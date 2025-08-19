Giấc Mơ Lọ Lem 2025: 6 điểm đến và triệu trái tim yêu thương

Không chỉ gieo mầm tự tin, nuôi dưỡng ước mơ cho các bé gái yếu thế, dự án Giấc Mơ Lọ Lem còn thể hiện cam kết của PNJ trong hành trình kiến tạo giá trị bền vững cho cộng đồng.

Không chỉ gieo mầm tự tin, nuôi dưỡng ước mơ cho các bé gái yếu thế, dự án Giấc Mơ Lọ Lem còn thể hiện cam kết của PNJ trong hành trình kiến tạo giá trị bền vững cho cộng đồng.

Không phải bé gái nào cũng lớn lên với niềm tin mình có vẻ đẹp riêng, có giá trị riêng và có quyền mơ ước những điều tốt đẹp. Khi cuộc sống chưa đủ đầy, sự phát triển về tinh thần cũng bị giới hạn, các em dần học cách im lặng, cúi đầu và nghi ngờ giá trị của chính mình.

Báo cáo Girls’ Leadership Index 2024 (khu vực châu Á - Thái Bình Dương) của Plan International chỉ ra nhiều trẻ em gái đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ điều kiện kinh tế khó khăn. Thiếu tài chính, các em bị hạn chế cơ hội học tập, tiếp cận cộng đồng và tham gia hoạt động phát triển cá nhân. Điều này khiến 1/3 số bé gái tham gia khảo sát cảm thấy thiếu tự tin, không dám lên tiếng và dần rút lui khỏi đời sống xã hội.

Nhận thấy khoảng trống tinh thần ấy, Giấc Mơ Lọ Lem ra đời. Dự án là nơi Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) đồng hành với những bé gái yếu thế, tạo điều kiện để các em được làm đẹp, học kỹ năng sống và mạnh dạn thể hiện mình trên sân khấu. Từ đó, các em được gieo những hạt mầm đầu tiên về sự tự tin bước vào đời, theo đuổi ước mơ và vững tin vào vẻ đẹp màu nhiệm trong cuộc sống ở bất kỳ hoàn cảnh nào.

Một ngày cuối tháng 7 tại Hà Nội, chặng dừng cuối của hành trình 6 ngày hội Giấc Mơ Lọ Lem năm 2025 đã diễn ra với nhiều cảm xúc đặc biệt.

Ngày 25/2, Giấc Mơ Lọ Lem khởi động, mở đầu bằng câu chuyện truyền cảm hứng từ tuổi thơ của Hoa hậu H’Hen Niê - cô bé Ê Đê từng nghĩ đại học là giấc mơ xa vời, cho đến khi nghe ông của mình khẳng định: “Con cũng làm được”.

Đến 15/3, ngày hội Giấc Mơ Lọ Lem đầu tiên diễn ra tại TP.HCM. Lúc này, nhân vật trung tâm không còn là H’Hen, mà là gần 100 cô bé đang sải bước trên sân khấu trong chiếc váy vừa vặn, đôi giày mới, nổi bật với chiếc vòng tay Kind Heart - món quà lan tỏa giá trị sống tử tế và nhân văn.

Trong đó có Xuân Nhi - bé gái mồ côi cha, mẹ bỏ đi, bà qua đời sau đại dịch, nay sống cùng dì và cậu hay Hà Anh - cô bé mất cha, mỗi ngày phụ giúp ông bà bán bánh xèo bên đường. Một số em lớn lên trong sự thiếu thốn về vật chất, nhiều bé gái khác thiếu vắng sự hiện diện của đấng sinh thành, mang khiếm khuyết trên cơ thể… Điều đó không chỉ khiến các em chịu thiệt thòi, mà còn giới hạn những điều kiện để hình thành sự tự tin. Nhiều em chưa từng được chăm sóc ngoại hình, chưa biết cách thể hiện cảm xúc hay bảo vệ bản thân.

Tiếp nối hành trình gieo mầm tự tin ấy, từ tháng 3 đến tháng 7, Giấc Mơ Lọ Lem đã lan tỏa yêu thương đến khắp các miền đất nước. Từ TP.HCM, Cần Thơ, Đắk Lắk, Đà Nẵng, Bình Dương (cũ) đến Hà Nội, mỗi nơi dừng chân, Giấc Mơ Lọ Lem chăm sóc, nâng niu và thắp sáng niềm tin của những trái tim nhỏ.

Tham dự chương trình, mỗi em nhỏ hào hứng với một hoạt động khác nhau. Có em reo hò khi được trang điểm nhẹ nhàng, đeo vòng mới, đầm xinh... lần đầu bước lên trình diễn trên sân khấu. Có em yêu thích vẽ vương miện, xâu vòng tay, làm đẹp bằng sự sáng tạo độc bản. Cũng có những cô bé chăm chú lắng nghe hướng dẫn chăm sóc bản thân, trò chuyện về kỹ năng sống.

Đưa 8 bé gái thuộc Nhà nuôi dưỡng trẻ em Hữu Nghị Đống Đa (Hà Nội) đến ngày hội tại Hà Nội, anh Nhật Anh - nhân viên công tác xã hội trực tiếp chăm sóc các bé - chia sẻ: “Sự kiện tạo cơ hội để các bé gái tự tin hơn khi được tham gia nhiều hoạt động, giao lưu cùng các bạn đồng trang lứa. Tôi thấy các con có phần trưởng thành, chủ động hơn, có bạn thậm chí mạnh dạn đi giao tiếp trong chương trình”.

Qua 6 điểm dừng, vượt ra ngoài chuỗi sự kiện trải nghiệm, Giấc Mơ Lọ Lem còn trở thành lời động viên, khích lệ các bé gái yếu thế trên hành trình tìm thấy sự tự tin.

Dự án chạm tới hơn 15.000 lượt người tham gia trên cả nước. Trong đó, 600 bé gái có hoàn cảnh đặc biệt được trực tiếp chăm sóc, lắng nghe và truyền cảm hứng, không phải bằng bài giảng, mà bằng trải nghiệm cụ thể, cảm xúc thật.

Chiến dịch tạo dấu ấn rõ nét với hơn 20 triệu lượt quan tâm của cộng đồng trên các nền tảng truyền thông, vào top 8 chiến dịch được thảo luận nhiều nhất mạng xã hội Việt Nam trong 5 tháng đầu năm, theo số liệu của BuzzMetrics.

Giấc Mơ Lọ Lem không phải một chiến dịch ngắn hạn hay hoạt động đơn lẻ trong hành trình trách nhiệm xã hội của PNJ. Đây là mắt xích trong hệ thống CSR được xây dựng bài bản và dài hơi, với triết lý phát triển bền vững “đặt lợi ích khách hàng và lợi ích xã hội vào lợi ích của doanh nghiệp”.

Ông Nguyễn Khoa Hồng Thành - Giám đốc cao cấp Marketing, Giám đốc Truyền thông đối ngoại PNJ - chia sẻ: “PNJ mong muốn trao cơ hội để các em được trải nghiệm, học hỏi, từ đó tự định hình giá trị của chính mình. Chúng tôi tập trung vào việc nâng đỡ con người thông qua tri thức, thẩm mỹ và sự kết nối xã hội”.

Trên thế giới, nhiều nghiên cứu quốc tế đã chỉ ra CSR hiệu quả không nằm ở số lượng tài trợ, mà ở khả năng tạo ra tác động sâu, bền và chủ động cho cộng đồng thụ hưởng. Báo cáo của Harvard Business Review (2021) về mô hình CSR bền vững khẳng định: “Doanh nghiệp cần chuyển từ ‘cho đi’ sang ‘trao quyền’, từ hành động thiện chí sang đầu tư vào sự phát triển con người, cộng đồng”.

Giấc Mơ Lọ Lem cũng nối dài chuỗi hoạt động cộng đồng mà PNJ bền bỉ thực hiện suốt nhiều năm qua như Siêu thị mini 0 đồng, Gia đình trẻ hạnh phúc, Nối vòng tay ấm, Mái ấm niềm tin, Nâng cao nhận thức về tự kỷ ở trẻ em Việt Nam… Ở hình thức nào, PNJ vẫn giữ nguyên tắc xuyên suốt lấy con người làm trung tâm, trao quyền bằng hành động thực tế.

Giấc Mơ Lọ Lem lan tỏa nhờ thông điệp nhân văn và sự chung tay đầy trách nhiệm từ các đơn vị, thương hiệu, cộng đồng. Dự án đón nhận sự đồng hành của 25 đối tác, trong đó có 8 đối tác cơ quan nhà nước, 1 đối tác xã hội, 4 đối tác doanh nghiệp và 12 đối tác tài trợ địa phương.

Những cái tên như Biti’s, Rabity, Cocoon, Tòhe... gửi tặng sản phẩm và cùng PNJ kiến tạo nên trải nghiệm đầy đủ, tinh tế cho các bé gái từ mỹ phẩm, đôi giày, bộ váy, phụ kiện tóc đến món quà tinh thần chứa đựng sự nâng niu.

“Nhiều dự án CSR mang tính hỗ trợ tức thời như trao học bổng, tặng quà, hỗ trợ tài chính. Điều đó rất đáng quý, nhưng đồng hành cùng Giấc Mơ Lọ Lem, chúng tôi tin rằng niềm tin vào bản thân mới là món quà lâu dài nhất một đứa trẻ có thể nhận được. Không chỉ thay đổi vẻ ngoài, dự án còn giúp các em cảm nhận giá trị bản thân, hiểu rằng mình xứng đáng được mơ ước và nỗ lực vì ước mơ đó”, bà Trần Hồng Hạnh - Founder Rabity Kids Fashion - chia sẻ.

Đáng quý hơn cả, hàng chục nghìn khách hàng PNJ cũng góp phần bằng hành động cụ thể. Mỗi lượt mua bộ sưu tập Kind Heart hay tham gia chương trình Săn tài lộc 2025 đều đóng góp một phần quan trọng cho dự án. Những đóng góp ấy trở thành chất keo kết nối mạnh mẽ, biến tinh thần sẻ chia thành hành động xã hội có sức lan tỏa rõ ràng và bền vững.

Chặng dừng cuối của chuỗi 6 ngày hội Giấc Mơ Lọ Lem 2025 chính thức khép lại, bên cạnh những chiếc váy xinh hay sàn diễn rực rỡ, dự án mở ra cho hàng trăm bé gái một điều mà trước đây nhiều em chưa từng nghĩ đến: Sự tự nhận thức về giá trị bản thân. Từ ánh mắt ngập ngừng ban đầu đến bước đi tự tin trên sân khấu, từ nụ cười rụt rè đến lời chào vang rõ, mỗi em gái rời khỏi ngày hội với một phiên bản mới của chính mình. Các em can đảm hơn, dám ước mơ hơn.

Tại sự kiện Hà Nội, đại diện PNJ khẳng định: “Với Giấc Mơ Lọ Lem, PNJ đóng vai trò tạo ra hệ sinh thái giúp một cộng đồng, nhóm đối tượng có thể chủ động phát triển. Chúng tôi kiến tạo một hành trình lâu dài, nơi cộng đồng, doanh nghiệp, khách hàng và đối tác cùng nhau góp sức vì thế hệ tương lai. Tôi tin rằng hành trình này sẽ không dừng lại. Mỗi cá nhân chúng ta ở đây sẽ tiếp tục nhân rộng, để ngày càng nhiều trẻ em gái có cơ hội thay đổi cuộc đời”.

Sau hành trình Giấc Mơ Lọ Lem năm 2025, PNJ tiếp tục đồng hành cùng trẻ em gái yếu thế, không chỉ trong một dự án mà trong suốt hành trình thực hiện sứ mệnh tôn vinh vẻ đẹp con người và cuộc sống một cách bền vững. Những giá trị nhân văn sẽ tiếp tục lan tỏa, truyền cảm hứng về một xã hội nơi mọi bé gái đều có quyền được mơ ước, được tỏa sáng bất kể xuất phát điểm.