Dutch Lady ra mắt sữa mới, bổ sung vi chất giúp trẻ khỏe mỗi ngày

Lần đầu tiên, vitamin C được bổ sung vào sữa Dutch Lady nhằm hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ hấp thu vi chất cho trẻ.

Trong bối cảnh ngành dinh dưỡng tại Việt Nam đối mặt thách thức về vi chất ở trẻ em, thương hiệu sữa Dutch Lady - thuộc công ty FrieslandCampina Việt Nam - đã đưa ra giải pháp cụ thể thông qua việc giới thiệu dòng sản phẩm sữa với công thức cải tiến mới.

Bước đi chiến lược này được công bố tại sự kiện ra mắt ở TP.HCM và Hà Nội vào cuối tháng 3, đánh dấu lần đầu tiên vitamin C được bổ sung vào công thức sữa của Dutch Lady tại thị trường Việt Nam. Không chỉ đổi mới sản phẩm, đây còn là giải pháp cho khoảng trống dinh dưỡng trong khẩu phần ăn của trẻ. Qua đó, thương hiệu thể hiện cam kết đồng hành cùng Chiến lược Quốc gia về Dinh dưỡng giai đoạn 2020-2030.

Giải pháp cải tiến công thức từ nhu cầu thực tế

Dữ liệu từ khảo sát SEANUTS II (2019-2023) cho thấy tình trạng thiếu vi chất ở trẻ em Việt Nam đang ở mức đáng lưu tâm. Cụ thể, đến 95% trẻ em có khẩu phần ăn không đáp ứng nhu cầu vitamin D theo khuyến nghị, 81% thiếu canxi, 69% thiếu vitamin C, 68% thiếu vitamin A. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ khẩu phần ăn chưa cân đối, thiếu đa dạng thực phẩm và tỷ lệ trẻ uống sữa buổi sáng còn thấp.

Theo khảo sát SEANUTS II, chế độ và khẩu phần ăn của trẻ chưa đủ đa dạng, tỷ lệ trẻ sử dụng sữa buổi sáng còn thấp.

Đứng trước thực trạng ấy, Dutch Lady đã cải tiến công thức bằng cách bổ sung vitamin C - vi chất không chỉ hỗ trợ tăng cường đề kháng mà còn thúc đẩy hấp thu sắt, từ đó góp phần giảm nguy cơ thiếu máu do thiếu vi chất. Đồng thời, thương hiệu vẫn giữ nguyên nền tảng 3 vi chất thiết yếu là đạm, canxi và vitamin D, những yếu tố cốt lõi đã được khoa học chứng minh đóng vai trò quan trọng trong phát triển chiều cao, não bộ và thể chất của trẻ.

Sản phẩm của Dutch Lady mang công thức dinh dưỡng được nghiên cứu tỉ mỉ, nhằm giải quyết tình trạng thiếu vi chất, tập trung đặc biệt vào dưỡng chất thiết yếu mà nhiều trẻ em Việt Nam đang thiếu. Dutch Lady mới, nay bổ sung thêm Vitamin C cho đề kháng vững, cùng đạm, canxi, vitamin D cho cơ thể khỏe mạnh.

Bà Võ Thu Bảo Ngọc, Phó giám đốc tiếp thị FrieslandCampina Việt Nam, chia sẻ: “Dutch Lady cam kết mang đến cho trẻ em Việt Nam sản phẩm dinh dưỡng chất lượng, đồng hành các em trên hành trình học hỏi và phát triển mỗi ngày. Chúng tôi đảm bảo giữ trọn hương vị thơm ngon được mẹ và bé yêu thích, đi cùng diện mạo mới ấn tượng và mức giá hợp lý, để nguồn dinh dưỡng thiết yếu này trở nên dễ tiếp cận hơn với gia đình Việt”.

Sản phẩm mới bổ sung vitamin C và vẫn giữ nguyên nền tảng 3 vi chất thiết yếu là đạm, canxi và vitamin D.

Ngoài ra, việc bổ sung vitamin C kết hợp tăng cường 3 vi chất thiết yếu là đạm, canxi và vitamin D không chỉ giúp tối ưu giá trị dinh dưỡng, mà còn góp phần mở rộng khả năng ứng dụng của sản phẩm trong đời sống thường nhật. Sữa Dutch Lady cải tiến có thể linh hoạt sử dụng trong nhiều bối cảnh như bữa ăn phụ, hộp cơm học đường hoặc kết hợp các món ăn nhẹ, góp phần tăng tính hấp dẫn và bổ sung dinh dưỡng cần thiết cho trẻ trong từng khẩu phần ăn hàng ngày.

Cam kết dài hạn vì dinh dưỡng bền vững

Sản phẩm cải tiến mới không đơn thuần là bước phát triển trong chuỗi danh mục của Dutch Lady. Hơn thế, nó là minh chứng cụ thể cho định hướng phát triển bền vững thương hiệu kiên trì theo đuổi: Đầu tư vào cải tiến dựa trên nền tảng khoa học vững chắc và kho dữ liệu nội tại sâu rộng.

Với sản phẩm mới, thương hiệu cụ thể hóa thông điệp “không trẻ em nào bị bỏ lại phía sau vì thiếu dinh dưỡng”. Mỗi sản phẩm ra đời đều phải trả lời được câu hỏi: "Làm thế nào để trực tiếp giải quyết rào cản phát triển của trẻ?".

Thương hiệu cụ thể hóa thông điệp “không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau do thiếu dinh dưỡng”.

Dutch Lady hiểu rằng con đường phát triển bền vững không dành cho những xu hướng ngắn hạn hay các thay đổi mang tính hình thức. Vì thế, thương hiệu chọn hành trình dài hơi hơn, lấy nghiên cứu thực địa và dữ liệu khoa học làm kim chỉ nam.

Suốt gần 2 thập kỷ thực hiện SEANUTS I (2011-2012) và SEANUTS II (2019-2023), FrieslandCampina đã xây dựng được cơ sở dữ liệu thực tiễn về khẩu phần ăn, thói quen sinh hoạt và thể trạng của trẻ em Việt Nam. Đây chính là nền tảng quan trọng giúp thương hiệu đưa ra cải tiến sản phẩm sát thực, kịp thời và phù hợp nhu cầu thực tế.

Có thể nói, sản phẩm mới là kết quả của hành trình lắng nghe và thấu hiểu sâu sắc những vấn đề dinh dưỡng của trẻ em Việt, từ thói quen ăn uống chưa hợp lý, tỷ lệ thiếu vi chất đáng lo ngại, đến các hệ lụy sức khỏe như suy giảm miễn dịch, thiếu máu do thiếu sắt, hay chậm phát triển thể chất. Trước tình trạng đó, việc bổ sung vitamin C kết hợp vi chất nền tảng như đạm, canxi và vitamin D là giải pháp khoa học có chủ đích, hướng tới cải thiện chất lượng dinh dưỡng trong từng bữa ăn của trẻ.

Mở rộng hợp tác công - tư luôn được chú trọng.

Song song cải tiến sản phẩm, thương hiệu xác định việc mở rộng hợp tác công - tư là ưu tiên hàng đầu với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái dinh dưỡng lành mạnh, nơi kiến thức khoa học được lan tỏa rộng rãi và thói quen tiêu dùng tích cực được nuôi dưỡng. Sự hợp tác này gỡ bỏ rào cản về thông tin, thúc đẩy sự chuyển dịch căn bản về nhận thức trong cộng đồng.

Mỗi bước đi của Dutch Lady, dù là nhỏ nhất, đều bắt nguồn từ một niềm tin lớn: Lấy trẻ em Việt làm trung tâm. Bắt đầu từ những thay đổi cụ thể, đúng lúc, để tạo nên tác động thật sự bền vững.