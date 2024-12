Giải cứu thanh niên nghi ngáo đá mắc kẹt trên mái nhà ở TP.HCM

Cơ quan chức năng vừa giải cứu thành công thanh niên nghi ngáo đá, bị trật khớp cổ chân và mắc kẹt ở tầng 3 của nhà dân tại quận Gò Vấp, TP.HCM.

Lực lượng cứu hộ đưa nam thanh niên bị mắc kẹt xuống đất. Ảnh: PC07.

Ngày 15/12, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM cho biết, Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ Công an quận Gò Vấp vừa giải cứu thành công nam thanh niên nghi ngáo đá bị mắc kẹt trên mái nhà.

Theo đó, khoảng 6h40 cùng ngày, lực lượng chức năng nhận tin báo về một thanh niên bị mắc kẹt ở mái nhà dân trong hẻm đường Trương Đăng Quế, (phường 3, quận Gò Vấp).

Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ Công an quận Gò Vấp điều động xe chuyên dụng và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác cứu người.

Bước đầu, lực lượng chức năng ghi nhận thanh niên tên N.V.H. (33 tuổi) nghi ngáo đá, có nghi vấn phơi nhiễm HIV, không phải người sinh sống tại căn nhà trên. Khu vực bị mắc kẹt là mái nhà tầng 3.

Do anh H. bị thương trật khớp cổ chân trái, không di chuyển được nên lực lượng cứu hộ tiến hành sơ cứu ban đầu, sau đó phối hợp với Công an phường 3 đưa nạn nhân xuống đất an toàn.

Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ Công an quận Gò Vấp đã bàn giao hiện trường và đối tượng vừa giải cứu cho Công an phường 3 điều tra, xử lý.