Giả danh Công an để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận đối tượng Nguyễn Thành Phúc (SN 1999, trú xã Chư Krey, tỉnh Gia Lai) từ Công an phường Hòa Khánh để tiếp tục điều tra, xử lý các hành vi tội phạm của đối tượng.

Trước đó, thông qua mạng xã hội, Phúc biết anh N.Đ.H (SN 1974, trú phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đang quản lý dãy phòng trọ cho thuê. Đối tượng mạo nhận là Công an, được điều chuyển công tác về Liên Chiểu nên muốn thuê phòng của anh H. Được một thời gian, biết anh H đang có tranh chấp tiền bạc với người khác, nên Phúc gợi ý sẽ giúp anh này lấy lại tiền.

Theo yêu cầu anh Phúc, anh H đã chuyển trước "chi phí" 180 triệu đồng và bị đối tượng chiếm đoạt, tiêu xài. Đến ngày 5/8, Phúc tiếp tục yêu cầu nạn nhân chuyển thêm 500 triệu đồng nữa thì anh H đã nghi ngờ nên đã đến Công an phường Hòa Khánh trình báo.

Đối tượng Nguyễn Thành Phúc tại Cơ quan Công an.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hòa Khánh đã nhanh chóng triển khai lực lượng tiến hành xác minh, truy xét, sau đó làm rõ và mời Nguyễn Thành Phúc về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, Phúc đã thừa nhận toàn bộ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của anh H. Qua đấu tranh mở rộng, cơ quan Công an xác định Phúc còn có hành vi làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để vay 600 triệu đồng và có dấu hiệu lừa đảo một số người khác trên địa bàn.

Hiện vụ việc được Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.