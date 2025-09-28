Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Giả nữ tuyển người mẫu, dùng ảnh, clip 'tống tình'

  • Chủ nhật, 28/9/2025 08:14 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Lê Văn Mạnh giả làm nữ giới, đăng thông tin tìm người mẫu ảnh, dụ dỗ nạn nhân quay clip, chụp ảnh khỏa thân rồi dùng chính hình ảnh này để cưỡng ép nạn nhân phải quan hệ tình dục với mình.

Ngày 27/9, Công an xã Bảo Lâm 3 (Lâm Đồng) cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Mạnh (SN 1988, trú tại xã Bảo Lâm 1, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi hiếp dâm và dâm ô người dưới 16 tuổi.

Trước đó, Công an xã Bảo Lâm 3 nhận được tố cáo của một người dưới 16 tuổi, trú tại địa phương với nội dung, đầu tháng 9/2025 vừa qua, do thấy một tài khoản Facebook đăng thông tin tuyển người mẫu ảnh với tiền công 1 triệu đồng/ảnh, nạn nhân đã liên hệ với chủ tài khoản này với mong muốn tham gia cộng tác.

Tuyen nguoi mau, dung anh, clip tong tinh anh 1
Đối tượng Lê Văn Mạnh.

Chủ tài khoản Facebook xưng là nữ giới, đề nghị nạn nhân chụp ảnh, quay clip khỏa thân gửi để xem trước, mọi thông tin sẽ được giữ kín. Tin tưởng là thật, cô gái dưới 16 tuổi đã làm theo hướng dẫn của người này.

Khi có hình ảnh, video khỏa thân của nạn nhân, Lê Văn Mạnh lập tức sử dụng để "tống tình", liên tục ép buộc thiếu nữ chụp ảnh, quay video khỏa thân gửi cho mình.

Đối tượng còn đe dọa đăng tải các hình ảnh, video khỏa thân cô gái lên mạng xã hội, đồng thời nhiều lần ép nạn nhân phải gặp mình để quan hệ tình dục. Trước sức ép liên tục của Lê Văn Mạnh, nạn nhân đã tới cơ quan Công an trình báo sự việc.

Vụ án hiện được Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra, làm rõ.

Khắc Lịch/Công an Nhân dân

