Giải mã công nghệ phản xạ nhiệt giúp Inmax chống nóng vượt trội

Lấy cảm hứng từ công nghệ phản xạ nhiệt ứng dụng trên tàu vũ trụ, Inmax tiên phong đưa công nghệ phún xạ 12 lớp kim loại cao cấp vào phim cách nhiệt ôtô tại Việt Nam.

Công nghệ mới mang đến hiệu quả chống nóng, ngăn hầu hết tia gây hại từ mặt trời, đồng thời đảm bảo độ mỏng lý tưởng, giữ tầm nhìn và sự an toàn cho người lái.

Cơ chế phản xạ nhiệt - dấu ấn của khoa học

Không sử dụng cơ chế hấp thụ nhiệt như nhiều dòng phim cách nhiệt xe hơi phổ biến trên thị trường, phim cách nhiệt Inmax ứng dụng công nghệ phún xạ 12 lớp kim loại cao cấp - tạo nên tấm khiên chắn nhiệt “vô hình” có tác dụng chủ động phản xạ ngược lại các tia gây hại và nhiệt lượng từ Mặt Trời.

Mô hình minh họa quá trình áp dụng khoa học công nghệ phún xạ của phim cách nhiệt Inmax.

Công nghệ phún xạ là quá trình truyền động năng. Bia kim loại (vật liệu nguồn) được tạo thành dạng các tấm và đặt tại điện cực âm, trong buồng được hút chân không và nạp khí hiếm với áp suất thấp. Dưới tác dụng của điện trường, các nguyên tử khí ion hóa, tăng tốc và chuyển động về phía bia kim loại với tốc độ lớn, bắn phá bề mặt kim loại, truyền động năng cho các nguyên tử kim loại trên bề mặt.

Các nguyên tử kim loại khi được truyền động năng sẽ bay về phía bề mặt chất nền và tạo thành màng phim - được gọi là nguyên tử kim loại bị phún xạ. Công nghệ này mang đến khả năng phún xạ nhiều loại kim loại mà độ dày không hơn một sợi tóc. Kết quả tạo ra là lớp phim có hệ số phản xạ nhiệt cao, chịu được nhiệt độ cao mà không bị thay đổi về màu sắc.

Người dùng và kỹ thuật viên trải nghiệm thực tế hiệu quả chống nóng tối ưu từ cơ chế phản xạ nhiệt.

Để ứng dụng công nghệ này vào phim cách nhiệt, Inmax đã sử dụng phún xạ 12 kim loại cao cấp khác nhau. Cấu trúc lớp phủ nhiều lớp này sẽ chặn hầu hết bức xạ hồng ngoại từ ánh sáng Mặt Trời, ngăn chặn tia UV gây hại, đồng thời cho phép cải thiện khả năng truyền ánh sáng, tối ưu hóa khả năng hiển thị của người lái, mang lại hiệu suất và trải nghiệm tốt nhất.

Hiệu quả từ tinh hoa công nghệ

Chính cơ chế phản xạ nhiệt này mang lại hiệu quả bảo vệ người lái và xế cưng rõ rệt. Theo đơn vị công bố, công nghệ mới giảm nhiệt độ trong khoang xe từ 10 đến 20 độ C, cản trên 90% tia hồng ngoại nguy hiểm, đồng thời loại bỏ 99,9% tia UV, bảo vệ nội thất và tạo cảm giác dễ chịu ngay cả trong những ngày nắng gắt.

Kỹ thuật viên hãng thi công dán phim cách nhiệt Inmax.

Phim cơ chế phản xạ nhiệt của Inmax giúp xe duy trì nền nhiệt ổn định mà không phải phụ thuộc vào hệ thống điều hòa. Đây cũng là một trong những lý do khiến sản phẩm này ngày càng được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam - nơi có khí hậu nhiệt đới nóng ẩm.

Ngoài ra, cơ chế phản xạ nhiệt của Inmax còn giúp giảm lóa vào ban ngày, chống chói vào ban đêm, bảo vệ tầm nhìn rõ nét - yếu tố an toàn quan trọng với người điều khiển phương tiện và không gây hiện tượng cản sóng điện thoại.

Inmax - lựa chọn uy tín của đại lý và người dùng

Khẳng định vị thế là thương hiệu phim cách nhiệt uy tín hàng đầu tại thị trường Việt Nam, Inmax đã xây dựng hệ thống hơn 600 đại lý chính hãng trải rộng khắp cả nước (inmax.vn) với cam kết đồng nhất về chất lượng và dịch vụ.

Chính sách bảo hành lên đến 12 năm không chỉ là lời khẳng định về chất lượng và sự bền bỉ của dòng phim cách nhiệt phản xạ nhiệt công nghệ cao, mà còn là cam kết đồng hành tâm huyết và phục vụ lâu dài tới người tiêu dùng

Góp phần lan tỏa giá trị thương hiệu, cầu thủ Xuân Son - biểu tượng của sức bền và tinh thần thi đấu mạnh mẽ -chính thức đồng hành cùng Inmax trong vai trò đại sứ thương hiệu. Hình ảnh một vận động viên luôn thi đấu hết mình, bền bỉ trước thử thách cũng chính là tinh thần mà Inmax hướng tới trong từng sản phẩm - hiệu quả thực tế, bền vững theo thời gian.

Với sự đồng hành từ những gương mặt truyền cảm hứng và mạng lưới đại lý vững mạnh, Inmax không ngừng khẳng định vị thế là sự lựa chọn hàng đầu của đại lý và niềm tin vững chắc của người tiêu dùng Việt.