eBike - xu hướng di chuyển 'xanh' mới trong đô thị tại Việt Nam

Xe đạp trợ lực điện ngày càng tỏ ra phù hợp với môi trường giao thông đang dần được xanh hóa tại tác thành phố lớn. VF DrgnFly của VinFast đang nổi lên như một lựa chọn thú vị.

Xe đạp trợ lực điện (eBike) đang trở thành xu hướng toàn cầu, mang lại giải pháp di chuyển thân thiện với môi trường, nâng cao sức khỏe và tiện ích vượt trội.

Nhóm xe "tuy lạ mà quen"

Trong giao thông đô thị với định hướng không phát khí thải, xe đạp là phương tiện giao thông đã quá quen thuộc. Để tăng tính hiệu quả cho xe đạp, người ta nghĩ ra eBike, những chiếc xe đạp có gắn trợ lực điện.

Những chiếc eBike giúp người dùng có thể di chuyển nhanh hơn so với xe đạp, vẫn có thể vận động để tăng cường sức khỏe, vẫn không phát thải carbon, di chuyển nhanh hơn so với xe đạp và tiết kiệm chi phí vận hành so với xe động cơ đốt trong.

Đối với nhu cầu di chuyển hàng ngày của nhân viên văn phòng, học sinh, sinh viên, eBike trở thành một phương tiện đủ hiệu quả về mặt thể thao nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ. Câu chuyện "đạp xe ướt áo" vào những ngày nắng gần như biến mất nhờ khả năng trợ lực điện của những chiếc eBike.

Xe đạp trợ lực điện trở nên phổ biến. Ảnh: At Test Way.

Vì vậy, xe đạp trợ lực điện trở nên dần phổ biến, không chỉ ở các quốc gia phương Tây mà cũng đã du nhập vào Việt Nam với loạt sản phẩm ở đa dạng giá tiền và kiểu dáng.

Đa dạng giá tiền và kiểu dáng

Nhiều năm gần đây, thị trường Việt hiện không thiếu xe đạp trợ lực điện. Những mẫu xe này đa phần được nhập khẩu từ Trung Quốc, một số ít được nhập khẩu từ châu Âu, với 2 kiểu dáng chính bao gồm truyền thống và phá cách hơn.

Phiên bản truyền thống được thiết kế không quá khác biệt với xe đạp thông thường. Bộ pin hay động cơ trợ lực điện được tích hợp bên trong khung xe. Công suất và phạm vi hoạt động thuần điện của những mẫu xe này thường giới hạn ở mức 40-50 km/lần sạc, phù hợp với tệp khách hàng có nhu cầu di chuyển ngắn. Giá thành của nhóm eBike truyền thống dao động khoảng 12-20 triệu đồng tùy thương hiệu.

Xe đạp trợ lực điện kiểu dáng truyền thống. Ảnh: Bối Hạ.

Một số thương hiệu cũng mang đến người dùng thêm những lựa chọn eBike với kiểu dáng sáng tạo hơn, hầm hố và mang nhiều đường nét xe máy phân khối lớn.

Bộ pin và động cơ điện được đặt ở ngay bên dưới yên xe hoặc gắn sát bộ khung. Do không bị giới hạn kích thước kiểu xe đạp thông thường, bộ pin lớn cho phép những mẫu xe này sản sinh công suất lớn hơn, phạm vi hoạt động cũng dài hơn tùy điều kiện di chuyển (thuần điện hoặc trợ lực). Đương nhiên giá tiền của những mẫu xe này cũng cao hơn, dao động 25-50 triệu đồng.

Đặc điểm chung của phần lớn những sản phẩm eBike trên thị trường là xuất xứ Trung Quốc, được nhập khẩu qua các đại lý tư nhân. Không có đại lý chính hãng, cơ sở sửa chữa hay văn phòng đại diện, việc sở hữu một chiếc eBike trở nên rủi ro nếu xảy ra sự cố và có nhu cầu bảo hành/bảo dưỡng.

Những chiếc eBike kiểu dáng sáng tạo.

Nguồn cung của những mẫu xe này cũng không được cam kết lâu dài do chịu ảnh hưởng từ bên thứ 3. Vì vậy, theo nhiều người dùng, đặc biệt là khách hàng trẻ, đây không phải là một lựa chọn đủ "an toàn" khi có nhu cầu mua xe đạp trợ lực điện.

Nhóm eBike kiểu mới còn có sự xuất hiện của VF DrgnFly, sản phẩm mới được VinFast ra mắt vào tháng 8. Ngay khi xuất hiện, "tân binh" này thu hút lượng lớn sự quan tâm của người dùng và góp phần thổi làn gió mới vào thị trường eBike Việt vốn đang phụ thuộc vào những đại diện ngoại quốc.

Thậm chí có thể nói tại Việt Nam, khi VF DrgnFly ra mắt, nhiều người dùng mới biết đến và bắt đầu tìm hiểu về dòng xe đạp trợ lực điện.

Lựa chọn phù hợp với nhiều công năng

Nhìn từ bên ngoài, VF DrgnFly "ăn điểm" với khung nhôm được tĩnh điện đen tuyền tạo cảm giác chắc chắn. Thiết kế khỏe khoắn đi cùng màu sơn đen tuyền "hợp mắt" người trẻ nhờ bàn tay "nhào nặn" của các nhà thiết kế Đan Mạch. Kích thước yên xe kéo dài phù hợp nhu cầu di chuyển 1-2 người thoải mái.

Đây là thành quả của sự đầu tư kỹ lưỡng vào đội ngũ R&D để kết hợp thiết kế sáng tạo và tính công thái học. Điều này giúp mẫu xe phù hợp nhất với người dùng Việt.

VF DrgnFly. Ảnh: VinFast.

Bên cạnh thiết kế, khối lượng và sức mạnh của VF DrgnFly cũng được VinFast tối ưu. Xe nặng 32 kg, nếu so với những mẫu eBike kiểu dáng sáng tạo trên thị trường (40-55 kg), VF DrgnFly nhẹ nhàng và dễ vận chuyển hơn.

Điểm nhấn của VF DrgnFly nằm ở bộ pin 47,2 V 640 Wh, cho công suất tối đa 1.000 W, vận tốc 25 km/h và hoàn toàn có thể điều chỉnh bằng cách mở khóa giới hạn phần mềm. Bộ pin công suất lớn cho phép mẫu eBike này di chuyển 75 km/lần sạc ở chế độ thuần điện. Nếu sử dụng chế độ trợ lực điện, phạm vi hoạt động của xe có thể lên đến 102 km/lần sạc.

Đây cũng là đại diện hiếm hoi trên thị trường được trang bị hệ thống định vị từ xa qua GPS và bật/tắt xe bằng hệ thống Smart Module, mang đến cho người dùng trải nghiệm hiện đại hơn.

Điểm cộng lớn nhất của eBike này chính là cam kết lâu dài và chế độ hậu mãi. Vì là sản phẩm được sản xuất và phân phối chính hãng VinFast, VF DrgnFly được áp dụng chế độ bảo hành 2 năm tại các cơ sở bảo dưỡng. Điều này tạo sự an tâm cho người dùng khi sở hữu mẫu xe đạp trợ lực điện mới.

VF DrgnFly. Ảnh: VinFast.

Xe được bán với giá 29,9 triệu đồng, đủ thân thiện khi đặt cách các đối thủ cùng phân khúc. Khách hàng khi mua VF DrgnFly trong tháng 12 được tặng kèm gói phụ kiện thời trang cho xe trị giá gần 1,5 triệu đồng.



Với mức giá cạnh tranh, thiết kế sáng tạo, cùng các tính năng hiện đại và sự đảm bảo từ thương hiệu VinFast, VF DrgnFly không chỉ là một phương tiện di chuyển thông minh mà còn mang lại trải nghiệm phong cách sống năng động và hiện đại.

VF DrgnFly hứa hẹn sẽ trở thành biểu tượng mới, dẫn đầu xu hướng trong thị trường xe đạp trợ lực điện tại Việt Nam.