Hà Giang, Hội An lọt top điểm đến đẹp nhất thế giới

Trong danh sách 44 điểm đến đẹp nhất thế giới do tạp chí Time Out công bố đầu tháng 4, Hà Giang và Hội An lần lượt xếp vị trí thứ 10 và 44.

Time Out đề cao khung cảnh ngoạn mục ở các con đèo tại Hà Giang. Ảnh: Ảnh: @thuymoonvp. Đầu tháng 4, Time Out công bố top điểm đến đẹp nhất thế giới dựa trên lượt bình chọn từ mạng lưới những cây bút yêu thích du lịch của tạp chí trên toàn cầu. Danh sách được cập nhật liên tục nhằm mang đến cho độc giả những địa danh mới. Trong đó, Hà Giang và Hội An của Việt Nam cũng góp mặt trong danh sách trên với vị trí lần lượt là 10 và 44. Nhận xét về Hà Giang, Time Out đánh giá cao những con đường đèo quanh co như dốc Thẩm Mã uốn lượn qua 6 khúc cua liên tiếp hay "vua của các con đèo" Mã Pì Lèng nhìn ra sông Nho Quế. Tuy nhiên, cây bút từ tạp chí của Anh lại đặc biệt ấn tượng với cảnh hùng vĩ của Là Si (xã Ngam La) bởi khung cảnh yên bình và núi non trùng điệp. "Phải mất hàng nghìn năm vất vả để người dân có thể khai thác và trồng lúa gạo tại đây như ngày nay", Grace Beard, biên tập viên du lịch của tạp chí, viết. Diện mạo chùa Cầu sau trùng tu hồi năm 2024. Ảnh: Phạm Toàn. Cô gợi ý thời gian du khách nên đến thăm Là Si vào tháng 4, 5 hoặc 9, 10 để né đám đông (tháng 1 đến tháng 3), mưa (tháng 6 đến tháng 8) và cái lạnh (tháng 11 đến tháng 3). Hội An nằm cuối danh sách địa danh đẹp nhất thế giới của Time Out. Tả về điểm đến này, tạp chí nhắc đến những chiếc đèn lồng bằng lụa đung đưa bên ngoài nhà hàng, tô điểm cho dãy tường màu vàng bên thị trấn cổ. "Nằm trên bờ biển miền Trung Việt Nam, cuộc sống ở Hội An chuyển động như mật đường - chậm rãi và ngọt ngào. Khi có cơ hội đặt chân đến thị trấn nhỏ mơ mộng này, tôi đã dành buổi sáng để nhâm nhi cà phê dừa trong các quán cà phê và buổi chiều đạp xe qua những cánh đồng lúa cạnh đàn trâu. Bây giờ, tôi dành vài tháng mỗi năm ở đây, ngắm những chiếc thuyền thắp đèn lồng chạy dọc theo sông Thủ Bồn, đạp xe qua phố cổ trước khi đám đông đổ ra vào buổi tối và nằm dài trên một trong những bãi biển đẹp nhất Việt Nam", Grace viết. Đứng đầu danh sách trên là công viên quốc gia Komodo ở Indonesia. Đơn vị đề cao bãi cát màu hồng trên vịnh, ngoài những con rồng Komodo. Bên cạnh đó, tạp chí gợi ý du khách đến đây không nên bỏ qua điểm lặn Cauldron nổi tiếng hay Castle Rock và Crystal Rock với những đàn cá mú (trevallies) khổng lồ, cá ngừ, cá chẽm, thậm chí là cá đuối và cá heo.