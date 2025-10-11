Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giáo dục

Gần 100 ứng viên bị loại khỏi danh sách xét giáo sư, phó giáo sư

  • Thứ bảy, 11/10/2025 14:20 (GMT+7)
  • 14:20 11/10/2025

Trong số 933 ứng viên được đề nghị xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025, Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành loại 97 người.

Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành loại 97 người từ danh sách đề nghị. Ảnh: Tiền Phong.

Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa công bố danh sách 836 ứng viên được Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành thông qua năm 2025. Danh sách này chưa bao gồm ứng viên của hai ngành Khoa học Quân sự và Khoa học An ninh.

So với danh sách được hội đồng giáo sư cơ sở đề xuất ban đầu, 97 người bị loại. Ngành Kinh tế có số lượng ứng viên không đạt nhiều nhất với 17 trường hợp (gồm 4 ứng viên giáo sư và 13 ứng viên phó giáo sư).

Tiếp đến là ngành Công nghệ thông tin, liên ngành Điện - Điện tử - Tự động hóa, liên ngành Khoa học Trái đất - Mỏ, mỗi hội đồng có 10 ứng viên không đủ điều kiện.

Ngành Toán học có 9 ứng viên không đủ điều kiện, ngành Y học có 7 ứng viên. Theo sau là liên ngành Hoá học - Công nghệ Thực phẩm (6 ứng viên), ngành Khoa học Giáo dục (5 ứng viên).

Sáu hội đồng có 100% ứng viên qua vòng xét duyệt, bao gồm Giao thông vận tải, Luyện kim, Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học/Nhân học, Tâm lý học, Thủy lợi và Văn học.

Theo quy trình, các đại học thành lập Hội đồng cơ sở để chọn ứng viên đủ điều kiện, rồi đề xuất lên Hội đồng Giáo sư Nhà nước. Các hồ sơ này sau đó được giao cho Hội đồng ngành, liên ngành thẩm định, loại những người không đạt.

Cuối cùng, theo kế hoạch năm nay, từ ngày 20/10 đến 31/10, Hội đồng Giáo sư Nhà nước họp để xét duyệt và công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025.

Năm ngoái, trong hơn 670 người được đề cử ban đầu, 567 người được công nhận, đạt tỷ lệ 84,2%.

Những cuốn sách dành cho người đứng trước cánh cửa nghề nghiệp

Mục Giáo dục giới thiệu đến bạn đọc một số cuốn sách về chủ đề nghề nghiệp, hướng nghiệp, dành cho những bạn trẻ đang băn khoăn trước cánh cửa nghề nghiệp hay người trưởng thành quan tâm đến sự biến đổi nghề nghiệp trong xã hội hiện đại.

Chiến đạo giống cuộc đối thoại, gợi mở các câu hỏi của cuộc đời, giúp người trẻ chủ động định hướng nghề nghiệp, kiến tạo tương lai.

Eight - 8 cách làm chủ trí thông minh nhân tạo: “Đa số công việc mà công viên chức đang phụ trách cuối cùng đều sẽ bị thay thế bởi trí thông minh nhân tạo", cuốn sách này sẽ giải đáp câu hỏi đó.

Thay đổi cách xét công nhận giáo sư, phó giáo sư

Nghị quyết 71 đã phát những tín hiệu đầu tiên về việc thay đổi lại cách xét công nhận tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư (GS, PGS) hiện nay.

14:27 15/9/2025

Ngọc Bích

công nhận giáo sư xét giáo sư công nhận giáo sư

Đọc tiếp

Chuyen tu vo chong vi giao su 'gieo mam' khoa hoc hinh anh

Chuyện từ vợ chồng vị giáo sư 'gieo mầm' khoa học

10:08 4/10/2025 10:08 4/10/2025

0

Với tâm huyết và tầm nhìn bền bỉ, vợ chồng GS Trần Thanh Vân - Lê Kim Ngọc đã biến "Thung lũng sáng tạo" thành biểu tượng kết nối tri thức toàn cầu, góp phần nâng tầm vị thế khoa học Việt Nam.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý