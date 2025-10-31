Nam sinh co giật sau trận ẩu đả giữa giao lộ ở TP.HCM

|
Hình ảnh các học sinh ẩu đả nhau.
Tối 30/10, một đoạn video từ camera hành trình của ôtô lan truyền trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.
Clip ghi lại hình ảnh một nhóm khoảng 5 thiếu niên mặc đồng phục học sinh tham gia vụ việc. Trong đó. 2 em liên tục tấn công 3 bạn còn lại. Một thiếu niên dùng nón bảo hiểm đánh mạnh vào đầu đối phương.
Khi xô xát xảy ra, một em bị đánh ngã xuống đường và xuất hiện dấu hiệu co giật. Nhiều người đi đường đã kịp thời can ngăn, sau đó 2 thiếu niên rời khỏi hiện trường trên xe máy.
Hình ảnh nam sinh co giật sau ẩu đả.
Vụ việc xảy ra tại giao lộ đường Dương Văn An - đường số 14, phường Bình Trưng, TP.HCM. Người đăng tải clip cho biết các em học sinh tham gia ẩu đả thuộc một trường THPT đóng trên địa bàn phường Bình Trưng.
Hiện công an địa phương đã tiếp nhận phản ánh và đang phối hợp các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc.
