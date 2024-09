Giáo sư chỉ mẹo để đời sống đại học của tân sinh viên suôn sẻ hơn

Thay vì chỉ ở mãi trong vùng an toàn, sinh viên nên mạo hiểm thử thách bản thân và học những điều hữu ích để cuộc sống đại học thành công hơn.

Giáo sư đại học khuyên sinh viên không nên trốn học và cần dành thời gian lên thư viện. Ảnh: Pexels.

Trong 15 năm dạy học và tư vấn cho sinh viên ở New York và New Jersey (Mỹ), giáo sư Jaime Bedrin, hiện làm việc tại Đại học Montclair State (bang New Jersey) nhận thấy việc học của nhiều sinh viên rất suôn sẻ ngay từ ngày đầu. Nhưng với những sinh viên khác, mọi thứ lại khó khăn hơn.

Bà Bedrin cũng từng là sinh viên. 30 năm trôi qua, bà vẫn luôn nghĩ về những điều bà ước mình biết sớm hơn trước khi vào đại học. Do đó, khi trở thành một giáo sư đại học, bà luôn muốn chia sẻ cho sinh viên một số kinh nghiệm để mọi người có thể trải qua học kỳ đầu tiên dễ dàng hơn.

Dưới đây là một số mẹo mà giáo sư Jaime Bedrin thường chia sẻ cho các sinh viên năm nhất.

Không trốn học

Nữ giáo sư nhận thấy rất nhiều sinh viên thường xuyên trốn học và điều này không hề tốt.

Khi lên đại học, mượn bài bạn để ghi chép là chưa đủ vì sinh viên cần những cuộc thảo luận, tương tác với giảng viên và bạn bè trong lớp.

Khi còn là sinh viên, bà Bedrin cũng từng vật lộn với lịch trình dày đặc đến mức lười đi học. Nhưng sau đó, khi nhận ra tầm quan trọng của việc tới lớp, bà quyết định điều chỉnh lại lịch trình của mình.

"Tôi biết một số sinh viên nghỉ học vì nhiều vấn đề liên quan bệnh tật. Nhưng nếu bạn nghỉ học chỉ vì bạn tham gia quá nhiều câu lạc bộ hay thức đến đêm để tụ tập, tôi nghĩ bạn nên cân nhắc lại để dành thời gian nghỉ ngơi và tới trường học", giáo sư khuyên.

Đọc kỹ giáo trình, học cách viết email cũng là điều sinh viên cần nắm khi mới lên đại học. Ảnh: Pexels.

Đọc kỹ giáo trình

Dành thời gian để đọc kỹ giáo trình môn học sẽ giúp bạn tiến bộ hơn trong thời gian học đại học.

Ngoài ra, giáo sư Bedrin cũng khuyên rằng các sinh viên năm nhất nên coi trọng các bài tập được giao, tránh để "nước đến chân mới nhảy". Các bạn cũng có thể liệt kê tất cả "deadline" ra một cuốn sổ để tránh quên thời hạn nộp bài.

"Nhiều giáo sư không chấp nhận sinh viên nộp bài muộn. Nếu bạn không hiểu bài tập được giao, bạn nên nói ngay với giáo sư, đừng để đến sát deadline rồi mới nói", giáo sư Đại học Montclair State nhấn mạnh.

Học cách giao tiếp với giáo sư qua email

Đối với các tân sinh viên, giao tiếp qua email là một bài học quan trọng mà bất kỳ ai cũng cần nắm vững. Bà Bedrin nhấn mạnh rằng sinh viên cần phải suy nghĩ thật kỹ trước khi gửi email cho giáo sư để tránh "mất điểm".

Theo đó, các tân sinh viên cần đặt tiêu đề rõ ràng cho từng email, đồng thời phải kiểm tra kỹ phần nội dung email, tránh viết sai chính tả hay viết sai tên/chức danh của giáo sư.

Chia sẻ với Business Insider, trong 15 năm dạy học, giáo sư Bedrin không thể đếm xuể bao nhiêu lần viết sai tên và chức danh của bà dù rất nhiều email trong số đó có gắn kèm bài tập để chấm điểm.

Ngoài ra, nữ giáo sư nhấn mạnh rằng giáo sư đại học đôi khi không thể đọc email ngay lập tức. Vì thế, sinh viên không nên mong đợi giáo sư sẽ phản hồi email nhanh như cách bạn bè trả lời tin nhắn trên mạng xã hội.

Dành thời gian lên thư viện

Dù phải đọc rất nhiều sách và làm nhiều bài tập ở lớp, giáo sư Bedrin vẫn thường khuyên sinh viên nên dành thời gian lên thư viện để đọc thêm sách. Các bạn có thể đọc sách để giải trí hoặc đọc sách để nâng cao trình độ học vấn.

"Đọc sách rất tốt cho tâm hồn. Sách vừa nhẹ nhàng, giải trí và miễn phí", giáo sư nhận xét.

Ngoài ra, khi lên thư viện, sinh viên cũng nên nhờ thủ thư giúp đỡ. Thủ thư có thể giúp các bạn tiết kiệm thời gian và thoát khỏi cảnh "bế tắc" mỗi khi tìm sách. Thủ thư cũng sẽ là người tư vấn tuyệt vời khi nói đến chủ đề nghiên cứu.

Đại học có những thứ gây khó chịu, nhưng đó sẽ là điều giúp bạn trưởng thành hơn. Ảnh: Pexels.

Thoải mái với những thứ gây khó chịu

Đời sống sinh viên không bao giờ suôn sẻ hoàn toàn và đôi khi bạn sẽ gặp phải những tình huống khiến bạn khó chịu.

Tuy nhiên, đại học là quãng thời gian lý tưởng để bạn thử nghiệm mọi khía cạnh trong cuộc sống, bạn đừng lãng phí với việc chỉ ở mãi trong vùng an toàn mà hãy tận dụng mọi cơ hội mà bạn được trao cho.

Ví dụ, thay vì chỉ ngồi cố định ở một góc cuối lớp, bạn có thể thử ngồi ở bàn đầu và học cách giơ tay phát biểu. "Chúng tôi sẽ không cắn sinh viên đâu", giáo sư Bedrin hài hước chia sẻ.

Ngoài ra, sinh viên cũng nên học cách nói lời cảm ơn với mọi người ở giảng đường đại học. Đó có thể là giảng viên, nhân viên nhà trường hoặc đơn giản là nhân viên dọn dẹp vệ sinh.

Bằng cách thể hiện lòng biết ơn, bạn sẽ có những trải nghiệm giá trị và có được những mối quan hệ mà bạn không ngờ đến.