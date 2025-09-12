Galaxy A56 5G & Gemini Live cùng Gen Z hòa nhập trường mới, bạn mới

Khai trường cũng là lúc Galaxy A56 5G phát huy vai trò bạn đồng hành đắc lực, giúp Gen Z hóa giải băn khoăn và tỏa sáng ở mọi cấp học.

Giai đoạn chuyển cấp là thời điểm học sinh năm cuối đối mặt với nhiều nỗi lo khó chia sẻ, từ việc thích ứng với phương pháp học tập mới đến áp lực hòa nhập trong môi trường khác biệt. Đây là lúc những thiết bị như Galaxy A56 5G phát huy vai trò bạn đồng hành đắc lực cho Gen Z trong mọi hoạt động học tập, vui chơi.

Gemini Live “biết tuốt”, hóa giải mọi thắc mắc

Năm học mới đối với những Gen Z vừa bước từ cấp 2 lên cấp 3, hoặc từ THPT lên đại học luôn mang nhiều dấu ấn đặc biệt. Không đơn giản là cảm giác lạ lẫm trước trường mới, bạn mới, các cấp học cao hơn còn đặt ra nhiều thử thách về khả năng lên kế hoạch học tập, áp lực thi cử nhiều hơn cùng những thay đổi trong tâm sinh lý của người trẻ. Những vấn đề này không phải lúc nào cũng dễ dàng chia sẻ với thầy cô hoặc cha mẹ, bạn bè.

Trợ thủ Gemini Live sẵn sàng hỗ trợ Gen Z chinh chiến mọi bài tập khó.

Gemini Live trên Galaxy A56 5G là nhân tố đáp ứng những mong mỏi kể trên. Đây là mô hình trí tuệ nhân tạo với khả năng trò chuyện bằng tiếng Việt, biết mọi vấn đề và luôn sẵn sàng xuất hiện với một nút bấm trên thân điện thoại. Gemini Live có thể chia sẻ những khác biệt giữa các cấp học, gợi ý kế hoạch học tập phù hợp, mẹo chinh phục những bộ môn khó, thậm chí kiêm luôn cả gia sư và người bản xứ để cùng luyện ngoại ngữ với bạn.

Gemini Live trên Galaxy A56 5G xứng danh “bạn thân” của mọi Gen Z.

Thậm chí, Gen Z còn có thể chia sẻ camera điện thoại để Gemini Live thấy được bối cảnh xung quanh, từ đó tương tác chính xác hơn theo thời gian thực. Chẳng hạn bạn có thể nhờ “quân sư” này gợi ý trang phục dự tiệc tại trường, đi picnic hay tham gia các câu lạc bộ mới để luôn tỏa sáng trong mọi tình huống. Tân sinh viên có thể nhờ Gemini Live khoanh vùng các khu vực có chỗ trọ tốt, lên danh mục đồ dùng cần thiết và tư vấn trang trí phòng trọ mới. Những lúc rảnh rỗi, việc chia sẻ camera và nhờ Gemini Live xem chỉ tay, đọc bài tarot, xem thần số học… cũng là trải nghiệm giúp giới trẻ giải tỏa căng thẳng và tận hưởng quãng thời gian ở trường mới.

Gen Z tận dụng smartphone trong nhiều tình huống học đường.

“Khoanh tròn” để môn nào cũng giỏi

Khối lượng bài vở và áp lực học tập ở các cấp học mới sẽ lớn hơn, đặc biệt là ở môi trường đại học. Thay vì nghiên cứu theo từng đơn vị bài học, tân sinh viên thường xuyên phải đọc hàng loạt giáo trình, sách ngoại văn… trong thời gian ngắn. Nếu chỉ sử dụng các cách tra cứu truyền thống như gõ từ khóa tìm kiếm thì sẽ khó lòng đáp ứng kịp tiến độ.

Circle to Search mang đến giải pháp cho những bài toán khó chỉ với thao tác khoanh tròn nhanh.

Thay vào đó, học sinh và sinh viên có thể tận dụng tính năng Circle to Search tiện lợi trên Galaxy A56 5G. Bất cứ khi nào bắt gặp từ khóa lạ, hình ảnh khó hiểu hoặc đơn giản là một đề toán hóc búa, bạn chỉ việc khoanh tròn vị trí trên màn hình điện thoại, thông tin và lời giải sẽ được trả về lập tức. Điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể tìm hiểu về một nhân vật lịch sử ngay cả khi không biết tên của họ, hay khám phá câu chuyện đằng sau những di chỉ khảo cổ mà bạn chưa từng nhìn thấy bao giờ.

Khoe ảnh chụp đỉnh cao, ghi điểm ở trường mới

Trang cá nhân và mạng xã hội được xem là cách nhanh nhất để những người xung quanh tìm hiểu về bạn ở môi trường mới. Do đó, chăm chút cho khoản hình ảnh trên trang cá nhân với bộ công cụ Awesome Intelligence trên Galaxy A56 5G là điều nhiều Gen Z chú ý.

Bắt đầu bằng việc tận dụng camera Mắt thần bóng đêm của điện thoại để ghi lại những khoảnh khắc lung linh nhất của bản thân và bạn bè. Bạn đừng quên thể hiện kỹ năng selfie với tính năng Best face khi chụp ảnh nhóm. Tính năng này cho phép lựa chọn biểu cảm và góc mặt ưng ý ngay cả khi đã chụp xong, giúp bạn nhanh có được ảnh xịn thay vì phải chụp đi chụp lại nhiều lần.

Gen Z cũng chẳng cần phải ghi lại hàng tá công thức bộ lọc màu để chỉnh ảnh thủ công như trước. Tính năng Create filter (Tạo bộ lọc) cho phép mô phỏng nhanh bộ lọc màu dựa trên một bức ảnh có sẵn, từ đó chốt “vibe” ưng ý nhanh chóng. Một tính năng hay ho khác là Song search có thể được sử dụng để tìm nhanh tên bài hát từ một giai điệu bất kỳ.

Tính năng Best face trên Galaxy A56 5G là tính năng được giới trẻ yêu thích hàng đầu.

Chuyển cấp là một dấu mốc nhỏ trên hành trình trưởng thành của tất cả học sinh. Thay vì lo lắng, hãy học cách tận hưởng môi trường mới mẻ này cùng “bạn đồng hành” đắc lực Galaxy A56 5G. Những tính năng thiết thực trên dòng điện thoại này là bí quyết giúp hòa nhập nhanh và khẳng định sự nổi bật mà người trẻ nào cũng có thể áp dụng.