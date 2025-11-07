Ed Sheeran được Bộ Giáo dục Anh vinh danh

Ngôi sao nhạc pop Ed Sheeran mới đây được Bộ Giáo dục Anh vinh danh vì đã có công trong việc thúc đẩy Chính phủ Anh cải tổ chương trình giảng dạy âm nhạc tại các trường công lập.

Ed Sheeran đưa ra đề xuất để Bộ Giáo dục Anh đổi mới chương trình môn Âm nhạc. Ảnh: Shutterstock.

Cụ thể, Bộ Giáo dục Anh đã lên kế hoạch đổi mới chương trình quốc gia, trong đó có việc mở rộng sức hút của môn Âm nhạc, khuyến khích học sinh lựa chọn các môn nghệ thuật sáng tạo trong kỳ thi GCSE. Bộ nhấn mạnh rằng mục tiêu của kế hoạch mới là đảm bảo mọi trẻ em đều có khởi đầu vững chắc trong âm nhạc và nghệ thuật.

Khi bộ lên kế hoạch này, Ed Sheeran đã gửi thư, đưa ra đề xuất đa dạng hoá các thể loại âm nhạc được giảng dạy tại trường, đồng thời loại bỏ những hệ thống lỗi thời đang cản trở trẻ học âm nhạc và nghệ thuật trong tiết học chính khoá, theo The Guardian.

Bức thư ngỏ này do quỹ cá nhân của Ed Sheeran tổ chức, nhận được hơn 600 chữ ký ủng hộ từ các nghệ sĩ và nhân vật văn hóa nổi tiếng như Paloma Faith, Stormzy, Elton John và Coldplay.

Trên mạng xã hội, Ed Sheeran chia sẻ niềm vui khi một số đề xuất trong bức thư ngỏ mà anh gửi Thủ tướng Keir Starmer vào tháng 1 đã được chính phủ ghi nhận.

“Tôi rất vui khi thấy những điểm then chốt mà chúng tôi nêu ra đã được chấp thuận. Đây là thay đổi đầu tiên đối với chương trình âm nhạc trong hơn một thập kỷ qua. Việc đa dạng hóa thể loại âm nhạc trong trường học và loại bỏ các rào cản cũ kỹ sẽ mở ra cơ hội cho trẻ em học tập và phát triển thông qua nghệ thuật", chủ nhân ca khúc Shape of you chia sẻ, đồng thời cho biết nếu không có sự khích lệ của giáo viên âm nhạc thời phổ thông, anh đã không trở thành nhạc sĩ như hôm nay.

Khi trình bày trước quốc hội, Bộ trưởng Giáo dục Bridget Phillipson nhắc đến Sheeran như một tiếng nói tiêu biểu ủng hộ giáo dục sáng tạo.

“Như Ed Sheeran từng nói, chúng ta không thể dẫn đầu thế giới về sáng tạo nếu không có nền tảng giáo dục nghệ thuật vững chắc. Nghệ thuật phải dành cho mọi người, không chỉ cho số ít may mắn", bộ trưởng nhấn mạnh.

Các trường công lập tại Anh đang thiếu thời gian và điều kiện để giảng dạy các môn sáng tạo. Chính phủ vì thế đề xuất điều chỉnh hệ thống đánh giá thành tích, khuyến khích học sinh chọn các môn như âm nhạc, múa, kịch trong kỳ thi GCSE, thay thế cho nhóm môn học thuật Ebacc được áp dụng từ thời cựu Bộ trưởng Michael Gove.

Giới nghệ thuật Anh hoan nghênh quyết định này. Đại diện Công ty Royal Shakespeare cho biết thay đổi sẽ tạo khác biệt đáng kể cho thế hệ trẻ.

Ngoài những nội dung liên quan nghệ thuật, chính phủ nước này cũng công bố rằng học sinh sẽ được dạy cách “phân tích tư duy phản biện” các bài đăng trên mạng xã hội TikTok và Instagram.

Bộ nhấn mạnh rằng việc phân tích blog hoặc các bài đăng trên mạng xã hội được xem là một kỹ năng then chốt trong việc hiểu biết truyền thông và đánh giá bằng chứng, hoặc học cách nhận diện tin giả.

Chính phủ cũng đang xem xét cấp chứng chỉ ngôn ngữ hiện đại mới trước kỳ thi GCSE, mục đích là có thể khuyến khích học sinh tiếp tục học tập và phát triển khả năng ngôn ngữ của mình.