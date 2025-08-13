Genki Sushi hút khách với mô hình 'tàu cao tốc' Kousoku độc đáo

Lần đầu có mặt tại Việt Nam, thương hiệu sushi Genki Sushi hút khách với hình thức phục vụ bằng tàu Kousoku độc đáo.

Mới đây, tín đồ ẩm thực Sài Thành được dịp “náo loạn” khi Genki Sushi - chuỗi sushi đình đám của Nhật Bản - chính thức mở nhà hàng đầu tiên tại Việt Nam.

Hơn 50 năm hoạt động tại nhiều thị trường lớn như Nhật Bản, Singapore, Hong Kong (Trung Quốc), Australia, Thái Lan... Genki Sushi sở hữu hệ thống hơn 400 chi nhánh toàn cầu. Nhà hàng đầu tiên tại Việt Nam nằm ở tầng 5 - Saigon Centre, khai trương từ ngày 27/6, thu hút đông đảo khách hàng tới thưởng thức và trải nghiệm.

Điều thu hút thực khách không chỉ là hương vị sushi tươi ngon “chính hiệu” Nhật Bản, mà còn đến từ trải nghiệm độc đáo - Kousoku Train - chuyến tàu chở món ăn đến tận bàn.

“Chuyến tàu sushi” Nhật Bản đầu tiên đến Việt Nam

Đến Genki Sushi, khách hàng không khỏi thích thú, bởi sau khi chọn món trên thiết bị di động, hệ thống tàu Kousoku sẽ nhanh chóng vận chuyển món ăn đến tận bàn và phát ra đoạn nhạc vui tai bằng tiếng Nhật. Khi khách hàng lấy hết đĩa sushi khỏi bề mặt Kousoku, tàu trở lại vào khu vực bếp và tiếp tục nhiệm vụ.

“Tàu cao tốc” Kousoku vận chuyển sushi đến tận bàn.

Trải nghiệm này không những thú vị, mà còn giúp khách hàng được thưởng thức vị tươi ngon của món ăn khi vừa chế biến - điểm cộng lớn so với hình thức phục vụ băng chuyền cổ điển.

“Ở Nhật, sushi thường được đặt sẵn trên băng chuyền. Nhưng ở Genki Sushi, chúng tôi làm mới theo từng yêu cầu và chuyển tận tay khách, nhờ đó sushi phục vụ luôn tươi mới. Đây cũng là điểm khác biệt lớn nhất của chúng tôi”, ông Fujio Mitsuzo - Chủ tịch kiêm CEO Genki Sushi Nhật Bản chia sẻ.

Menu đặc sắc và thiết kế trẻ trung

Là chuỗi nhà hàng sushi từ Nhật Bản, Genki Sushi chiều lòng tín đồ ẩm thực với hương vị sushi tươi ngon chuẩn xứ mặt trời mọc cùng menu đa dạng hơn 140 món - từ sushi, sashimi đến món nóng như ramen, tempura...

Menu hơn 140 món với đủ lựa chọn từ kinh điển đến mới lạ.

Đặc biệt, món sushi cá hồi là điểm nhấn trong menu của Genki Sushi tại thị trường Việt Nam. Cửa hàng mang đến đủ lựa chọn phong phú từ truyền thống tới mới lạ như Hana Sushi (sushi cá hồi hình hoa hồng), cá hồi sốt chua cay, cá hồi sốt mentaiko, cá hồi sốt phô mai cay, da cá hồi... Ngoài ra, Genki Sushi cũng mang đến lựa chọn cao cấp như tôm đỏ Nhật, ốc xoắn (tsubugai), nhum Nhật... sẵn sàng đáp ứng nhiều đối tượng khách hàng.

Nhà hàng còn ra mắt món cuốn lấy cảm hứng từ bánh tráng cuốn của Việt Nam - món quà đặc biệt mà Genki Sushi dành riêng cho thực khách Việt.

Nhà hàng Genki Sushi tại Saigon Centre có thiết kế hiện đại, trẻ trung với màu vàng bắt mắt. Khách hàng dễ dàng nhận diện thương hiệu nhờ logo đặc trưng - gương mặt có phần “nghiêm nghị” với hai chấm tròn trên má, đại diện cho tinh thần chuyên nghiệp nhưng vẫn năng động và vui vẻ.

Một góc “vàng tươi” của Genki Sushi tại Saigon Centre.

Nhà hàng có sức chứa gần 80 chỗ, gồm khu vực quầy Kousoku dành cho khách lẻ hoặc muốn ngồi cạnh nhau để trải nghiệm tàu sushi và các bàn lớn phù hợp nhóm bạn hoặc gia đình muốn thưởng thức bữa ăn theo phong cách truyền thống.