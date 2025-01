Gen Z chi gần 1.600 USD thuê người làm hộ việc nhà

Nghiên cứu cho thấy Gen Z phải trả tới 1.300 bảng Anh mỗi năm (khoảng 1.600 USD) để thuê người khác làm các công việc nhà, như thay bóng đèn hay treo tranh tường.

Ngày càng ít người trẻ tự làm công việc nhà cơ bản. Ảnh: cottonbro studio/Pexels.

Theo một nghiên cứu gần đây của Halfords, công ty bán lẻ đa quốc gia có trụ sở tại Vương quốc Anh, chuyên cung cấp sản phẩm và dịch vụ liên quan đến xe đạp, ôtô, và du lịch, người dân xứ sương mù đang chứng kiến sự chuyển biến từ văn hóa "DIY" (tự làm mọi thứ) sang xu hướng "GOTDITs" (Get Others to Do It - tạm dịch: Nhờ người khác làm thay), The Times đưa tin.

Cuộc khảo sát được thực hiện với hơn 2.000 người trưởng thành, cho thấy Gen Z (sinh năm 1997-2012) có xu hướng thuê người để thực hiện những công việc đơn giản trong gia đình như thay bóng đèn hay rửa xe. Đặc biệt, nhóm người trong độ tuổi 18-27 thường sẵn sàng chi tiền ngay cả với những công việc nhà dễ dàng nhất.

Gần 1/4 Gen Z và Millennials (sinh từ năm 1981-1996) thừa nhận không biết thay bóng đèn trần, trong đó 20% cho rằng việc leo thang là quá nguy hiểm. Các con số khác từ khảo sát cũng chỉ ra rằng 21% Gen Z không nhận diện được cờ-lê, và 10% trong số họ sẽ thuê người để treo tranh.

Số liệu cho thấy Gen Z chi 1.300 bảng/năm (khoảng 1.600 USD ) để thuê người làm các việc nhà cơ bản như trên. Con số này ở các thế hệ khác giảm đáng kể, như 386 bảng với Gen X và 253 bảng với thế hệ Baby Boombers.

Theo kết quả khảo sát, cứ 5 người thì có một người không biết cờ-lê là gì. Ảnh: Polina Tankilevitch/Pexels.

Wayne Perrey, người dẫn chương trình podcast TV Carpenter tại London, Anh, cho biết nguyên nhân của sự thay đổi này phần nào xuất phát từ ảnh hưởng của các chương trình truyền hình về thảm họa DIY trong suốt thập kỷ qua.

“Nó thực sự khiến nhiều người cảm thấy nản lòng và đánh mất niềm tin vào khả năng của chính mình. Điều này khiến các bậc phụ huynh ngừng truyền dạy những kỹ năng cơ bản cho con cái, và thế hệ trẻ chỉ biết tìm đến sự giúp đỡ của dịch vụ hỗ trợ”, ông nói.

Mặc dù vậy, Perrey cho rằng việc thực hành các kỹ năng cơ bản có thể giúp lấy lại sự tự tin và bổ sung những kỹ năng thực tế mà nhiều người trẻ hiện nay còn thiếu. Ông kể lại trải nghiệm khi dạy một lớp học về các kỹ năng khoan cơ bản cho những người ngoài 30 tuổi.

"Ban đầu, họ khá lo lắng khi cầm máy khoan. Tuy nhiên, chỉ sau vài giờ hướng dẫn, họ đã có thể tự lắp đặt một chiếc kệ. Từ chỗ e dè, họ trở nên tự tin và hào hứng với công việc, thể hiện rõ sự tiến bộ chỉ sau một buổi học", ông chia sẻ.

Gen Z thiếu các kỹ năng cơ bản, từ bơm lốp xe đến nhận diện công cụ. Ảnh: Freepik.

Việc không phân biệt được cờ-lê và tua vít có thể là nguyên nhân khiến nhiều người trẻ gặp khó khăn với các công việc thực tế đơn giản. Chỉ 70% người trẻ có thể nhận ra tua vít phẳng, trong khi chỉ 47% có thể nhận diện kích ôtô khi được đưa ra 5 vật dụng để lựa chọn. Điều này trái ngược với 87% thế hệ Baby Boomers (1946-1964) và 88% người ngoài 79 tuổi.

Khảo sát cũng chỉ ra rằng thiếu kiến thức cơ bản về các công việc thực tế không chỉ xảy ra trong phạm vi công việc nhà. Chỉ 57% Gen Z biết cách bơm lốp xe ôtô. Một số ít hơn (35%) có thể thay cần gạt ôtô, dù đây là công việc đơn giản có thể hoàn thành trong chưa đầy một phút. Thêm vào đó, 44% cho biết họ sẽ sẵn sàng trả tiền để thuê thợ thực hiện công việc này.

Theo Andy Turbefield, chuyên gia ôtô của Halfords, xu hướng này cho thấy thế hệ trẻ đang thiếu khả năng thực hiện các công việc cơ bản, đặc biệt là những công việc liên quan đến xe cộ.

Thậm chí, khi nhìn vào một khoang động cơ ôtô, chỉ có 34% Gen Z có thể nhận diện được bình ắc quy, trong khi chỉ 28% Millennials nhận ra máy phát điện. So với thế hệ Baby Boomers (sinh từ 1946-1964) và Gen X (sinh từ 1965-1980), tỷ lệ nhận diện của Gen Z và Millennials thấp hơn đáng kể, với lần lượt 45% và 47%.

“Chúng ta có thể hiểu cho người trẻ, vì khoang động cơ ngày nay phức tạp hơn so với thời của thế hệ Gen X và Baby Boomers. Ngoài ra, khoang động cơ thường bị che phủ khá nhiều, khiến việc nhận diện các bộ phận bên trong trở nên khó khăn hơn", chuyên gia Andy Turbefield cho biết.