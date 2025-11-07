Nữ sinh ở TP.HCM lại đánh nhau túi bụi trong nhà vệ sinh của trường

|
Hai nữ sinh đánh nhau trong nhà vệ sinh của trường Ảnh cắt từ clip.
Tối 6/11, mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại cảnh hai nữ sinh đánh nhau trong khu vực nhà vệ sinh trường học, gây xôn xao dư luận.
Hình ảnh trong clip cho thấy hai nữ sinh túm tóc, vật nhau xuống sàn nhà vệ sinh. Cả hai đấm liên tiếp vào người đối phương. Vụ đánh nhau kéo dài khoảng 3 phút trước sự chứng kiến của nhiều học sinh khác song không có em nào can ngăn.
Theo tìm hiểu của phóng viên, vụ việc xảy ra tại trường THCS Phú An (phường Phú An, TP.HCM).
Lãnh đạo UBND phường Phú An và hiệu trưởng trường THCS Phú An xác nhận đã nắm thông tin về clip hai nữ sinh của trường đánh nhau. Hiện, cơ quan chức năng địa phương vào cuộc xác minh vụ việc.
Trước đó, Tiền Phong đã đưa tin về việc một nữ sinh lớp 8, trường THCS An Điền (phường Long Nguyên, TP.HCM) bị nhóm gần 10 nữ sinh cùng trường lôi vào nhà vệ sinh của trường đánh đập. Nạn nhân bị đánh phải nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, rạn nứt 3 xương sườn.
Ngày 6/11, ban giám hiệu trường THCS An Điền đã làm việc với các học sinh liên quan và phụ huynh. Hiệu trưởng trường này nhận trách nhiệm vì để xảy ra vụ việc học sinh đánh nhau.
Nhà trường cho biết, theo quy định, hiện nay không còn áp dụng hình thức kỷ luật đuổi học. Do đó, nhà trường sẽ xử lý hình thức phù hợp trong phạm vi cho phép. Đồng thời, nhà trường có biện pháp chấn chỉnh, tránh tái diễn vụ việc tương tự.
Mục Giáo dục giới thiệu đến bạn đọc những cuốn sách nuôi dạy trẻ trong thời đại 4.0.
Cuốn sách Nuôi con 4.0 - Làm thế nào để trẻ không bị nghiện thiết bị công nghệ? của TS Shimi Kang (nhà khoa học, tâm lý học, chuyên gia giáo dục, tác giả của nhiều tựa sách bán chạy) được đánh giá là hữu ích cho các phụ huynh có con em nghiện sử dụng thiết bị điện tử.
TS Shimi Kang đưa ra hàng loạt dẫn chứng và phân tích khoa học về cách thức tác động của thiết bị công nghệ đến bộ não đang trong giai đoạn phát triển của trẻ. Sau đó, bà chỉ ra những tác động tiêu cực đến sức khỏe, hành vi và tính cách của trẻ.