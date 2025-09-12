Gian lận trong sản xuất vàng miếng, cựu Tổng giám đốc SJC sắp hầu tòa

Ngày 25/9 tới đây, TAND TP.HCM sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm 16 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Vàng SJC và các đơn vị liên quan. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 30/9/2025.

Trong vụ án này, bị cáo Lê Thúy Hằng (sinh năm 1970, cựu Tổng giám đốc Công ty Vàng SJC) bị truy tố về các tội "Tham ô tài sản" và "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Cùng tội danh trên có bị cáo Mai Quốc Uy Viễn - Giám đốc Xưởng vàng, Xí nghiệp Nữ trang Tân Thuận thuộc SJC, Trần Tấn Phát - Phó giám đốc Xưởng vàng, Hoàng Lệ Huê - Giám đốc Công ty Vàng SJC Chi nhánh miền Trung và Đoàn Lê Thanh - nhân viên Xí nghiệp Nữ trang Tân Thuận.

Liên quan, 5 bị cáo bị truy tố về tội "Tham ô tài sản" gồm Trần Hiền Phúc - Kế toán trưởng Công ty Vàng SJC, Nguyễn Thị Lộc - kế toán Công ty Vàng SJC Chi nhánh miền Trung… 6 bị cáo còn lại bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, Hội đồng xét xử gồm 5 thành viên, trong đó Thẩm phán Đoàn Thị Hương Giang giữ quyền chủ tọa phiên tòa. Công ty Vàng SJC tham gia phiên tòa với vai trò vừa là bị hại vừa là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Cựu Tổng giám đốc Công ty Vàng SJC Lê Thúy Hằng.

Tòa án cũng triệu tập Ngân hàng Nhà nước và 115 cá nhân với vai trò là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Hiện có tổng số 20 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo, trong đó bị cáo Lê Thúy Hằng có 6 luật sư bào chữa.

Theo cáo trạng, từ tháng 10/2021 đến tháng 9/2024, Lê Thúy Hằng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, trao đổi, thống nhất và chỉ đạo nhân viên dưới quyền tại Xưởng vàng Tân Thuận, trụ sở chính Công ty Vàng SJC tại TP.HCM, SJC chi nhánh Hải Phòng, SJC chi nhánh miền Trung thực hiện các hành vi trái quy định, chiếm đoạt tài sản, hưởng lợi bất hợp pháp, gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước.

Cụ thể, giữa năm 2024, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) giao cho Công ty Vàng SJC 2 đợt với tổng cộng 10 tấn vàng nguyên liệu để gia công, sản xuất vàng miếng SJC. Tuy nhiên, với mục đích chiếm đoạt tài sản thuộc trách nhiệm quản lý, Hằng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn Tổng Giám đốc Công ty Vàng SJC để chỉ đạo Giám đốc và Phó Giám đốc xưởng vàng lập tờ trình khống nâng định mức hao hụt trong gia công vàng miếng.

Bị cáo Hằng còn chỉ đạo Trần Hiền Phúc (Kế toán trưởng Công ty Vàng SJC) căn cứ vào tờ trình khống, soạn thảo, hợp thức ngày ban hành quy định về định mức hao hụt mới để áp dụng vào quá trình gia công.

Ngoài ra, cựu Tổng giám đốc Công ty Vàng SJC phê duyệt cấp vàng nguyên liệu hao hụt với định mức hao hụt 0,0005 chỉ/1 sản phẩm và báo cáo NHNN tổng số vàng hao hụt trong việc gia công 10 tấn vàng, chủ mưu chiếm đoạt 95 lượng vàng…, từ đó chiếm hưởng hơn 85 lượng vàng, trị giá 6,6 tỷ đồng .

Bị cáo Hằng cũng chỉ đạo Hoàng Lệ Huê (cựu Giám đốc Công ty Vàng SJC chi nhánh Miền Trung) lập "khống", lập lại chứng từ thể hiện mua vàng với giá cao, bán vàng với giá thấp, tạo khoản lỗ khống, chủ mưu chiếm đoạt số tiền 3,2 tỷ đồng .

Trong đó, Hằng chiếm hưởng 2,1 tỷ đồng ... Như vậy, tổng số tiền Lê Thúy Hằng và đồng phạm chiếm đoạt là hơn 11 tỷ đồng ở hành vi tham ô tài sản.

Ở hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn, với động cơ vụ lợi, Hằng lợi dụng cương vị Tổng giám đốc Công ty Vàng SJC thực hiện các hành vi mua và chuyển vàng nguyên liệu từ bên ngoài cho Trần Tấn Phát. Sau đó, chỉ đạo chèn thêm vàng nguyên liệu bên ngoài vào 56 đợt gia công vàng móp méo, sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC trái quy định. Hành vi này của cựu Tổng giám đốc Công ty Vàng SJC gây thiệt hại cho Nhà nước 74,8 tỷ đồng và hưởng lợi 64 tỷ đồng .

Tiếp đó, Lê Thúy Hằng chỉ đạo Nguyễn Thị Huệ (Giám đốc Công ty Vàng SJC chi nhánh Hải Phòng) mua vàng nguyên liệu bên ngoài giao cho Trần Tấn Phát đưa vào sản xuất hơn 11.000 lượng vàng nhẫn SJC trái quy định.

Hành vi trên của Hằng bị cáo buộc gây thiệt hại tài sản Nhà nước 15 tỷ đồng , hưởng lợi 6,6 tỷ. Bị cáo Hằng còn đồng thời chỉ đạo Nguyễn Thị Huệ, Hoàng Lệ Huê và Trần Ngọc Minh Thư chỉ bán một phần vàng bình ổn giá cho khách hàng, phần còn lại giữ bán ra ngoài với giá cao hơn niêm yết.

Từ giữa tháng 6 đến cuối tháng 8/2024, SJC chi nhánh Hải Phòng, chi nhánh Miền Trung và Phòng kinh doanh vàng của doanh nghiệp này đã lập khống danh sách bán 7.000 lượng vàng cho 4.342 khách hàng, gây thiệt hại tài sản Nhà nước 5,7 tỷ đồng .

Thông qua các hành vi phạm pháp, cựu Tổng giám đốc Công ty Vàng SJC Lê Thúy Hằng đã gây thiệt hại tài sản Nhà nước 95,7 tỷ đồng và hưởng lợi cá nhân 73,5 tỷ đồng .