đến đầu gối, điện bị cắt suốt nhiều giờ. Sau hành trình gần cả ngày vật lộn với nước lũ, đến 21h ngày 28/10, nhóm mới lên được máy bay về Hà Nội, khép lại chuyến đi đầy bất ngờ.

"Chuyến đi Huế của chúng tôi đúng kiểu du lịch mạo hiểm phiên bản thực tế. Mưa ngập tứ tung, mà vẫn phải đi công nông ra sân bay. Vừa sợ vừa vui, chắc nhớ đến già luôn", Thoan nói.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, dải hội tụ nhiệt đới và gió đông, từ ngày 23/10 khu vực Quảng Trị - Quảng Ngãi mưa rất to.

Mưa dồn dập từ tối 24/10 đến sáng 28/10 ở Huế, phổ biến 500-700 mm, có nơi mưa trên 1.000 mm. 32/40 xã, phường ở Huế bị ngập, nhiều nơi sâu hơn 1 m. Lượng mưa tại Huế được xác nhận lập kỷ lục cao nhất lịch sử Việt Nam.