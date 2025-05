Gen Z Mỹ biến khách sạn 2,3 triệu USD thành khu nhà ở giá rẻ

Năm 2023, Burgess tình cờ biết đến chiến lược wholesaling, hình thức đầu tư bất động sản, trong đó người tham gia tìm kiếm các tài sản tiềm năng, ký hợp đồng với người bán và chuyển nhượng hợp đồng đó cho người mua khác để kiếm lợi nhuận.

Giao dịch đầu tiên của anh là một căn nhà được rao bán đấu giá trên nền tảng bất động sản trực tuyến Zillow tại Clinton (Nam Carolina, Mỹ), thị trấn nhỏ với dân số 7.700 người, cách thủ phủ Columbia (Mỹ) khoảng 1 tiếng lái xe. Anh nhanh chóng bán lại hợp đồng nhà qua Facebook Marketplace, thu về khoản lợi nhuận 5.000 USD , theo Business Insider.

Gen Z Mỹ còn cùng đồng đội Jania Blackwell thành lập Burgess Legacy Investments, công ty đầu tư bất động sản quy mô nhỏ. Theo website công ty, doanh nghiệp tập trung mua lại, cải tạo và quản lý các tài sản giá thấp hoặc bị bỏ hoang, nhằm tối ưu hóa lợi nhuận và tạo giá trị bền vững cho cộng đồng. Burgess đảm nhận vai trò CEO, trong khi Blackwell giữ vị trí giám đốc vận hành.

Không dừng lại ở những thương vụ nhỏ lẻ, Burgess đã ấp ủ kế hoạch lớn hơn là Dự án Nhà ở Giá rẻ (Affordable Housing Project Initiative). Mục tiêu của anh là mua lại một khách sạn 80 phòng tại quê hương Manning (Nam Carolina, Mỹ), và cải tạo thành 40 căn hộ studio với mức giá thuê dưới 950 USD /tháng, bao gồm cả tiện ích.

Chàng trai 24 tuổi cho biết thị trường bất động sản tại Manning đang khan hiếm, do đó, dự án của anh sẽ mang thêm lựa chọn khác cho người dân địa phương, thay thế loại nhà 4 phòng ngủ cho thuê với giá 1.700 USD /tháng.

Để tìm được tài sản phù hợp, Burgess nhắm đến các khách sạn bị chủ sở hữu bỏ bê, với dấu hiệu như trang web lỗi thời, đầy thư rác hoặc số điện thoại không hoạt động. Anh tìm thấy một khách sạn xây từ những năm 1980, từng là một chi nhánh của chuỗi Howard Johnson trước khi được chuyển đổi thành khách sạn độc lập. Hiện tại, khách sạn này đã xuống cấp nghiêm trọng, với hàng rào gỉ sét và hồ bơi bẩn thỉu, theo các hình ảnh từ đánh giá trực tuyến.

Burgess đã ký hợp đồng mua khách sạn với giá 2,45 triệu USD vào tháng 11 năm ngoái, với khoản đặt cọc ban đầu là 300.000 USD từ các nguồn đầu tư khác.

Sau đó, anh đàm phán giảm giá mua xuống còn 2,3 triệu USD và khoản đặt cọc giảm còn 150.000 USD . Theo dự kiến, khoản thanh toán nợ hàng tháng của anh sẽ vào khoảng 18.500 USD .

Để hiện thực hóa dự án, Burgess đang tích cực tìm kiếm nguồn vốn. Anh đã liên hệ với các tổ chức tôn giáo địa phương, những nơi có quỹ dành riêng cho các dự án nhà ở giá rẻ, để xin hỗ trợ tài chính.

Đồng thời, anh hợp tác với Peyton Vanest, nhà sáng tạo nội dung 26 tuổi tại Pittsburgh (Pennsylvania, Mỹ) với hơn 700.000 người theo dõi trên TikTok. Vanest nổi tiếng với các nội dung về chính trị tiến bộ, người này đã kêu gọi người hâm mộ đóng góp từ 50 cent đến 1 USD cho chiến dịch GoFundMe do Burgess khởi tạo.

Chiến dịch GoFundMe, ra mắt vào ngày 19/3, đặt mục tiêu quyên góp 500.000 USD để cải tạo khách sạn. Tính đến ngày 8/5, quỹ đã thu được 345.329 USD .

Vanest cho biết một số người theo dõi anh đã bày tỏ ý định nhân rộng mô hình của Burgess tại các bang khác.

Thay vì an cư sớm, nhiều người trẻ ở TP.HCM, Hà Nội tận dụng bất động sản do gia đình hỗ trợ như một đòn bẩy tài chính, ưu tiên tạo dòng tiền và đầu tư linh hoạt.

'Giải oan' cho Gen Z

Tác giả của cuốn sách "Gen Z, Explained: The Art of Living in a Digital Age" (tạm dịch: Giải mã Gen Z: Nghệ thuật sống trong kỷ nguyên số) tin rằng đây là thế hệ lạc quan, có suy nghĩ nghiêm túc dù là người đang đi học, đi làm hay đã có gia đình. Nhóm tác giả cũng bác bỏ tuyên bố rằng thế hệ Z đang trưởng thành quá chậm hoặc thiếu kỹ năng tư duy phản biện. Họ nhận thấy thế hệ này đang phải chịu quá nhiều phán xét tiêu cực.