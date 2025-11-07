Đường sắt Bắc Nam bị chia cắt, 9 tàu khách nằm chờ

Bão số 13 gây hư hỏng đường sắt khiến hàng loạt tàu khách phải nằm chờ tại các ga ở Đắk Lắk và Gia Lai. Ngành đường sắt chuyển tải khách bằng ôtô, đồng thời hủy một số chuyến tàu.

Bão số 13 'càn quét' Gia Lai Bão số 13 ảnh hưởng các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai tối 6/11.

Sáng 7/11, ngành đường sắt cho biết bão số 13 (Kalmaegi) gây hư hỏng một số đoạn đường ray tại cung Phước Lãnh - Vân Canh khiến tuyến đường sắt Bắc Nam qua tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai bị ách tắc.

Đây là 2 tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề của bão số 13 trong ngày 6/11. Cung đường Phước Lãnh - Vân Canh bị xói lở khoảng 100 m, sâu 9 m, nền đường bị mất toàn bộ khiến đường ray bị treo. Một số đoạn khác bị xói lở nhẹ, đổ cột tín hiệu, đổ cây.

Đường sắt bị xói nền, treo ray tại đoạn Phước Lãnh - Vân Canh, sáng 7/11. Ảnh: VNR

Do đoạn đường sắt hư hỏng, nhiều tàu khách, tàu hàng phải nằm chờ trên tuyến.

Tàu SE6, SE8 (TP.HCM - Hà Nội) ngày 6/11 chờ tại ga Tuy Hòa (Đắk Lắk)

Tàu SE22 (TP.HCM - Đà Nẵng) ngày 6/11 chờ tại ga Đông Tác (Đắk Lắk)

Tàu SE4 (TP.HCM - Hà Nội) ngày 6/11 chờ tại ga Phú Hiệp (Đắk Lắk)

Tàu SE2 (TP.HCM - Hà Nội) ngày 6/11 chờ tại ga Hảo Sơn (Đắk Lắk).

Tàu SE1, SE3 (Hà Nội - TP.HCM) ngày 5/11 chờ tại ga Diêu Trì (Gia Lai)

Tàu SE45 (Hà Nội - Đà Nẵng) ngày 6/11 chờ tại ga Diêu Trì (Gia Lai)

Tàu SE7 (Hà Nội - TP.HCM) ngày 6/11 chờ tại ga Phù Cát (Gia Lai)

Tàu SE5 (Hà Nội - TP.HCM) ngày 6/11 chờ tại ga Khánh Phước (Gia Lai)

Ngành đường sắt dự kiến chuyển tải hành khách trên 8 đoàn tàu đi qua khu vực, từ ga Tuy Hòa (Đắk Lắk) đến ga Diêu Trì (Gia Lai) bằng ôtô.

Trước đó, ngành đã hủy các chuyến tàu SE21/SE22 (Sài Gòn - Đà Nẵng) và SE5/SE6 (Hà Nội - Sài Gòn) ngày 7/11. Hành khách được trả vé không thu phí tại nhà ga.

Chiều tối 6/11, bão Kalmaegi quần thảo đất liền các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi với sức gió mạnh cấp 11-13, giật cấp 15, mưa rất lớn, mất điện diện rộng và nhiều thiệt hại về hạ tầng. Đến sáng sớm 7/11, bão suy yếu thành áp thấp trên khu vực Hạ Lào sau đó tan dần.