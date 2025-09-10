Giải pháp giúp vợ chồng trẻ bớt lục đục vì tự nấu cơm nhà

Tan sở muộn, về nhà thấm mệt, chuyện nấu nướng bỗng trở thành giọt nước tràn ly ở nhiều gia đình. Vốn là phút giây sum vầy, bữa cơm nhà có lúc là nguyên nhân cho những bất hòa.

20h, vừa kịp nhận đơn đồ ăn ship tới cửa, chị H.A (28 tuổi, TP.HCM) lại chạy sang nhà ông bà để đón con. Đứa bé tíu tít kể chuyện ở lớp, trong khi chị tranh thủ nhắn chồng chuẩn bị bát đũa ăn cơm. “Hai vợ chồng đều đang thời điểm xây dựng sự nghiệp, nên những hôm OT (làm thêm giờ) đến 19-20h là bình thường. Cộng thêm thời gian di chuyển, về tới nhà mà còn loay hoay nấu nướng nữa thì bữa cơm tối có khi ăn lúc 22h đêm”, chị nói.

Trong guồng quay công việc, cơm nhà - vốn như một biểu tượng của tình cảm gia đình - lại trở thành áp lực cho nhiều gia đình trẻ. Tuy vậy, nhiều người vẫn có cách để cân bằng trách nhiệm sự nghiệp và chăm sóc gia đình trong quỹ thời gian ít ỏi.

‘Trợ thủ’ bữa tối cho gia đình trẻ

Sáng đưa con đi học, đi làm cả ngày, tối về lo cơm nước - đó là nhịp sống quen thuộc của chị H.A và nhiều gia đình trẻ. “Con học mẫu giáo bán trú, chiều tối có ông bà đón và trông giúp nên vợ chồng tôi cũng ‘nhẹ gánh’ hơn. Tôi và chồng hiểu tính chất công việc của nhau nên ai về sớm sẽ nấu cơm, người kia dọn dẹp. Có những hôm công việc quá bận, cả hai không thể về sớm thì đặt đồ ăn qua app cho nhanh và tiện”, chị chia sẻ.

Công việc bận rộn, chuyện bếp núc hàng ngày trở thành nhiệm vụ khó nhằn cho nhiều gia đình trẻ.

Nhịp sống bận rộn khiến chị H.A trở thành “khách ruột” của các ứng dụng đặt đồ ăn. Theo chị H.A, giải pháp này vừa giúp bữa tối của gia đình nhanh gọn, tiết kiệm công sức, vừa không phải lăn tăn về chuyện ai nấu cơm, ai dọn dẹp. “Vợ chồng tôi vẫn coi bữa cơm nhà là quan trọng, nhưng sự thoải mái và phù hợp với nhịp sống cũng cần được ưu tiên. Nếu có giải pháp để cân bằng giữa công việc và đời sống gia đình thì nên tận dụng”, chị nói.

Thường đặt GrabFood cho bữa tối, chị H.A dần nhận ra ứng dụng này còn hữu ích cho các bữa ăn khác trong ngày. Những hôm bận rộn không kịp ăn sáng tại nhà, chị tranh thủ đặt đồ ăn giao tới công ty trong lúc chồng chở đi làm, 9h đến nơi thì shipper cũng vừa tới. Vào bữa trưa, chị H.A rủ đồng nghiệp cùng đặt đơn nhóm để chia phí ship.

Đặc biệt, việc đặt đơn thường xuyên cũng giúp chị tận dụng được nhiều khuyến mãi và ưu đãi từ chương trình tích điểm. “Buổi sáng tôi thường canh đặt đơn lúc 7h-9h sáng để được cộng thêm 50 điểm. Còn bữa trưa, tôi luôn xung phong làm trưởng nhóm đặt đơn cho cả team, vì mỗi lần như vậy lại được tích thêm 200 điểm nữa”, chị H.A hào hứng chia sẻ. Điểm tích lũy có thể đổi thành mã ưu đãi cho đơn hàng sau, thậm chí có hôm chị được miễn phí cả đơn. “Buổi tối vợ chồng tôi hay chọn quán trong bộ sưu tập ‘Quán ngon đặc tuyển’. Quán nào cũng được chọn lọc kỹ, nhiều đánh giá tốt, menu đa dạng, lại còn tích thêm 50 điểm mỗi đơn nữa,” chị bày tỏ.

Đặt đồ ăn qua ứng dụng là giải pháp giúp các gia đình trẻ dễ thở hơn trong nhịp sống bận rộn.

Giữ lửa gia đình trong cuộc sống hiện đại

Với chị H.A, những bữa cơm tối đặt qua ứng dụng không chỉ là giải pháp tình thế, mà dần trở thành một cách “giữ lửa” trong gia đình trẻ - khi có thể giảm tải nhiệm vụ vào những ngày bận rộn để dành thời gian bên nhau. Chị H.A chia sẻ: “Nhờ tiết kiệm thời gian nấu nướng, buổi tối vợ chồng tôi có thời gian ngồi chơi cùng con thay vì tất bật trong bếp, càu nhàu phân công việc nhà của ai”.

Tình cảm gia đình có thể được nuôi dưỡng theo nhiều cách bên cạnh việc tự tay vào bếp mỗi ngày.

Theo chị H.A, có nhiều cách để gắn kết với gia đình mà không nhất thiết phải vào bếp mỗi ngày. “Dù đặt đồ ăn online, cả nhà vẫn cùng nhau ngồi vào bàn, cất điện thoại để trò chuyện, nhờ đó vẫn duy trì tinh thần ‘cơm nhà’. Những buổi tối thường ngày, sau khi ăn xong, vợ chồng tôi sẽ dành thời gian đọc truyện cho con trước giờ ngủ. Có hôm, cả nhà rủ nhau cùng xem một tập phim ngắn, hoặc cho con đi bộ quanh khu phố khi thời tiết dễ chịu”, chị kể.

Nếu không thích gói gọn trong căn bếp, cả nhà có thể lên kế hoạch cho những trải nghiệm mới như đi dã ngoại, du lịch cuối tuần hay đi mua sắm, xem phim, quan trọng là tạo được không khí gắn kết và cảm giác mình đang ở cùng nhau.

Thói quen ăn tối của gia đình chị H.A là một lát cắt điển hình trong bức tranh đời sống của nhiều gia đình trẻ thành thị. Giữa nhịp sống bận rộn, việc vun đắp hạnh phúc không nhất thiết gắn chặt với những bữa cơm tự nấu mỗi ngày. Đôi khi, cả nhà chỉ cần ngồi ăn cùng nhau, tranh thủ trò chuyện và cùng nhau chia sẻ những hoạt động thường ngày cũng đủ để tổ ấm thêm gần gũi, ấm áp.