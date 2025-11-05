Nam sinh tử vong sau 5 ngày bị bạn cùng trường đánh hội đồng

Sau 5 ngày bị nhóm học sinh đánh hội đồng, nam sinh đang học tại trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa đã tử vong.

Gia đình đau đớn trước sự ra đi của nam sinh Nguyễn Trọng Anh T. Ảnh: VTC News.

Trả lời VTC News, người nhà của nam sinh Nguyễn Trọng Anh T. (SN 2010, học lớp ĐCN65B2 ngành Điện công nghiệp, trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hoá) xác nhận sau 5 ngày bị nhóm bạn cùng trường hành hung, nam sinh này đã tử vong.

“Sau khi cháu bị hành hung, gia đình chuyển cháu xuống Bệnh viện Nhi Thanh Hoá nhưng sau đó các bác sĩ chẩn đoán cháu bị chấn thương nặng, khó qua khỏi. Gia đình đưa cháu về nhà từ ngày 1/11, đến chiều 5/11, cháu tử vong”, gia đình nam sinh Nguyễn Trọng Anh T. cho biết.

Trước đó, ngày 3/11, ông Hoằng Bá Huyền, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hoá, cho biết nhà trường đang phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa làm rõ việc một học sinh lớp 10 bị nhóm bạn lớp 11 hành hung ngay trong lớp học. Hậu quả khiến nạn nhân bị thương nặng, xuất huyết não.

Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hoá - nơi xảy ra sự việc. Ảnh: VTC News.

Theo báo cáo của trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa, lúc 8h50 ngày 31/10, trong giờ ra chơi, tại phòng học E302, học sinh Nguyễn Trọng Anh T. (lớp ĐCN65B2, ngành Điện công nghiệp) bị nhóm bạn lớp 11 học ở cùng toà nhà đánh khi đang ngồi chơi điện thoại.

Khi sự việc xảy ra, một số giáo viên đang giải lao ở các phòng học cùng tầng lập tức sang phòng E302 đưa học sinh Nguyễn Trọng Anh T. đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương nặng, sau một ngày cấp cứu, Bệnh viện Nhi Thanh Hoá chẩn đoán tiên lượng tình trạng sức khoẻ của học sinh Nguyễn Trọng Anh T. xấu, đề nghị gia đình cho học sinh về nhà.

Thời gian gần đây, Thanh Hóa xảy ra nhiều vụ bạo lực học đường. Điển hình vào trưa 17/10, tại xã Quảng Bình (Thanh Hoá), em P.T.B.N. (SN 2009, trú tại thôn 6, xã Quảng Bình, học sinh lớp 11A9) và L.Q.H. (SN 2008, trú tại xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hoá, học sinh lớp 12A8) cùng trường THPT Đặng Thai Mai xảy ra xô xát, khiến em L.Q.H. tử vong.