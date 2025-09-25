Gen Z và lối sống ‘always-on’ kết nối 24/7

Với Gen Z, Internet không chỉ là công cụ, mà là “hạ tầng” của đời sống học tập, làm việc và giải trí.

Nếu trước đây Internet chủ yếu gắn liền hoạt động giải trí, thì với Gen Z, kết nối trực tuyến trở thành điều kiện sống còn. Họ học tập, làm việc, giao tiếp, thậm chí nghỉ ngơi trên môi trường số. Lối sống “always-on” không chỉ phản ánh đặc trưng thế hệ, mà còn đặt ra nhu cầu mới về giải pháp kết nối.

“Always-on” trong cuộc sống thường nhật

Sinh sau năm 1995, Gen Z lớn lên trong bối cảnh smartphone và mạng xã hội phát triển mạnh mẽ. Với họ, online không phải lựa chọn, mà là trạng thái mặc định. Báo cáo We Are Social: Vietnam Digital 2025 chỉ ra trung bình người trẻ dành hơn 6 giờ mỗi ngày trên Internet - con số cho thấy sự gắn bó mật thiết giữa thế hệ này và các nền tảng số.

Tại Việt Nam, hình ảnh quen thuộc của sinh viên ngày đầu năm học là vừa đến giảng đường, vừa cập nhật group lớp, tham gia học online, gửi bài tập qua Drive. Không ít bạn tranh thủ livestream bán hàng, nhận việc freelancer hay tạo nội dung trên TikTok để kiếm thêm thu nhập.

Trái ngược thế hệ trước, khi việc học tập chủ yếu gói gọn trong giáo trình, Gen Z tiếp cận tri thức từ nhiều kênh: E-learning, video lecture, kho tài liệu số, group thảo luận trực tuyến. Họ học không chỉ trong lớp, mà còn trên YouTube, Coursera, thậm chí TikTok.

Việc luôn duy trì kết nối trở thành điều kiện bắt buộc để theo kịp nhịp độ học tập hiện đại.

Đức Minh (sinh viên năm 2, TP.HCM) chia sẻ: “Slide thầy gửi đều qua email, bài tập nhóm thì làm trên Google Docs. Nếu mất mạng một buổi thôi là mình xem như bị bỏ lại”.

Không chỉ học, nhiều sinh viên còn tìm cách tận dụng Internet để gia tăng thu nhập. Từ việc nhận job freelancer, hỗ trợ bán hàng online, đến làm thêm ở quán cà phê - tất cả đều yêu cầu trao đổi, cập nhật liên tục qua điện thoại.

Trong bối cảnh nền kinh tế số mở ra cơ hội đa dạng, Gen Z nhìn thấy nhiều “ngách” để kiếm tiền. Nhưng cơ hội chỉ thực sự hiệu quả khi họ giữ được sự kết nối 24/7: Check brief từ khách hàng, gọi video call trao đổi, gửi file qua Drive. Internet không còn là công cụ phụ trợ, mà trở thành “hạ tầng” cho hành trình phát triển bản thân.

Cơ hội chỉ thực sự hiệu quả khi Gen Z giữ được sự kết nối 24/7.

Dĩ nhiên, Gen Z vẫn dành nhiều thời gian cho giải trí. Tối cuối tuần, không khó để bắt gặp hình ảnh nhóm bạn tụ tập ở quán cà phê, vừa trò chuyện, vừa lướt mạng. Người khác chọn chill tại nhà, xem phim online, chơi game cùng bạn bè từ xa.

Nhưng với Gen Z, giải trí cũng mang tính tương tác cao. Họ không chỉ xem, mà còn tạo ra nội dung, chia sẻ khoảnh khắc, lan tỏa cảm xúc. Sự kết nối ấy giúp họ duy trì vòng tròn xã hội rộng lớn, từ bạn bè đồng trang lứa đến gia đình ở quê.

Lối sống “always-on” - cơ hội và thách thức

Không thể phủ nhận lối sống kết nối giúp Gen Z năng động, sáng tạo và dễ dàng nắm bắt cơ hội. Họ có thể vừa học vừa làm, vừa giải trí, vừa mở rộng quan hệ. Tuy nhiên, trạng thái “online 24/7” cũng đặt ra nhiều nguy cơ như căng thẳng, lệ thuộc và áp lực phải liên tục phản hồi, cập nhật.

Gen Z cần kết nối thông minh, ổn định và tiết kiệm.

Điều này khiến nhu cầu của Gen Z không chỉ là “kết nối bằng mọi giá”, mà còn là kết nối thông minh - ổn định - tiết kiệm. Một giải pháp viễn thông phù hợp có thể trở thành nền tảng để họ cân bằng giữa học tập, công việc và đời sống cá nhân.

Gen Z đang viết lại cách thế hệ trẻ học tập, làm việc và kết nối xã hội. Trong bức tranh ấy, Internet không đơn thuần là công cụ, mà trở thành “không khí” của đời sống. Lối sống always-on mở ra vô số cơ hội, đồng thời đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ càng để không lỡ nhịp.

Với sự hỗ trợ từ các giải pháp kết nối hợp lý, hành trình tựu trường của Gen Z không chỉ là quay lại giảng đường, mà còn bước vào một nhịp sống đa nhiệm, sôi động và đầy hứng khởi.