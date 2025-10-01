Hà Nội sau mưa ngập, người chưa đón được con, người huy động hỗ trợ

Hà Nội sau mưa ngập, trẻ được nghỉ học, chị Phạm Thanh phải nhờ bà nội từ quê lên trông con. Trong khi đó, nhiều phụ huynh phải gửi con ở lại trường hoặc nhà người quen tới sáng nay.

Ngày 1/10, 2,3 triệu học sinh Hà Nội được nghỉ học sau mưa ngập ngày 30/9. Ảnh: Đinh Hà.

"3h30 sáng nay, bà nội phải bắt xe từ Thái Bình (cũ) xuống Hà Nội để trông cháu", chị Phạm Thanh (phương Tây Mỗ, Hà Nội) chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Những cơn mưa liên tục trút xuống Hà Nội từ đêm 29/9 gây ngập nặng tại nhiều khu vực. Nhiều trường học thông báo nghỉ từ sáng 30/9, có trường cho học sinh tan sớm, song giao thông hỗn loạn, nhiều gia đình phải mất 7-8 tiếng mới về đến nhà.

Trước tình hình trên, Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Thế Cương thông báo tất cả trường mầm non, phổ thông sẽ nghỉ học ngày 1/10 vì mưa lớn, đi lại khó khăn.

Trường cho nghỉ học, nhiều gia đình có con nhỏ như chị Thanh bối rối tìm phương án giữ trẻ.

Người huy động người thân hỗ trợ, người phải nghỉ làm

Chị Thanh kể sáng qua, từ 7h30, trường mầm non nơi con chị theo học đã thông báo nghỉ do nước tràn vào hầm, không đảm bảo an toàn cho cả cô và trò. Nhà trường cắt điện nên bếp ăn cũng không hoạt động.

Người mẹ vội vàng xin làm việc online để ở nhà trông con. Nhưng đến ngày hôm nay, có công việc cần xử lý trực tiếp, chị buộc phải lên công ty, chồng chị cũng không thể xin nghỉ làm. Vậy là tối qua, hai vợ chồng phải nhờ bà nội từ quê xuống Hà Nội trông cháu.

Gần 7h, bà lên tới Tây Mỗ, song đường xung quanh nhà vẫn ngập sâu, không thể di chuyển bằng ôtô. Phải chờ hơn nửa tiếng sau, khi có xe tải đi qua, chồng chị Thanh mới đi nhờ và đón được bà về nhà.

Trong khi đó, chị Ngọc Linh (phụ huynh tại phường Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết sáng nay, chị đã xin nghỉ làm để ở nhà trông hai con. Cùng với đó, chị vẫn ám ảnh cảnh Hà Nội ngập lụt ngày hôm qua nên chưa dám ra đường.

Chiều 30/9, trời đổ mưa lớn, nhận tin xung quanh trường con bị ngập, người mẹ nóng ruột vì không thể qua đón con ngay. May mắn, giáo viên thông báo có thể giữ con tới 18h.

Song khu nhà chị Linh cũng ngập nước, vợ chồng chị không thể về sớm. Người mẹ phải nhờ hàng xóm lội nước đón con và cho con ăn ngủ giúp. Còn bố mẹ đến khuya mới dắt được xe về nhà.

Dù nhiều gia đình gặp chút khó khăn trong ngày Hà Nội cho học sinh toàn thành phố nghỉ học, chị Phạm Thanh vẫn đánh giá phương án này là hợp lý.

Theo chị, ngày hôm nay, dù hửng nắng, nhiều nơi vẫn có mưa to. Bên cạnh đó, thành phố vẫn còn nhiều điểm ngập sâu, nước chưa rút. Nếu vẫn đi học, cả phụ huynh và trẻ sẽ rất vất vả.

Không thể đón con do đường và nhà ngập, chị Thu Trang phải gửi con ở nhà người quen. Ảnh: NVCC.

Nhiều học sinh không thể về nhà vì mưa ngập

Trong khi đó, tới tận sáng nay, chị Thu Trang (phường Thanh Liệt, Hà Nội) vẫn chưa thể đón con học mầm non về nhà.

Chị kể chiều qua, từ 13h30, chị đã nhận được tin nhắn từ giáo viên chủ nhiệm, thông báo trường mầm non sẽ cho trẻ tan học sớm. Nhưng suốt 2 giờ sau đó, chị vẫn chưa thể tìm cách ra khỏi nhà vì xung quanh ngập nặng. Thậm chí, nước tràn cả vào nhà chị, dâng cao tới hơn nửa mét, không thể di chuyển xe máy ra.

Hết cách, chị đành nhờ cô giáo giữ con thêm một lúc, sau đó nhờ bác của cháu ở khu vực gần trường lội nước tới đón. Hai vợ chồng định bụng chờ đến 20h, khi nước rút bớt sẽ tìm cách đi đón con nhưng mãi vẫn ngập.

"Tôi đành để cháu ngủ lại nhà bác. Mới 3 tuổi, lần đầu xa mẹ, con khóc lóc ỉ ôi mãi mới chịu ngủ. Đến sáng nay, nước trong nhà và khu vực xung quanh vẫn chưa rút nên đến giờ này, tôi vẫn chưa đón con được. Bác cũng phải đi làm nên để cháu và hai con ở nhà tự trông nhau", chị Trang kể.

Còn chị Vũ Lương (phụ huynh tại phường Hà Đông, Hà Nội) gọi hôm qua là một ngày kinh hoàng. "Con đi học mà không thể về được nhà, phải ở trường và ngủ nhờ nhà bạn đến sáng nay mới về", chị cho biết.

Người mẹ kể con đang học lớp 10 trường THPT Đỗ Mười. Thời điểm tan học chiều qua cũng là lúc trời mưa như trút. Chờ đợi hơn 1 tiếng, người "ướt như chuột lột", con vẫn không thể bắt được xe buýt để về nên đành quay lại trường.

Trường THPT Đỗ Mười chuẩn bị đồ ăn, hỗ trợ chỗ cho học sinh nghỉ ngơi trong ngày Hà Nội mưa ngập. Ảnh: NVCC.

Ngồi trên công ty, chị Lương sốt ruột, rối bời khi đường phố xung quanh đều ngập và tắc, chị lại di chuyển bằng xe máy, phương án đi đón là không khả thi.

Dù vậy, hết giờ làm, chị vẫn lao ra đường. Tới gần 19h, chị bất ngờ nhận thông báo từ nhà trường về việc sẽ hỗ trợ học sinh chỗ ăn nghỉ qua đêm.

Lúc này, người mẹ mới thở phào nhẹ nhõm vì nhà cách trường tới 10 km, quanh nhà nước ngập tới bụng. Nếu đón được con, hai mẹ con cũng rất vất vả để về nhà.

"Ở lại trường, con được thầy cô mua đồ ăn, nước uống. Tới gần 21h, cô giáo chủ nhiệm còn quay lại trường, đón con và một bạn nữa về nhà phụ huynh gần đó để tá túc. Đến sáng nay, con được bác phụ huynh đưa về tận nhà", người mẹ cảm kích, cho biết con trai coi đây là trải nghiệm thú vị tuổi học trò.