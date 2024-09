Giáo viên đau lòng vì trường học hư hại nặng sau đợt lũ lịch sử

Sau khi nước rút, giáo viên nhiều tỉnh, thành phía bắc trở lại trường dọn dẹp. Nhiều thầy, cô đau lòng khi thấy cảnh lớp học, đồ dùng học tập của trẻ vì ngập trong bùn đất.

Điểm trường Bản Cám ở Bắc Kạn bị ngập sâu trong lũ. Ảnh: Báo Bắc Kạn.

Sau khi bão số 3 đổ bộ miền Bắc, hoàn lưu bão tiếp tục gây ảnh hưởng đến nhiều tỉnh, thành, gây ngập sâu và để lại hậu quả nghiêm trọng ở nhiều nơi.

Hàng chục trường học ở Thái Nguyên bị hư hại

Tại thành phố Thái Nguyên, thống kê cho thấy toàn thành phố có 15 trường bị ngập nước, một số trường bị ngập sâu nằm trên địa bàn xã Linh Sơn, Túc Duyên, Đồng Liên, Chùa Hang...

Nếu tính toàn tỉnh Thái Nguyên, tổng cộng 61 trường bị ngập lụt, tốc mái, thiệt hại cây xanh.

Thầy cô ở Thái Nguyên tranh thủ dọn lớp để đón trẻ đi học lại. Ảnh: Báo Thái Nguyên.

Trường THCS Túc Duyên là một trong những trường bị ảnh hưởng khá nặng. Cô Nguyễn Thị Sáu, Hiệu trưởng nhà trường, thông tin với Báo Thái Nguyên rằng 150 bộ bàn ghế học sinh, cùng nhiều trang thiết bị học tập ở 8 phòng học, toàn bộ dãy nhà hiệu bộ, phòng chức năng đều bị hư hại.

Rất may là trước khi lũ tràn về thành phố Thái Nguyên, nhà trường đã kịp chuyển máy tính cùng các đồ dùng có giá trị lên tầng 2.

Trường Tiểu học Túc Duyên cũng chịu rất nhiều thiệt hại sau đợt mưa lũ nghiêm trọng này. Cô Phạm Thị Quỳnh Trang, Hiệu trưởng nhà trường, xót xa nói rằng trường chưa bao giờ gánh chịu những thiệt hại nặng đến mức như vậy.

Nước lũ rút để lại lớp bùn dày đến 10 cm nên giáo viên trường phải tranh thủ dùng nước mưa, nước lũ ứ đọng để dọn sạch bùn trước khi đón trẻ trở lại lớp.

Sau khi được cấp nước trở lại, thầy cô tiếp tục dùng nước sạch để dọn dẹp lớp, trang thiết bị dạy học và nhờ trạm y tế phun khử khuẩn.

Dù đã cố mọi cách để đưa trường học trở lại hiện trạng ban đầu, giáo viên trường Tiểu học Túc Duyên vẫn rất lo lắng vì hầu hết đồ dùng, thiết bị dạy học đều bị hư hỏng, bàn ghế cũng không đủ đảm bảo cho trẻ sử dụng.

Thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng

Tỉnh Yên Bái cũng ghi nhận những thiệt hại khá nặng nề do bão số 3 và hoàn lưu bão. Theo Báo Yên Bái, 30 trường học trên địa bàn tỉnh bị ngập lụt, sạt taluy, đổ tường rào, nứt công trình... Thiệt hại về giáo dục ước tính lên đến 9 tỷ đồng .

Địa phương bị ảnh hưởng nhiều nhất là thành phố Yên Bái với 17 trường bị hư hại, tiếp đó là các huyện Lục Yên, Văn Yên, Trấn Yên.

Ngành giáo dục Yên Bái cũng thông tin thêm rằng toàn tỉnh có 2 giáo viên và 7 học sinh thiệt mạng, gần 750 cán bộ, giáo viên, nhân viên bị thiệt hại về tài sản trong đợt mưa lũ này.

Sách vở của học sinh Yên Bái bị ngập ướt, được thầy cô hong khô để sử dụng lại. Ảnh: Báo Yên Bái.

Tại trường Tiểu học Nguyễn Thái Học (thành phố Yên Bái), 32 phòng học, phòng làm việc của giáo viên bị ngập, kéo theo đó là 16 bộ máy tính, 6 máy tính bảng, 2 hệ thống lọc nước và toàn bộ hệ thống điều hòa của trường bị hư hại. Mưa lũ cũng khiến sách vở của học sinh, giáo viên bị ngập ướt, hư hỏng.

Ngay khi nước rút, nhà trường huy động lực lượng cán bộ, giáo viên và học sinh đến dọn dẹp nhà trường, sách vở của học sinh cũng được trải lên bàn để hong khô.

Nhà ở của giáo viên cũng bị hư hại

Bắc Kạn cũng là một trong những tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua.

Tính đến ngày 10/9, toàn tỉnh có 17 trường, điểm trường bị sụt lún ở khu vực bán trú, nhà để xe, lớp học; 5 trường bị tốc mái nhà xe, nhà công vụ nhà vệ sinh, thư viện và một số trường bị ngập.

Trường Mầm non Nam Mẫu bị ngập khá nặng, đến gần mái nhà, hay tại trường Nội trú Na Rì, nước lũ tràn vào tầng một là phòng học của trẻ. 7 trường khác bị đổ tường rào và một số trường mầm non hỏng đồ chơi, thiết bị do để ngoài trời.

Nhà ở của giáo viên và người lao động trong ngành giáo dục cũng bị hư hại khá nặng, ước tính khoảng 39 căn nhà bị sạt lở, tốc mái, ngập nước trong đợt thiên tai này.