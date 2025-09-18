Gen Z làm mới bản thân, tạo nét khác biệt cùng Galaxy A56 5G

Luôn tìm cách nghĩ và tạo sự khác biệt để khám phá, làm mới bản thân, Gen Z mang đến những trải nghiệm độc đáo, khiến mọi người xung quanh phải bất ngờ, thích thú.

Nguồn cảm hứng để tạo ra những ý tưởng “điên rồ” của Gen Z không ở đâu xa. Chỉ cần bật Gemini Live trên Galaxy A56 5G và nói ra mong muốn của mình, bạn sẽ nhận ngay những gợi ý bất ngờ. Từ đó, mọi concept độc lạ đều có thể trở thành hiện thực.

Gemini Live - bạn đồng hành đắc lực của Gen Z

Gemini Live không đơn thuần là công cụ hỗ trợ tìm kiếm, mà còn giống một trợ lý ảo thông minh, có khả năng lắng nghe và tương tác bằng giọng nói, giúp Gen Z vượt qua mọi rào cản để khám phá những điều mới mẻ trong cuộc sống.

Galaxy A56 5G giúp Gen Z bứt phá để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Ví dụ, khi muốn tự tay nấu một món ăn mới nhưng lại lười tra cứu công thức trên mạng, bạn chỉ cần nói: “Mình muốn nấu món gà nướng mật ong, nhưng không biết cách làm sao cho ngon?”. Khi đó, AI sẽ đọc từng bước công thức chi tiết từ nguyên liệu, cách ướp đến thời gian nướng và gợi ý để bạn nấu món ăn thành công mà không cần phải nhìn vào màn hình.

Gemini Live trên Galaxy A56 5G gây ấn tượng với khả năng gợi ý thông tin theo thời gian thực.

Phong cách ăn mặc là một cách để Gen Z thể hiện cá tính. Thế nhưng đôi khi, bạn vẫn cảm thấy bế tắc và muốn làm mới bản thân. Với Gemini Live, bạn có thể nói: “Mình sắp đi phỏng vấn, cần một phong cách trang trọng nhưng vẫn trẻ trung, có gợi ý nào không?”. Gemini Live sẽ không chỉ đưa ra những gợi ý về trang phục, mà còn tư vấn về màu sắc, phụ kiện đi kèm giúp bạn tự tin tỏa sáng.

Gen Z luôn nổi bật trong đám đông bởi phong cách cá nhân độc đáo.

Gemini Live vừa là “quân sư” về phong cách sống, vừa là trợ thủ đắc lực trong học tập và công việc. Bạn có một buổi thuyết trình quan trọng và muốn làm cho bài nói của mình thêm ấn tượng, hãy hỏi Gemini Live: “Làm sao để bài thuyết trình của mình thu hút và lôi cuốn hơn?”. Khi đó, bạn sẽ nhận về các gợi ý thực hiện phương pháp trình bày sáng tạo như sử dụng kỹ thuật storytelling, tương tác với khán giả hay đưa ra ví dụ thực tế.

Trong công việc, nếu bạn cần một ý tưởng mới để giải quyết vấn đề nan giải, Gemini Live có thể trở thành “cố vấn” bất cứ lúc nào chỉ với câu lệnh đơn giản: “Mình đang bí ý tưởng cho chiến dịch quảng cáo, có cách nào để tạo ra một chiến dịch độc đáo và hiệu quả không?”. Chắc chắn Gemini Live sẽ đưa ra các gợi ý về mẫu, hình ảnh và thông điệp giúp bạn tìm ra hướng đi đúng đắn.

Mẹo sử dụng Gemini Live để bứt phá bản thân

Để sử dụng Gemini Live một cách hiệu quả, hãy nhớ những mẹo nhỏ sau: Nói rõ và cụ thể yêu cầu của bạn, đơn cử thay vì hỏi “đi đâu chơi?”, hãy nói “gợi ý những địa điểm du lịch gần Hà Nội, phù hợp cho cặp đôi, thích khám phá”; sử dụng giọng điệu tự nhiên, không cần nói quá cứng nhắc, vì AI này được thiết kế để hiểu ngôn ngữ tự nhiên; khi Gemini Live đưa ra một gợi ý, bạn hãy hỏi thêm để có thông tin chi tiết hơn, ví dụ: “Có thể cho mình thêm thông tin về giá vé và thời gian mở cửa không?”.

Tận dụng những mẹo này sẽ giúp bạn tối ưu hóa mọi tương tác với Gemini Live, biến nó thành một công cụ cá nhân hóa thực sự.

Tính năng Share Camera đặc biệt hữu ích với Gen Z khi theo đuổi lối sống chuyển động không ngừng.

HIEUTHUHAI là đại diện Gen Z tiêu biểu cũng tìm đến Gemini Live để khai phá thêm các ý tưởng độc đáo cho những màn trình diễn của mình. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Gemini Live liền đề xuất hẳn một tiết mục ảo thuật HIEUTHUHAI có thể thực hiện kèm các hướng dẫn chi tiết. Chỉ trong tích tắc, nam ca sĩ đã bổ sung kỹ năng sân khấu mới, sẵn sàng gây bất ngờ cho khán giả và khẳng định sự đa tài của mình trong làng giải trí.

HIEUTHUHAI đã thử Gemini Live và thành công, khiến SUNDAYs thêm phần tự hào về thần tượng.

Có thể thấy, với Galaxy A56 5G và Gemini Live, HIEUTHUHAI đã chứng minh Gen Z có thể làm được mọi thứ. Thay vì ngần ngại thử những điều mới mẻ, Gen Z hãy để Galaxy A56 5G trở thành quân sư kiêm bạn đồng hành, từ đó khám phá tiềm năng vô hạn của bản thân, cùng bước ra khỏi vùng an toàn, bứt phá giới hạn và tạo nên một phiên bản tốt hơn của chính mình.

Galaxy A56 5G không chỉ được trang bị tính năng Gemini Live, mà còn sở hữu một cấu hình mạnh mẽ để hỗ trợ người dùng trên mọi hành trình khám phá. Pin cùng hiệu năng mạnh mẽ và khả năng kết nối 5G tốc độ cao giúp bạn thoải mái trải nghiệm, làm những điều mình thích mà không lo gián đoạn.