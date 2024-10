Giải thưởng UOB Painting of the Year 2024 tại Việt Nam tìm ra chủ nhân

Sau thành công của năm đầu tiên tổ chức, UOB Painting of the Year nối tiếp mùa thứ 2 tại Việt Nam với hàng nghìn tác phẩm gửi về dự thi. Hành trình tìm kiếm các tác phẩm và tài năng hội họa khép lại sau 5 tháng triển khai với 7 tác phẩm được vinh danh gồm 4 tác phẩm thuộc hạng mục Nghệ sĩ thành danh và 3 tác phẩm thuộc hạng mục Nghệ sĩ triển vọng. Lễ công bố và trao giải cuộc thi UOB Painting of the Year Việt Nam năm thứ hai tại Việt Nam diễn ra tối 2/10 tại TP.HCM.